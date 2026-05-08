Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे चाहूल! सौदी-कुवेतने अमेरिकेसाठी हवाई क्षेत्रावरील बंदी उठवली, इराणवर हल्ले अटळ?

Middle East Conflict Update : सौदी अरेबिया आणि कुवैतने अमेरिकेसाठी आपली हवाई क्षेत्र पुन्हा सुरु केले आहे. यामुळे अमेरिकेचे प्रोजेक्ट फ्रीडम पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे. हे इराणवर लष्करी कारवाईचे संकेत मानले जात आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 01:50 PM
Saudi and Kuwait Lift Airspace Ban For America

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे चाहूल! सौदी-कुवेतने अमेरिकेसाठी हवाई क्षेत्रावरील बंदी उठवली, इराणवर हल्ले अटळ? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचा सायरन वाजणार?
  • सौदी-कुवेतने अमेरिकेसाठी हवाई क्षेत्र केले खुले
  • इराणवर हल्ला होणार?
Gulf Nations Lift Airspace Ban For America : रियाध : पश्चिम आशियातील स्थिती पुन्हा एकदा बिकट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) आणि कुवैतने अमेरिकेसाठी आपले हवाई क्षेत्र खुले केले आहे. यामुळे अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम पुन्हा सुरु करण्याची तयार करत आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकन लढाऊ विमानांना इराणच्या सीमेजवळ गस्त घालणे सोपे जाणार आहे. परंतु या पाठिंब्यामुळे आखाती देशांमधील तणाव पुन्हा वाढला आहे.

US Attack Iran : शांततेची संधी हुकली? चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेचा ‘Love Tap’; इराणच्या महत्त्वपूर्ण बंदरावर मोठा हल्ला

काय आहे प्रोजेक्ट फ्रीडम?

प्रोजेक्ट फ्रीडम ही अमेरिकेने सुरु केलेली बचाव मोहिम आहे. होर्मुझमध्ये अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढणे आणि इराणला जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी मार्ग होर्मुझवर हल्ले करण्यापासून रोखेणे आहे. काही तासांपूर्वी अमेरिकेने इराणच्या हल्ल्यामुळे ही मोहिम थांबली होती. परंतु आता, सौदी अरेबिया आणि कुवेतच्या पाठिंब्यामुळे हे मिशन पुन्हा युद्धपातळीवर सुरु करण्याची घोषणा अमेरिकेने केली आहे.

सौदी-अमेरिका चर्चा

मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियाने सुरुवातील अमेरिकेच्या प्रोजेक्ट फ्रीडमला पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. ट्रम्प यांनी या मिशनबद्दल सौदीला कोणतीही माहिती न देता थेट घोषणा केली होती. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदीचे क्राऊन प्रिन्स यांच्याशी चर्चा केली आणि तोडगा काढला.

या चर्चेनंतर सौदीने अमेरिकेला हवाई क्षेत्राचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. अमेरिकन विमाने आता सौदी-कुवेतच्या तळांचा वापर करु शकतील. व्यापारी जहाजांना समुद्रातून बाहेर काढण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

इराणवर हल्ले होणार?

सध्या सौदी-कुवेतच्या या निर्णयाने जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिका आता इराणवर थेट हल्ला करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होऊन जागतिक स्तरावर इंधन दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक पुरवठा सुरक्षिच ठेवण्याच्या नावाखाली अमेरिका या भागात आपले लष्करी उपस्थिती वाढवत आहे. इराणने देखील अमेरिकेच्या प्रोजेक्ट फ्रीडमला आणि अब्बास, केशम बंदरावर झालेल्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. याला इराणने सागरी युद्धविरामाचे उल्लंघन म्हणत प्रतिहल्ल्याची धमकी दिली आहे. आता सौदी-कुवेतच्या निर्णयानंतर इराण अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

Iran US Peace Deal : युद्धबंदीसाठी इराणचा ग्रीन सिग्नल! २४ तासांत अमेरिकेला पाठवणार अंतिम प्रस्ताव, महायुद्धाचा धोका टळणार?

Web Title: Saudi and kuwait lift airspace ban for america

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर
1

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

USA-China: ‘अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,’ जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण
2

USA-China: ‘अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,’ जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा
3

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

Russia Sarmat Missile : पुतिन यांची मोठी गर्जना! जगातील सर्वात शक्तीशाली Satan II च्या तैनातीचे आदेश, जगाचा अंत जवळ?
4

Russia Sarmat Missile : पुतिन यांची मोठी गर्जना! जगातील सर्वात शक्तीशाली Satan II च्या तैनातीचे आदेश, जगाचा अंत जवळ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nivedita Saraf : कृष्णाईच्या लेकी मराठी मालिकेचा पहिला प्रोमो; निवेदिता सराफ यांचं झी मराठीवर दमदार कमबॅक

Nivedita Saraf : कृष्णाईच्या लेकी मराठी मालिकेचा पहिला प्रोमो; निवेदिता सराफ यांचं झी मराठीवर दमदार कमबॅक

May 15, 2026 | 04:02 PM
PBKS vs MI: पंजाब किंग्सचा सलग पाचवा पराभव; कर्णधार श्रेयसच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम

PBKS vs MI: पंजाब किंग्सचा सलग पाचवा पराभव; कर्णधार श्रेयसच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम

May 15, 2026 | 04:00 PM
Gajalakshmi Rajyog: शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग, या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Gajalakshmi Rajyog: शनि जयंतीला तयार होणार गजकेसरी लक्ष्मी योग, या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

May 15, 2026 | 03:50 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी

May 15, 2026 | 03:50 PM
परमबीर सिंह यांच्या जामीनावर प्रश्नचिन्ह; एस्प्लनेड कोर्टाकडून CBI ला नोटीस

परमबीर सिंह यांच्या जामीनावर प्रश्नचिन्ह; एस्प्लनेड कोर्टाकडून CBI ला नोटीस

May 15, 2026 | 03:39 PM
घोळात घोळ! Punjab Kings चा पराभवाचा ‘पंच’; पलटणने बिघडवले Play OFF चे समीकरण

घोळात घोळ! Punjab Kings चा पराभवाचा ‘पंच’; पलटणने बिघडवले Play OFF चे समीकरण

May 15, 2026 | 03:20 PM
Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

Adani US Case Dismissal : गौतम अदानींवरील लाखचोरीचे फौजदारी गुन्हे अमेरिका करणार रद्द? ‘त्या’ अब्जो डॉलरच्या डीलने फीरवली गेम

May 15, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM