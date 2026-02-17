‘हसीनांना परत पाठवा…’ ; रहमान यांच्या शपथविधीपूर्वी BNP चा इशारा; भारतासोबतच्या संबंधावर स्पष्टचं सागितलं

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी
बीएनपीचे वरिष्ठ नेते आणि सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी भारतासोबतच्या संबंधावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी हसीन यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. तसेच भारतासोबतच्या संबंधावर बोलताना त्यांनी या हसीना यांच्या प्रत्यार्पणावरुन भारत आणि बांगलादेश संबंध बिघडू शकत नाहीत असे त्यांनी म्हटले आहे. आलमगीर यांनी दोन्ही देशांचे संबंध केवळ एकाच मुद्यावर मर्यादित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेख हसीना सध्या भारतात आश्रयित आहेत. परंतु त्यांच्या भारतात असण्याने बांगलदेश सोबतच्या संबंधावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही असे आलमगीर यांनी स्पष्ट केले आहे.
परंतु आलमगीर यांनी असेही स्पष्ट केले आहेत. बीएनपीचे सरकार भारतासोबतच्या भागीदारीला अधिक बळकटी देईल. पण असे असले तर बांगलादेशची जनता त्यांच्यावर हिंसाचार करणाऱ्या आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या शेख हसीना यांना शिक्षा देऊ इच्छित आहेत. यामुळे भारताने त्यांना बांगलादेशच्या (Bangladesh) स्वाधीन करावे असे आलमगीर यांनी स्पष्ट केले.
आलमीगर यांनी असेही स्पष्ट केले की, भारताने शेख हसीनाला पाठवले नाही, तरी दोन्ही देशात व्यापार आणा आर्थिक सहकार्य आहे. यावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम नवे सरकार होऊ देणार नाही. नव्या सरकारचा भारतासोबत संबंध कोणत्याही एका मुद्यापुरते मर्यादित ठेवयाचे नाहीत असे आलमगीर यांनी म्हटले.
जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना सरकाच्या नोकरी कोट्याविरोधीत देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलन झाले होते. या आंदोलनात शेख हसीना यांनी या आंदोलनामुळे हसीना यांना सत्ता सोडावी लागली होती. त्यांना भारतात आश्रय घेतला असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान बांगलादेश न्यायाधिकरणाने त्यांच्यावर मानवतेविरुद्धचा गुन्हा दाखल केला करून मृत्यूदंडाचीशिक्षा सुनावली आहे.
यापूर्वी भारत सरकारने अंतरिम सरकारच्या मागणीवर हसीनाच्या प्रत्यार्पणासाठी नकार दिला होता. सध्या नव्या सरकारच्या मागणीवर अद्याप भारत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. परंतु या मागणीमुळे भारतासमोर राजनैतिक आव्हान उभे राहिले आहे. परंतु बीएनपीच्या भारतासोबत संबंध बनवून ठेवण्याच्या विधानावरुन स्पष्ट होते की, दोन्ही देशांतील तणाव काहीसा निवळण्याची शक्यता आहे.
