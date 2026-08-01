Kokan Railway कोकण रेल्वे प्रवाशांसाठी खूशखबर! CSMT ते सावंतवाडी रोड नियमित एक्सप्रेसला मंजुरी; पर्यटन, व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा

कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी कोकण रेल्वेवरील नवीन गाडी सुरू करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. दोन दिवसांपूर्वीही खासदार नरेश म्हस्के यांनी रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन ही मागणी पुन्हा मांडली होती. अखेर भारतीय रेल्वेने या मागणीला मंजुरी दिली असून यासंदर्भातील घोषणा केंद्र सरकारच्या PIB संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे.
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प्रस्तावित रेल्वेगाडी क्रमांक 15087 (CSMT–सावंतवाडी रोड एक्सप्रेस) आणि क्रमांक 15088 (सावंतवाडी रोड–CSMT एक्सप्रेस) या नावाने दररोज धावणार आहे. या रेल्वेचे सविस्तर वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, अरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड
सुमारे 510 किलोमीटर अंतरावरील या नवीन रेल्वे सेवेमुळे मुंबई महानगर क्षेत्र आणि कोकणातील प्रमुख शहरांमध्ये थेट रेल्वे संपर्क निर्माण होणार आहे. कोकणातील समुद्रकिनारे, किल्ले, धार्मिक स्थळे आणि निसर्ग पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होईल. याशिवाय विद्यार्थी, व्यापारी, नोकरी करणारे आणि दैनंदिन प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक सुलभ होणार असून स्थानिक व्यापार, पर्यटन उद्योग आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळेल.
खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितले की, कोकण रेल्वे मार्गावरील वाढती प्रवासी मागणी लक्षात घेऊन ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ही एक्सप्रेस सेवा केवळ प्रवासी सुविधांमध्ये वाढ करणार नाही, तर संतुलित प्रादेशिक विकास, रोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक प्रगतीलाही चालना देणारी ठरणार आहे.
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