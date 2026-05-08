Vijay FD Return: ना रिस्क, ना टेन्शन…, FD गुंतवणुकीतून दर महिना 54 लाख कमवतात Thalapathy Vijay

तामिळनाडूच्या राजकारणात आपल्या नवीन पक्षाद्वारे जोरदार एन्ट्री करणारे सुपरस्टार 'थलापती' विजय सध्या त्यांच्या राजकीय यशामुळे जितके चर्चेत आहेत तितकेच ते आर्थिक नियोजनामुळे चर्चेत आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 01:50 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • विजय राजकीय यशासोबत आर्थिक नियोजनामुळे चर्चेत
  • गुंतवणुकीच्या बाबतीतही ‘सुपरस्टार’
  • काय आहे विजय यांची नेटवर्थ?
Vijay FD Return: तामिळनाडूच्या राजकारणात आपल्या नवीन पक्षाद्वारे जोरदार एन्ट्री करणारे सुपरस्टार ‘थलापती’ विजय सध्या त्यांच्या राजकीय यशामुळे जितके चर्चेत आहेत तितकेच ते आणखी एका वेगळ्या विषयामुळे चर्चेत आहे. ते म्हणजे त्यांचं जबरदस्त आर्थिक नियोजन. हा विषय सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. राजकारणातील वाऱ्यांसोबतच सध्या त्यांच्या आर्थिक नियोजनाचं मुळ जाणून घेण्याची उत्सुकता बऱ्याच जणांना लागून राहिली असेल तर चला तर मग जाणून घेऊयात नेमकी अशी काय प्लॉनिंग विजय करतात ज्यामुळे त्यांचं आर्थिक नियोजन इतकं प्रभावी आहे.

गुंतवणुकीच्या बाबतीतही ‘सुपरस्टार’

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या आर्थिक गणिताचा पाढा समोर आला. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार विजय केवळ अभिनयातच नव्हे तर गुंतवणुकीच्या बाबतीतही ‘सुपरस्टार’ ठरले आहेत असा म्हणता येईल. तामिळनाडूच्या राजकारणात नवीन पक्ष स्थापन करून आणि सर्वाधिक जागा जिंकून इतिहास घडवणारे ‘थलपती विजय’ हे कमाईच्या बाबतीतही कोणत्याही सुपरस्टारपेक्षा कमी नाहीत. त्यांनी FDsमध्ये मोठी रक्कम गुंतवली असून, त्यावरील व्याजाद्वारे ते दरमहा भरीव उत्पन्न मिळवतात.

काय आहे विजय यांची नेटवर्थ?

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, थलापती विजय यांची एकूण संपत्ती ६२४ कोटी रुपये आहे. या संपत्तीची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:
अचल संपत्ती म्हणजेच Immovable Assets ही संपत्ती २२० कोटी रुपये आहे ज्यात जमीन, घरे इत्यादींचा समावेश होतो. तर चल संपत्ती म्हणजेच Movable Assets ही संपत्ती ४०४ कोटी रुपये इतकी आहे ज्यात रोख रक्कम, दागिने, गुंतवणूक इत्यादींचा समावेश आहे. यात कमाईच्या साधनांमध्ये स्वतःचा व्यवसाय, घरांचे भाडे आणि गुंतवणुकीवरील व्याज ही त्यांच्या उत्पन्नाची मुख्य साधने असल्याचं समोर येत आहे.

उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत

Fixed Deposits वरील व्याजातून मिळणारी रक्कम हाच त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे; कारण थलापती विजय यांनी त्यांच्या एकूण ₹६२४ कोटींच्या संपत्तीपैकी तब्बल ₹१०० कोटींची गुंतवणूक FDs मध्ये केली आहे. या मुदत ठेवींवरील व्याजाचा दर ६.२५% ते ७.५०% च्या दरम्यान आहे.सरासरी ६.५% परतावा मिळेल असे गृहीत धरल्यास, थलापती विजय केवळ व्याजाच्या उत्पन्नातून दरमहा अंदाजे ₹५४ लाख कमवू शकतात. याचाच अर्थ त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹६.५ कोटी इतके होते.

शेअर बाजाराच्या तुलनेत जोखीम कमी

मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीत शेअर बाजाराच्या तुलनेत जोखीम कमी असते, असेही सर्वत्र मानले जाते. याचे कारण असे की, यामध्ये गुंतवणूकदारांना निश्चित व्याजदराची हमी मिळते आणि त्यांची मूळ रक्कमही सुरक्षित राहते अर्थात, खुद्द ती बँकच दिवाळखोरीत निघणे किंवा कोसळणे यांसारखी अत्यंत दुर्मिळ घटना घडल्यास मात्र परिस्थिती वेगळी असू शकते.

थलापती विजय यांनी मुदत ठेवींमध्ये केलेल्या या मोठ्या गुंतवणुकीनंतर, गुंतवणुकीच्या या पर्यायाबाबत लोकांच्या मनात कुतूहल आणि स्वारस्य मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले आहे. सोशल मीडियावर तर काही वापरकर्त्यांनी, मुदत ठेवींमधील गुंतवणूक हा ‘म्युचुअल फंड’पेक्षा अधिक चांगला पर्याय आहे की नाही, यावर चर्चा करण्यासही सुरुवात केली आहे. पण हे दोन्ही गुंतवणुकीचे प्रकार पूर्णपणे भिन्न आहेत; आणि यापैकी कोणत्या पर्यायाची निवड करावी, हे शेवटी गुंतवणुकीची नेमकी रक्कम आणि संबंधित गुंतवणूकदाराची आर्थिक उद्दिष्टे यांवरच अवलंबून असते.

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! 'या' १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
May 14, 2026 | 12:30 AM
May 14, 2026 | 12:24 AM
May 13, 2026 | 10:11 PM
May 13, 2026 | 09:59 PM
May 13, 2026 | 09:39 PM
May 13, 2026 | 09:30 PM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
May 13, 2026 | 02:02 PM
May 12, 2026 | 06:51 PM
May 12, 2026 | 04:55 PM
May 12, 2026 | 04:49 PM
May 12, 2026 | 04:46 PM
May 12, 2026 | 04:41 PM