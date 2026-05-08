निसान ग्रेवाइट आता CNG व्हेरियंटमध्ये; 16 राज्यांमध्ये किट उपलब्ध

निसानच्या ग्रीवाइट एमपीव्हीमध्ये १-लिटर पेट्रोल इंजिन असून, ते ७२ पीएस पॉवर आणि ९६ एनएम टॉर्क निर्माण करते. ही गाडी मॅन्यु आणि ऑटोमेटिक ट्रान्समिशन या दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 01:39 PM
नवी दिल्ली : जपानी कार निर्माता कंपनी एमपीव्ही, ग्रॅव्हाइटसाठी सरकारमान्य सीएनजी रेट्रोफिट किट आणले आहे. ८२९९९ च्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आलेले हे किट १६ राज्यांमध्ये उपलब्ध होईल. या किटचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर प्रणाली, जी या सेगमेंटमध्ये प्रथमच वापरली जात आहे.

निसानच्या ग्रीवाइट एमपीव्हीमध्ये १-लिटर पेट्रोल इंजिन असून, ते ७२ पीएस पॉवर आणि ९६ एनएम टॉर्क निर्माण करते. ही गाडी मॅन्यु आणि ऑटोमेटिक ट्रान्समिशन या दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. ही प्रणाली कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेचा विचार करून तयार करण्यात आली आहे. ही आयसीएटीद्वारे मंजूर, बीएस६ २ अनुरूप सिक्वेन्शियल सीएनजी किट आहे. सुरक्षितता यात ८.१ मिमी जाडीचा हेवी ड्यूटी सिलेंडर वापरला गेला आहे. या एमपीव्हीसोबत तीन वर्षांची किंवा १००००० किलोमीटरची वॉरंटी देखील मिळते, जी १० वर्षे किया २००००० किलोमीटरपर्यंत वाढवता येते.

तंत्रज्ञान यात ट्विन-सिलेंडर तंत्रज्ञान आहे. ज्यामुळे कार्गो स्पेस वाढते. हे ट्विन-सिलेंडर तंत्रज्ञान २५ लिटर पाण्याच्या क्षमतेइतके दोन सिलेंडर पुरवते. इंधन भरण्याचे ठिकाण सेंट इंधन झाकणाच्या खाली आहे. फॅक्टरी-फिनिश लुक देण्यासाठी घटक बँकेट्स आणि मागील सीटची रचना काळजीपूर्वक तयार करण्यात आली आहे. उत्पादक एलईडी लाइट्स, बॉडी क्लेंडिंग, क्रूझ कंट्रोल, सहा एअरबॅग्ज, एबीएस, ईबीडी, आयएसओफिक्स चाईल्ड अॅकरेज, टीपीएमएस, ईएससी आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल यांसारखी अनेक बेस्ट फीचर्स मिळत आहेत.

Fuel Crisis : सरकारने केली 'ब्लॅकआउट' ची घोषणा, 'या' देशात उरला नाही Petrol – Diesel चा एकही थेंब, आता…?

May 14, 2026 | 12:42 PM
