Vijay FD Return: ना रिस्क, ना टेन्शन…, FD गुंतवणुकीतून दर महिना 54 लाख कमवतात Thalapathy Vijay

युद्धाच्या परिस्थितीत Trump यांना मोठा धक्का…,10 % Tarrif कोर्टाकडून रद्द! काय परिणाम होणार?
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या आर्थिक गणिताचा पाढा समोर आला. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार विजय केवळ अभिनयातच नव्हे तर गुंतवणुकीच्या बाबतीतही ‘सुपरस्टार’ ठरले आहेत असा म्हणता येईल. तामिळनाडूच्या राजकारणात नवीन पक्ष स्थापन करून आणि सर्वाधिक जागा जिंकून इतिहास घडवणारे ‘थलपती विजय’ हे कमाईच्या बाबतीतही कोणत्याही सुपरस्टारपेक्षा कमी नाहीत. त्यांनी FDsमध्ये मोठी रक्कम गुंतवली असून, त्यावरील व्याजाद्वारे ते दरमहा भरीव उत्पन्न मिळवतात.
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, थलापती विजय यांची एकूण संपत्ती ६२४ कोटी रुपये आहे. या संपत्तीची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:
अचल संपत्ती म्हणजेच Immovable Assets ही संपत्ती २२० कोटी रुपये आहे ज्यात जमीन, घरे इत्यादींचा समावेश होतो. तर चल संपत्ती म्हणजेच Movable Assets ही संपत्ती ४०४ कोटी रुपये इतकी आहे ज्यात रोख रक्कम, दागिने, गुंतवणूक इत्यादींचा समावेश आहे. यात कमाईच्या साधनांमध्ये स्वतःचा व्यवसाय, घरांचे भाडे आणि गुंतवणुकीवरील व्याज ही त्यांच्या उत्पन्नाची मुख्य साधने असल्याचं समोर येत आहे.
Fixed Deposits वरील व्याजातून मिळणारी रक्कम हाच त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे; कारण थलापती विजय यांनी त्यांच्या एकूण ₹६२४ कोटींच्या संपत्तीपैकी तब्बल ₹१०० कोटींची गुंतवणूक FDs मध्ये केली आहे. या मुदत ठेवींवरील व्याजाचा दर ६.२५% ते ७.५०% च्या दरम्यान आहे.सरासरी ६.५% परतावा मिळेल असे गृहीत धरल्यास, थलापती विजय केवळ व्याजाच्या उत्पन्नातून दरमहा अंदाजे ₹५४ लाख कमवू शकतात. याचाच अर्थ त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹६.५ कोटी इतके होते.
मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीत शेअर बाजाराच्या तुलनेत जोखीम कमी असते, असेही सर्वत्र मानले जाते. याचे कारण असे की, यामध्ये गुंतवणूकदारांना निश्चित व्याजदराची हमी मिळते आणि त्यांची मूळ रक्कमही सुरक्षित राहते अर्थात, खुद्द ती बँकच दिवाळखोरीत निघणे किंवा कोसळणे यांसारखी अत्यंत दुर्मिळ घटना घडल्यास मात्र परिस्थिती वेगळी असू शकते.
थलापती विजय यांनी मुदत ठेवींमध्ये केलेल्या या मोठ्या गुंतवणुकीनंतर, गुंतवणुकीच्या या पर्यायाबाबत लोकांच्या मनात कुतूहल आणि स्वारस्य मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले आहे. सोशल मीडियावर तर काही वापरकर्त्यांनी, मुदत ठेवींमधील गुंतवणूक हा ‘म्युचुअल फंड’पेक्षा अधिक चांगला पर्याय आहे की नाही, यावर चर्चा करण्यासही सुरुवात केली आहे. पण हे दोन्ही गुंतवणुकीचे प्रकार पूर्णपणे भिन्न आहेत; आणि यापैकी कोणत्या पर्यायाची निवड करावी, हे शेवटी गुंतवणुकीची नेमकी रक्कम आणि संबंधित गुंतवणूकदाराची आर्थिक उद्दिष्टे यांवरच अवलंबून असते.
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव, गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचं वातावरण, बाजारात मोठी घसरण होणार का?