‘राजकीय कारकीर्दीत Epstein बनत होता अडथळा’ ; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा

Jeffrey Epstein च्या काळ्या साम्राज्याची खरी ‘मास्टरमाईंड’? फाइल्स उघडताच ‘या’ महिलेच्या नावाने खळबळ
ट्रम्प यांनी माध्यमांसी संवादा साधताना एपस्टीनबाबात मोठा दावा केला आहे. त्याने म्हटले आहे की, जेफ्री एपस्टीन त्यांच्याविरोधात कट रचत होता. जेफ्रीला ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्ष होऊन द्यायचे नव्हते, यासाठी त्याने निवडणुक जिंकण्यापासून, त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. ट्रम्प यांनी जेफ्री त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत अडथळा बनत असल्याच्या विधानावर जोर देत, तो त्यांचा निजय रोखण्यासाठी पडद्यामागून मोठ्या खेळी खेळत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
ट्रम्प यांनी विरोधी पक्ष आणि माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांच्यावरील एपस्टीनशी संबंध असल्याचे सर्वत्र आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दात त्यांचे एपस्टीनशी वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कोणत्याही प्रकारचे संबंध नव्हते. या प्रकरणात ते पूर्णपणे निर्दोष असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, त्यांच्यावरील आरोप पूर्णपणे निराधार असून राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत.
राजकारणात तणाव
सध्या ट्रम्प यांच्या या नव्या दाव्यामुळे अमेरिकेच्य राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. हे खुलास निवडणुकीदरम्यानच झाले असल्याने मोठा गोंधळ सुरु आहे. ट्रम्प यांच्या समर्थकांच्या मते, विरोधी पक्ष त्यांना या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या ट्रम्प यांच्या या दाव्यांमुळे जागतिक राजकारणात देखील खळबळ उडाली आहे.
जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकेतील कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आणि त्यांच्या तस्करीचे, तसेच मनी लॉंड्रिगचे गंभीर आरोप आहे. त्याच्या या गुन्ह्यांमध्ये जगभरातील अनेक हाय-प्रोफाइल व्यक्तींचाही समावेश आहे. २०१९ मध्ये तुरुंगात शिक्षा भोगत असताना जेफ्रीने आत्महत्या केली होती. यानंतर आज २०२५-२६ मध्ये त्याच्या काळ्या कारनाम्यांचा चिठ्ठा बाहेर पडत आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे.
