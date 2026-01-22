Russia Gold India: ट्रम्प यांचे निर्बंध हवेत विरले! रशियाने भारतासाठी उघडली सोन्याची खाण; तेलावरच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला सडेतोड उत्तर

Russia India gold trade 2026 update : युक्रेन युद्धाच्या धगधगत्या ज्वालांमध्ये रशियाला आर्थिक कोंडीत पकडण्याचे अमेरिकेचे सर्व प्रयत्न आता धुळीस मिळताना दिसत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशियन तेलावर ५०% इतके अवाढव्य शुल्क लावून भारतासारख्या मित्रदेशांना रशियापासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी याला अत्यंत चतुराईने उत्तर दिले आहे. रशियाने आता भारताला तेलाऐवजी ‘सोन्याची’ (Gold) थेट विक्री सुरू केली असून, या ऐतिहासिक व्यवहाराने जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे.
अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियाला आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणाली (SWIFT) आणि डॉलरमध्ये व्यवहार करणे कठीण झाले आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर २५% अतिरिक्त ‘पेनल्टी टॅरिफ’ लादले, ज्यामुळे एकूण कर ५० टक्क्यांवर पोहोचला. यामुळे भारताने रशियन तेलाची खरेदी काही प्रमाणात कमी केली. मात्र, रशियाने तात्काळ सोन्याचे साठे भारताकडे वळवले. रशियन वृत्तसंस्था ‘आरआयए नोवोस्ती’च्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या पहिल्या १० महिन्यांत रशियाने भारतात ५० दशलक्ष डॉलर्सहून (अंदाजे ४५८ अब्ज रुपये) अधिक किमतीचे सोने निर्यात केले आहे.
भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२५ मध्ये रशियाकडून २३.४ दशलक्ष डॉलर्सचे सोने भारतात आले. २०२१ नंतरची ही सर्वात मोठी ‘डिलिव्हरी’ मानली जात आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा २६.९ दशलक्ष डॉलर्सचे सोने रशियातून भारतात पोहोचले. ट्रम्प प्रशासनाचा दावा होता की तेलावर निर्बंध लादल्यास पुतिन यांच्याकडे युद्धासाठी पैसा उरणार नाही, पण सोन्याच्या या व्यवहाराने रशियाची अर्थव्यवस्था अजूनही स्थिर असल्याचे सिद्ध केले आहे.
रशियाच्या अर्थ मंत्रालयाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १६ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत रशिया दररोज १६५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे चिनी युआन आणि सोने विकणार आहे. हा आकडा कोविड-१९ च्या संकटात खर्च केलेल्या रकमेपेक्षाही जास्त आहे. गेल्या चार वर्षांत रशियाने आपल्या एकूण साठ्यापैकी ६०% सोन्याची विक्री केली आहे. हे पाऊल रशियन चलनाला (रुबल) स्थिर ठेवण्यासाठी आणि युक्रेनमधील लष्करी मोहिमेला वित्तपुरवठा करण्यासाठी उचलले जात आहे.
एकिकडे अमेरिकेचा वाढता दबाव आणि दुसरीकडे रशियाची जुनी मैत्री, अशा कात्रीत भारत सापडला आहे. भारताने अमेरिकेच्या ५०% टॅरिफमुळे रशियन तेलाची आयात कमी करून सौदी अरेबिया आणि इराककडून तेल खरेदी वाढवली असली, तरी सोन्याच्या रूपाने रशियाशी व्यापार सुरू ठेवला आहे. भारतासाठी रशियाकडून मिळणारे सोने हे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरत आहे.
