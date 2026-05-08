Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे चाहूल! सौदी-कुवेतने अमेरिकेसाठी हवाई क्षेत्रावरील बंदी उठवली, इराणवर हल्ले अटळ?

US Attack Iran : शांततेची संधी हुकली? चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेचा ‘Love Tap’; इराणच्या महत्त्वपूर्ण बंदरावर मोठा हल्ला
प्रोजेक्ट फ्रीडम ही अमेरिकेने सुरु केलेली बचाव मोहिम आहे. होर्मुझमध्ये अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढणे आणि इराणला जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी मार्ग होर्मुझवर हल्ले करण्यापासून रोखेणे आहे. काही तासांपूर्वी अमेरिकेने इराणच्या हल्ल्यामुळे ही मोहिम थांबली होती. परंतु आता, सौदी अरेबिया आणि कुवेतच्या पाठिंब्यामुळे हे मिशन पुन्हा युद्धपातळीवर सुरु करण्याची घोषणा अमेरिकेने केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियाने सुरुवातील अमेरिकेच्या प्रोजेक्ट फ्रीडमला पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. ट्रम्प यांनी या मिशनबद्दल सौदीला कोणतीही माहिती न देता थेट घोषणा केली होती. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदीचे क्राऊन प्रिन्स यांच्याशी चर्चा केली आणि तोडगा काढला.
या चर्चेनंतर सौदीने अमेरिकेला हवाई क्षेत्राचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. अमेरिकन विमाने आता सौदी-कुवेतच्या तळांचा वापर करु शकतील. व्यापारी जहाजांना समुद्रातून बाहेर काढण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सध्या सौदी-कुवेतच्या या निर्णयाने जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिका आता इराणवर थेट हल्ला करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होऊन जागतिक स्तरावर इंधन दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक पुरवठा सुरक्षिच ठेवण्याच्या नावाखाली अमेरिका या भागात आपले लष्करी उपस्थिती वाढवत आहे. इराणने देखील अमेरिकेच्या प्रोजेक्ट फ्रीडमला आणि अब्बास, केशम बंदरावर झालेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. याला इराणने सागरी युद्धविरामाचे उल्लंघन म्हणत प्रतिहल्ल्याची धमकी दिली आहे. आता सौदी-कुवेतच्या निर्णयानंतर इराण अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
