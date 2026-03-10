Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • After Khameneis Death Iran Sleeper Cells Activated High Alert Issued Across The Us

US Iran Tension : ट्रम्प यांची उडाली झोप! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे स्लीपर सेल सक्रिय? अमेरिकेत हाय अर्लट जारी

Ali Khamenei death : अमेरिका-इस्रायल कारवाईत इराणचे सुप्रीम लीडर खामेनेईंचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर इराणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तसेच इराणचे स्लीपर सेलही अॅक्टिव्ह झाले असल्याचे म्हटले जात आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 08:20 PM
After Khameneis death Iran sleeper cells activated high alert issued across US

US Iran Tension : ट्रम्प यांची उडाली झोप! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे स्लीपर सेल सक्रिय? अमेरिकेत हाय अर्लट जारी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांची उडाली झोप
  • खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे स्लीपर सेल सक्रिय?
  • अमेरिकेत हाय अर्लट जारी
US intelligence alert amid Iran sleeper cell activation : वॉशिंग्टन/तेहरान : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर मध्यपूर्वेतील युद्धाने धोकादायक वळण घेतले आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या संयुक्त लष्करी हल्ल्यात खामेनेईंचा मृत्यू झाला होता. यामुळे इराणने संतप्त होत मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायली दूतावासांना आणि लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. इराणने मिसाइल्स आणि ड्रोन हल्ल्यांचा तडाखा सुरु केला होता. यामुळे जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान आता अमेरिकेला एक वेगळीच भीती सतावू लागली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने जगभरात आपले स्लीपर सेल नेटवर्क सक्रिय केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे जगभरात घबराट पसरली आहे.

US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला?

काय आहे ‘ऑपरेशनल ट्रिगर’ मेसेज?

एबीसी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, खामेनेईंच्या निधनानंतर जगभरातील इराणचे स्लीपर सेल्स सक्रिय झाले आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांना काही विशिष्ट ट्रान्समिशन्स सिग्नल्स मिळाले आहेत. हे सिग्नल इराणमधून पाठवण्यातच आले असल्याचे म्हटले जात आहे. हे सिग्नल्स अत्यंत गुप्त स्वरुपात असून तज्ज्ञांच्या मते हे जगभरात विखुरलेल्या इराणच्या स्लीपर एजंट्सला दिलेला एक ऑपरेशनल ट्रीगर असण्याची शक्यता आहे. हे गट कोणत्याही क्षण घातपाती हल्ले किंवा कारवाया करु शकतात.

अमेरिकेत हाय अर्लट जारी

अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे संदेश पाठवण्यासाठी रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी आणि सीक्रेट रिसीव्हर्सचा वापर करण्यात आला आहे. ज्या एजंट्सकडे याचे डिकोडिंग तंत्र आहे त्यानांच हा मेसेज समजू शकते. या गुढ मेसेजमुळे अमेरिकेच्या फेडरल सरकारने सर्व लॉ एनफोर्समेंट एजन्सींना ‘हाय अलर्ट’वर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या कोणत्याही विशिष्ट ठिकाणावर हल्ल्याची माहिती मिळाली नाही. पण संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे.

हे संकट अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण तीव्र पेटला आहे. इस्रायलनेही लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. तसेच इराणच्या तेल डेपोनांही उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणही इस्रायलह मध्यपूर्वेतील आखाती देशांत अमेरिकन लष्करी तळांवर शेकडो मिसाइल्स डागली आहेत. या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन संकट निर्माण झाले आहे.

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

Web Title: After khameneis death iran sleeper cells activated high alert issued across the us

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran War : इराणी नौदल उद्ध्वस्त, क्षेपणास्त्रेही संपुष्टात; तेहरानमध्ये सत्तापालट की आत्मसमर्पण? ट्रम्प यांचे पुढचे पाऊल काय?
1

US Iran War : इराणी नौदल उद्ध्वस्त, क्षेपणास्त्रेही संपुष्टात; तेहरानमध्ये सत्तापालट की आत्मसमर्पण? ट्रम्प यांचे पुढचे पाऊल काय?

US Iran War : इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत? पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!
2

US Iran War : इराणमधील हल्ल्यांचा धूर पोहोचणार पाकिस्तानपर्यंत? पश्चिमी भागात ‘AQI’ बिघडण्याचा धोका!

भारताचा शेजारी धर्म! जगात तेल संकट असताना बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी; पाइपलाइनद्वारे पाठवली ५००० टन डिझेल खेप
3

भारताचा शेजारी धर्म! जगात तेल संकट असताना बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी; पाइपलाइनद्वारे पाठवली ५००० टन डिझेल खेप

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा
4

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran Tension : ट्रम्प यांची उडाली झोप! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे स्लीपर सेल सक्रिय? अमेरिकेत हाय अर्लट जारी

US Iran Tension : ट्रम्प यांची उडाली झोप! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचे स्लीपर सेल सक्रिय? अमेरिकेत हाय अर्लट जारी

Mar 10, 2026 | 08:20 PM
परीक्षा जवळ आल्या? मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी वापरा या सोप्या स्टडी टिप्स

परीक्षा जवळ आल्या? मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी वापरा या सोप्या स्टडी टिप्स

Mar 10, 2026 | 08:15 PM
IndiGo मध्ये मोठी उलथापालथ! CEO Pieter Elbers यांचा तडकाफडकी राजीनामा

IndiGo मध्ये मोठी उलथापालथ! CEO Pieter Elbers यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Mar 10, 2026 | 08:07 PM
Vijay -Rashmikaने शेअर केले मेहंदीचे खास क्षण, सोशल मीडियावर येताच झालं व्हायरल

Vijay -Rashmikaने शेअर केले मेहंदीचे खास क्षण, सोशल मीडियावर येताच झालं व्हायरल

Mar 10, 2026 | 08:02 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM