Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Attack Iran Us Airstrike On Qeshm And Bandar Abbas Port Trump Calls It Love Tap

US Attack Iran : शांततेची संधी हुकली? चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेचा ‘Love Tap’; इराणच्या महत्त्वपूर्ण बंदरावर मोठा हल्ला

US Attack Iran Update : इराणच्या अब्बास आणि केशम बंदरावर अमेरिकेने हल्ला केला आहे. यामुळे युद्धबंदीच्या प्रयत्नांना धक्का पोहोचण्याची शक्यता आहे. इराणने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 12:02 PM
US Attack Iran

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • शांततेची संधी हुकली?
  • इराणच्या महत्त्वपूर्ण बंदरावर अमेरिकेचा भीषण हल्ला
  • ट्रम्प यांनी म्हटले ‘Love Tap’
US Attack Iran News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचा भडका उडू शकतो. अमेरिकेने इराणवर हल्ला करत शांततेच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरले आहे. इराणने युद्धविरामासाठी हिरवा कंदिल दाखवला होता. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने येत्या २४ तासांत अमेरिकेला अंतिम प्रस्ताव मिळणार असल्याचे संकेत मिळाले होते. मात्र हा प्रस्ताव पोहोचण्यापूर्वीच अमेरिकेने इराणच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले आहे. यामुळे चर्चेची दरवाजे बंद होण्याची शक्यता आहे.

Iran US Peace Deal : युद्धबंदीसाठी इराणचा ग्रीन सिग्नल! २४ तासांत अमेरिकेला पाठवणार अंतिम प्रस्ताव, महायुद्धाचा धोका टळणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने वाढता तणाव पाहता आपल्या भूमिकेत मवाळपणा आणत युद्धबंदीसाठी तयारी दर्शवली होती. पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला गुप्त प्रस्ताव पाठवण्यात येणार होता. ज्यामध्ये होर्मुध खाडीतील संघर्षाबाबत काही अटी मान्य करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली होती. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रस्ताव मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी गेम चेंजर ठरला असता. परंतु हा शांतता प्रस्ताव पोहोचण्याआधीच इराणवर हल्ला करण्यात आला.

इराणचा हल्ला अन् अमेरिकेचा पलटवार

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने इराणच्या केशम आणि बंदर अब्बास या महत्त्वाच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. या कारवाईमुळे इराणचे मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ०७ मे रोजी इराणने होर्मुझमधून जाणाऱ्या अमेरिकेच्या डिस्ट्रॉयर जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने ही करावई केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याला Love Tap असे संबोधले आहे.

इराणमध्ये हाय अलर्ट जारी

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याची माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, अमेरिकेने इराणच्या नौदलाचे ड्रोन हवेतच नष्ट केले आहेत. इराण ड्रोन मरणाऱ्या फुलपाखरप्रमाणे समुद्रात कोसळले असे म्हणत त्यांनी खिल्ली उडवली आहे. दुसरीकडे इराणमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय करण्यात आल्या आहेत.

इराणची प्रत्युत्तराची धमकी

इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स(IRGC) ने अमेरिकेच्या या कृत्याला सागरी युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. याचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून इराणचे सर्वाच्च नेते मोजतबा खामेनेई या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे IRGC ने म्हटले आहे. इराणने प्रतिहल्ल्याची धमकी दिली आहे.

इराणचे परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘आम्ही शांततेचा हात पुढे केला होता, पण अमेरिकेला युद्ध हवे आहे,’ असे इराणने म्हटले आहे. प्रत्युत्तरात अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर पुन्हा हल्ल्याची धमकी दिली आहे.

युद्धबंदीच्या प्रयत्नांना धक्का?

अमेरिकेने इराणच्या शांतता प्रस्तावला अशा पद्धतीने धुडकावून लावल्याने जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. यामुळे मध्यपूर्वे पुन्हा भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा संघर्ष आता दोन देशांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण जगाला युद्धात खेचत असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.


Hantavirus Update : जगावर दुसऱ्या महामारीचे संकट? अटलांटिकमध्ये क्रूझवर Hantavirus चा उद्रेक, ३ जणांच्या मृत्यूनंतर WHO चा ‘अर्लट’

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इराणवर हल्ला का केला?

    Ans: 07 मे रोजी इराणने होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेच्या डिस्ट्रायरवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते. याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि आपल्या जहाजांच्या सुरक्षेसाठी केशम आणि अब्बास बंदरावर हल्ले करण्यात आले असल्याचे अमेरिकेने म्हटले.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ल्याबाबत काय म्हटले?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणवरील भीषण हल्ला केवळ लव्ह टॅप असल्याचे म्हटले. त्यांनी म्हटले की, इराणचे ड्रोन हवेतच नष्ट करण्यात आले असून ते एखाद्या मरणाऱ्या फुलपाखराप्रमाणे समुद्रात कोसळले.

  • Que: अमेरिकेच्या हल्ल्यावर इराणने काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: इराणने अमेरिकेच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असून प्रत्युत्तरात अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर पुन्हा हल्ल्याची धमकी दिली आहे. इराणने म्हटले आहे की, 'आम्ही शांततेचा हात पुढे केला होता, पण अमेरिकेला युद्ध हवे आहे.'

Web Title: Us attack iran us airstrike on qeshm and bandar abbas port trump calls it love tap

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?
1

Chenab River : 2030 पर्यंत पाकिस्तान होणार कोरडा; वाचा चिनाब नदीवरून कसा आवळला भारताने पाकड्यांच्या गळा?

Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद
2

Trump China Visit : ट्रम्प यांच्या चीन भेटीपूर्वीच ‘ड्रॅगन’चा अमेरिकेला सज्जड दम; तैवानसह ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चेची दारे बंद

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम
3

Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 
4

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

May 13, 2026 | 09:39 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM
Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur ZP अधिकाऱ्यांचा पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 09:25 PM
Karisma Kapoor : “प्रकरण इतके मोठे आहे की महाभारतही त्यापुढे छोटे” Kapoor घरातला कौटुंबिक वाद नव्या वळणावर

Karisma Kapoor : “प्रकरण इतके मोठे आहे की महाभारतही त्यापुढे छोटे” Kapoor घरातला कौटुंबिक वाद नव्या वळणावर

May 13, 2026 | 09:23 PM
Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

May 13, 2026 | 09:15 PM
Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

May 13, 2026 | 08:57 PM
सांगलीतील मंदिर दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले दुःख; जखमींच्या शीघ्र बरे होण्यासाठी केली प्रार्थना

सांगलीतील मंदिर दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले दुःख; जखमींच्या शीघ्र बरे होण्यासाठी केली प्रार्थना

May 13, 2026 | 08:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM