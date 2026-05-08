Vaccine Maitri : ‘या’ एका देशाने लोकसंख्येच्या 8 पट लसी साठवल्या; सुरीनाममध्ये S Jaishankar यांनी विकसित देशांचे काढले वाभाडे

S Jaishankar Suriname Visit 2026 : भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) सध्या सुरीनामच्या दौऱ्यावर असून, तेथील भारतीय समुदायाला संबोधित करताना त्यांनी जागतिक राजकारणातील एका अत्यंत काळ्या बाजूवर प्रकाश टाकला आहे. कोणत्याही देशाचे थेट नाव न घेता जयशंकर यांनी विकसित देशांच्या ‘लस साठेबाजी’वर (Vaccine Hoarding) जोरदार प्रहार केला. कोविड-१९ महामारीच्या काळात जेव्हा गरीब आणि विकसनशील देश लसीच्या एका डोससाठी तरसत होते, तेव्हा काही श्रीमंत देशांनी स्वतःच्या गरजेपेक्षा तब्बल आठ पट अधिक लसींचा साठा करून ठेवला होता, असे त्यांनी संताप व्यक्त करत सांगितले.
जयशंकर म्हणाले की, आजचे जग वेगाने बदलत आहे. आता केवळ बंदुका आणि तोफांनी युद्धे लढली जात नाहीत, तर वित्त, संसाधने, तंत्रज्ञान आणि कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या गोष्टींचा वापर ‘शस्त्र’ (Weaponization of resources) म्हणून केला जात आहे. आर्थिक प्रभाव आणि बाजारपेठेतील ताकद वापरून लहान देशांना दबावाखाली आणले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुरीनामसारख्या देशात, जिथे भारतीय वंशाचे लोक मोठ्या संख्येने आणि प्रभावशाली पदांवर आहेत, तिथे जयशंकर यांनी दिलेला हा इशारा जागतिक स्तरावर मोठा संदेश देणारा ठरत आहे.
सुरीनाम हा देश भारतासाठी भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांनी हजारो भारतीयांना तिथे वेठबिगार मजूर म्हणून नेले होते. आज तोच समाज तिथे एक शक्तिशाली राजकीय आणि आर्थिक शक्ती म्हणून उभा आहे. परामारिबो येथे आयोजित या कार्यक्रमात जयशंकर यांनी या इतिहासाची आठवण करून देताना सांगितले की, भारत आपल्या लोकांच्या पाठीशी जगाच्या पाठीवर कुठेही खंबीरपणे उभा आहे.
My statement to the Press after the Joint Commission Meeting between the Indian and Surinamese delegations in Paramaribo #Suriname https://t.co/utASPXaJyg — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 6, 2026
महामारीनंतर जगाला युक्रेन संकट सामोरे जावे लागले. अनेकांना वाटले होते की हे युद्ध काही आठवडे चालेल, पण ते आता वर्षानुवर्षे खेचले जात आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) पूर्णपणे कोलमडली आहे. अशा परिस्थितीत भारत एक ‘स्थिरीकरण करणारी शक्ती’ (Stabilizing Power) म्हणून उदयास आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) आकडेवारीनुसार, यंदा जागतिक विकासदरात भारत १७ टक्के योगदान देणार आहे, ही बाब जयशंकर यांनी अत्यंत अभिमानाने नमूद केली.
Spoke on the theme ‘Partnership for Progress’ at Paramaribo this evening. Thank FM Melvin Bouva for his presence and the @MOFASur for organising the programme. Made the case that a tough world nevertheless requires progress. And that is best achieved through partnerships.… pic.twitter.com/RtE9Am5Evk — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 8, 2026
जेव्हा विकसित देश स्वार्थासाठी लसींचा साठा करत होते, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ‘लस मैत्री’ उपक्रम राबवून शेकडो देशांना मोफत आणि स्वस्त दरात लसींचा पुरवठा केला. “आम्ही केवळ स्वतःचा विचार केला नाही, तर जगाची जबाबदारी स्वीकारली,” असे जयशंकर यांनी आवर्जून सांगितले. भारताच्या या भूमिकेमुळे आज जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा एक विश्वासार्ह मित्र म्हणून निर्माण झाली आहे.
Ans: त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नाही, परंतु विकसित देशांनी (विशेषतः पाश्चात्य देशांनी) कोरोना काळात केलेल्या लसींच्या साठेबाजीवर कडक शब्दांत टीका केली.
Ans: जेव्हा एखादा देश तंत्रज्ञान, पैसा किंवा तेलासारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर दुसऱ्या देशावर राजकीय दबाव आणण्यासाठी करतो, त्याला परराष्ट्र मंत्र्यांनी 'शस्त्रीकरण' म्हटले आहे.
Ans: आयएमएफच्या अंदाजानुसार, भारत यंदा जागतिक आर्थिक विकासदरात (Global Growth) एकट्याने १७ टक्के योगदान देत आहे.