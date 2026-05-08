Nagpur Crime: नागपुरात वासनांध विकृतीचा कळस! मुलानेच केला सावत्र आईवर अत्याचार

चिमुकलीचा खून, मुलाला जंगलात फेकले; ‘या’ कारणावरुन बापाने उचलले टोकाचे पाऊल
नेमकं काय घडलं?
या घटनेतील पीडित महिलेची मुलाच्या वडिलांशी ओळख निर्माण झाली होती. लग्न करून नोकरी लावून देतो हे आमिष महिलेला देण्यात आल होत. त्यानंतर आकाश श्रीवास्तव यांनी तिच्याशी लग्न केल. त्यानंतर घरात दोन लग्नावरून वाद सुरू होते. पहिल्या बायकोकडून अक्षत नावाचा मुलगा हा श्रीवास्तव यांना आहे. तो महाविद्यालयमध्ये आहे. १० एप्रिलला सावत्र आई एकटी असताना मुलगा घरात घुसला आणि त्याने सावत्र आईवर अत्याचार केला. बळजबरीने त्याने संबंध प्रस्थापित केले. घरात एकटी आहे हे समजून गेला आई आणि मुलाच नात तो विसरला आणि त्याने सावत्र आई सोबतच हे दुष्कृत केल आहे. या घटनेने सगळ्यांनाच धक्का बसला.
नवऱ्याच स्पष्टीकरण धक्कादायक
या घंटनेतील पीडितने घडलेला प्रकार हा आपल्या नवऱ्याला सांगितला, मात्र त्याच स्पष्टीकरण खूप चक्रावून सोडणार होत. बाहेर कुठे ही बोलू नकोस. सगळीकडे याची चर्चा होईल आणि आपली बदनामी होईल. या उद्देशाने त्याने तिला ही गोष्ट बोलावून दाखवली. नवरा ही सोबत नाही म्हटल्यावर ती शेवटी पोलीस स्टेशनला गेली आणि तिने पोलिसात तक्रार दिली आहे. माणकापूर पोलीस ठाण्यात या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अक्षतवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. तो फरार झाला आहे. आई काय आणि सावत्र आई काय दोघांच प्रेम एकच, मात्र त्याने आईच नात विसरून अत्याचार केला. या घटनेनं शहरात खळबळ उडाली आहे. माणकापुर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस या प्रकरणात अधिक तपास करत आहेत. या घटनेचा तपास पोलीस करत आहेत.
Ans: ही घटना नागपुरातील माणकापूर परिसरात घडली.
Ans: पीडितेने माणकापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
Ans: आरोपी अक्षतविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो सध्या फरार आहे.