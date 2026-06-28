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Russia Ukraine War: रशियाने युक्रेनची 2 ‘mig 29’ विमाने पाडली; रशियन सीमेत घुसून ‘Flamingo missile’ने केला मोठा विध्वंस

Updated On: Jun 28, 2026 | 03:21 PM IST
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सारांश

Russia Ukraine War: रशिया-युक्रेन युद्धात दोन्ही बाजूंनी तीव्र प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. युक्रेनने क्षेपणास्त्रांनी रशियाच्या लष्करी तळावर हल्ला केला, तर रशियाने युक्रेनची दोन मिग-२९ लढाऊ विमाने पाडली.

russia ukraine war mig 29 destroyed zelenskyy flamingo missile attack titan barrikady factory

रशियाने युक्रेनची २ मिग-२९ विमाने पाडली; झेलेन्स्कींचा रशियन सीमेत घुसून 'फ्लेमिंगो' क्षेपणास्त्राने सर्वात मोठा विध्वंस ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • रशियाचा सुखोई आणि ड्रोन हल्ला
  • युक्रेनचा ‘फ्लेमिंगो’ने पलटवार
  • पुरवठा साखळी विस्कळीत

Russia Ukraine war latest updates 2026 : रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine war) दरम्यान सुरू असलेले युद्ध आता अत्यंत विनाशकारी आणि अनपेक्षित वळणावर पोहोचले आहे. दोन्ही देश आता केवळ एकमेकांच्या सीमांवर न लढता थेट एकमेकांच्या अंतर्गत भागातील सामरिक आणि लष्करी तळांना लक्ष्य करत आहेत. शनिवारी दोन्ही देशांनी एकमेकांवर केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमालीचा तणाव निर्माण झाला असून या युद्धाची भीषणता अधिकच वाढली आहे.

एकीकडे रशियन सैन्याने युक्रेनच्या हवाई दलाला खिळखिळे करण्यासाठी जमिनीवरच त्यांची लढाऊ विमाने नष्ट केल्याचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी थेट रशियाच्या हद्दीत घुसून त्यांच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मोठ्या संरक्षण कारखान्याला ‘फ्लेमिंगो’ क्षेपणास्त्राने लक्ष्य करत रशियाला उघड्यावर पाडले आहे. या दुहेरी हल्ल्यांमुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे.

रशियन आत्मघाती ड्रोनचा विमानतळावर अचूक निशाणा

रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने शनिवारी एक अधिकृत व्हिडिओ आणि अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, रशियन सैन्याने दक्षिण युक्रेनमध्ये एक गुप्त आणि अत्यंत महत्त्वाची लष्करी मोहीम फत्ते केली. युक्रेनच्या निकोलायेव शहराजवळ असलेल्या वोझ्नेसेन्स्क विमानतळाला (Voznesensk Airfield) रशियन सैन्याने लक्ष्य केले. हा हल्ला इतका अचानक होता की युक्रेनियन यंत्रणेला सावरण्याची संधीच मिळाली नाही. रशियाने या हल्ल्यासाठी आपल्या सर्वात प्रगत आत्मघाती ड्रोनचा (Kamikaze Drones) वापर केला.

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रशियन मंत्रालयाने जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसते आहे की, ज्यावेळी हा अचूक ड्रोन हल्ला झाला, तेव्हा युक्रेनियन हवाई दलाचे एक मिग-२९ लढाऊ विमान उघड्या धावपट्टीवर उभे होते, तर दुसरे मिग-२९ विमान बंकरच्या आत इंधन (Fueling) भरत होते. रशियन ड्रोन थेट या विमानांवर आदळले आणि तिथे भीषण स्फोट झाले. स्फोटानंतर संपूर्ण विमानतळ परिसरात आगीचे प्रचंड लोट उठले आणि युक्रेनची ही दोन्ही प्रगत लढाऊ विमाने जागीच जळून खाक झाली. हा युक्रेनच्या हवाई दलासाठी अत्यंत मोठा आणि मानहानीकारक धक्का मानला जात आहे.

युक्रेनचा रशियन लष्करी कारखान्यावर ‘फ्लेमिंगो’ने थरकाप

आपली दोन लढाऊ विमाने गमावल्यानंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की शांत बसले नाहीत. त्यांनी तातडीने पुढाकार घेत रशियाला अशा पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले की ज्यामुळे रशियन सुरक्षा यंत्रणा चक्रावून गेली आहे. झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावर स्वतः समोर येत अधिकृत माहिती दिली की, युक्रेनियन सैन्याने रशियाच्या सीमेच्या आत खोलवर घुसून वोल्गोग्राड शहरातील ‘टायटन-बॅरिकाडी’ (Titan-Barrikady) नावाच्या प्रचंड मोठ्या लष्करी औद्योगिक संकुलावर हल्ला केला आहे.

विशेष म्हणजे, युक्रेनने या हल्ल्यासाठी आपल्या स्वतःच्या देशात विकसित केलेल्या नवीन आणि अत्यंत विनाशकारी अशा ‘फ्लेमिंगो’ (Flamingo) लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राचा वापर केला. या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर संपूर्ण रशियन संरक्षण कारखान्याला भीषण आग लागली. स्फोटांचे आवाज कित्येक किलोमीटरपर्यंत ऐकू येत होते. या यशस्वी हल्ल्यामुळे रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या लष्कराच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत (Supply Chain Breakdown) मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.

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‘टायटन-बॅरिकाडी’ कारखाना रशियासाठी का महत्त्वाचा होता?

राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टायटन-बॅरिकाडी हा रशियाचा केवळ एक सामान्य कारखाना नव्हता, तर तो रशियन युद्धयंत्रणेचा मुख्य कणा (Backbone of Russian Military) होता. या महाकाय औद्योगिक संकुलामध्ये युक्रेनविरुद्धच्या युद्धभूमीवर आघाडीवर लढणाऱ्या रशियन सैन्यासाठी अत्याधुनिक तोफखाना प्रणाली (Artillery Systems) आणि रशियाची अत्यंत गुप्त व विशेष लष्करी उपकरणे तयार केली जात होती.

या कारखान्यावरील हल्ल्याद्वारे युक्रेनने रशिया आणि संपूर्ण जगाला हे दाखवून दिले आहे की, युक्रेनची लांब पल्ल्याची शस्त्रे आता रशियाच्या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या औद्योगिक केंद्रांपर्यंत सहज पोहोचू शकतात. या घडामोडीमुळे रशिया-युक्रेन युद्धाची व्याप्ती आता रशियन भूमीवर अधिक वेगाने पसरताना दिसत आहे, ज्यामुळे जागतिक पातळीवर चिंतेचे ढग गडद झाले आहेत.

Web Title: Russia ukraine war mig 29 destroyed zelenskyy flamingo missile attack titan barrikady factory

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Published On: Jun 28, 2026 | 03:21 PM

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