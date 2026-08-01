Russia Research : रशियन शास्त्रज्ञांचा मोठा शोध; दुर्मिळ खनिजाचा नवा स्रोत सापडला ..

रशियन संशोधन संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सायबेरियातील दुर्गम भागात सुरू असलेल्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणादरम्यान हा स्रोत आढळून आला. सुरुवातीच्या तपासणीत या खनिजामध्ये उच्च तांत्रिक मूल्य असलेले घटक असल्याचे समोर आले आहे. सध्या त्याचे रासायनिक विश्लेषण, शुद्धता आणि व्यावसायिक उपयोग यावर सविस्तर चाचण्या सुरू आहेत.
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दुर्मिळ खनिजांचा वापर आजच्या आधुनिक जगात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मोबाईल फोन, संगणक, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटऱ्या, सेमीकंडक्टर, संरक्षण उपकरणे, उपग्रह आणि अंतराळ मोहिमा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अशा खनिजांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे या नव्या स्रोताकडे उद्योगक्षेत्र आशेने पाहत आहे.
सध्या जगातील अनेक देश दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी मोजक्या देशांवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत रशियामध्ये मोठा साठा उपलब्ध झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळीत बदल होऊ शकतो. यामुळे भविष्यात उद्योगांना पर्यायी स्रोत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या काही दाव्यांप्रमाणे हे “जगातील सर्वात महागडे खनिज” असल्याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तसेच या खनिजाची बाजारातील किंमत, उपलब्ध साठा किंवा व्यावसायिक उत्पादनाबाबतही अंतिम माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अशा दाव्यांकडे सावधपणे पाहण्याची गरज आहे.
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खनिज क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही नव्या स्रोताचा शोध लागल्यानंतर त्याचे आर्थिक मूल्य ठरवण्यासाठी अनेक टप्प्यांतील चाचण्या केल्या जातात. उत्खननाचा खर्च, साठ्याचे प्रमाण, गुणवत्ता आणि औद्योगिक उपयोग यांचा अभ्यास झाल्यानंतरच त्या खनिजाचे वास्तविक महत्त्व निश्चित होते.
रशियाचा हा शोध प्राथमिक टप्प्यात असला तरी तो वैज्ञानिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. पुढील काही महिन्यांत संशोधनाचे अधिक तपशील समोर आल्यानंतर या खनिजाचे जागतिक बाजारपेठेतील स्थान आणि त्याचा उद्योगांवर होणारा परिणाम अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.