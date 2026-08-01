Commonwealth Games 2026: जॅस्मिन लांबोरियाचा बॉक्सिंगमध्ये धुमाकूळ! भारताला दिवसातून दुसरे गोल्ड पदक, 5-0 ने वॉल्शला हरवलं

#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian boxer Jaismine Lamboria clinched the gold medal in the Women’s 57kg category at the Commonwealth Games She says, “I am feeling very good…I dedicate this medal to the entire nation, coaches, family…” pic.twitter.com/z4H5shD1tg — ANI (@ANI) August 1, 2026
सामन्याची सुरुवात अत्यंत रोमांचक झाली. पहिल्या फेरीत, अटीतटीच्या लढतीत जस्मिनने ३-२ अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या फेरीत, तिने आपल्या आक्रमक बॉक्सिंगने वर्चस्व गाजवले आणि सर्व पंचांचे निकाल आपल्या बाजूने मिळवत ही फेरी ५-० ने जिंकली. तिसऱ्या आणि अंतिम फेरीतही जस्मिनने आपला संयम राखला आणि ही फेरी ४-१ ने जिंकली.
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जास्मिनच्या विजयामुळे, २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत बॉक्सिंगमधील भारताची प्रभावी कामगिरी कायम आहे. यापूर्वी, प्रीती पवारनेही १० व्या दिवशी सुवर्णपदक जिंकून भारताचे खाते उघडले होते. याचा अर्थ, आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या दोन्ही अंतिम बॉक्सिंग लढतींमध्ये भारताने सुवर्णपदक जिंकले आहे. या दोन्ही बॉक्सर्समुळे, २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारताच्या सुवर्णपदकांची संख्या सात झाली आहे.
१० व्या दिवशी भारताच्या उर्वरित बॉक्सिंग लढती
भारताची बॉक्सिंगमधील पदकांची मालिका इथेच थांबणार नाही. १० व्या दिवशी अजून आठ लढती बाकी आहेत. तुम्ही खालील यादीत संपूर्ण वेळापत्रक पाहू शकता.
4:45 pm – जादुमणी सिंग मंडेंगबम (पुरुष 55 किलो)
9.00 pm – साक्षी (महिला ५१ किलो)
9.15 pm – प्रिया (महिला ६० किलो)
9.45 pm – अरुंधती चौधरी (महिला ७० किलो)
10:15 pm – लोव्हलिना बोरगोहेन (महिला 75 किलो)
10.45 pm – सचिन (पुरुष ६० किलो)
11:15 pm – अंकुश पंघाल (पुरुष 80 किलो)
11:45 pm – नरिंदर (पुरुषांचे 90+ किलो)
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बॉक्सिंग व्यतिरिक्त, तिहेरी उडीच्या अंतिम फेरीत प्रवीण चित्रवेल आणि सेल्वा प्रभू यांच्याकडूनही पदके मिळण्याची अपेक्षा आहे. १०,००० मीटरमध्ये रौप्य पदक जिंकलेला गुलवीर सिंग आता ५,००० मीटरमध्ये आणखी एक पदक जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. ज्युडोमध्ये, उन्नती शर्मा ६३ किलो वजनी गटातील प्राथमिक सामन्यांनी आपल्या स्पर्धेला सुरुवात करेल.
२०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताने एकूण २७ पदके जिंकली आहेत, ज्यात ७ सुवर्ण, १३ रौप्य आणि ७ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. यापैकी दोन सुवर्णपदके आज बॉक्सिंगमध्ये जिंकली गेली, जिथे प्रीती पवार आणि जस्मिन लंबोरिया यांनी प्रभावी कामगिरी करत सुवर्णपदके पटकावली.