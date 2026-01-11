Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

South Africa Wildfires : केप टाऊन हादरले! आकाशात धुराचे लोट आणि जमिनीवर आगीचे तांडव; दक्षिण आफ्रिकेत आणीबाणी

Wildfires in Forests: दक्षिण आफ्रिकेतील वेस्टर्न केपमध्ये भीषण आगीमुळे १,००,००० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन जळून खाक झाली आहे. जोरदार वाऱ्यामुळे मोसेल बे आणि पर्ली बीचवरून लोकांना बाहेर काढण्यात येत आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 01:28 PM
South Africa Wildfires : दक्षिण आफ्रिकेतील पश्चिम केपमधील जंगलातील आगीमुळे १००,००० हेक्टर जमीन जळून खाक; रहिवाशांना करण्यात आले स्थलांतरित ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • महाकाय विनाश
  • मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर
  • पर्यटनाला मोठा फटका

Western Cape forest fire 100,000 hectares burned : दक्षिण आफ्रिकेतील (South Africa) निसर्गरम्य पश्चिम आणि पूर्व केप प्रांत सध्या आगीच्या विळख्यात सापडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून लागलेल्या या भीषण वणव्याने (Wildfire) आता रौद्र रूप धारण केले असून, पश्चिम केपमधील १,००,००० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली आहे. जोरदार वारे आणि कोरड्या हवामानामुळे ही आग विझवणे अग्निशमन दलासाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.

निवासी भागात आगीचे तांडव आणि बचावकार्य

पश्चिम केपचे प्रीमियर ॲलन विंड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगीची तीव्रता इतकी जास्त आहे की ती आता निवासी क्षेत्रांकडे सरकू लागली आहे. मोसेल बे (Mossel Bay) आणि पर्ली बीच (Pearly Beach) यांसारख्या लोकप्रिय भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना त्यांचे घर सोडून सुरक्षित स्थळी जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ओव्हरस्ट्रँड नगरपालिकेने ‘एलक्सोलवेनी’ आणि ‘ब्रॉडवे स्ट्रीट’ सारखी दाट लोकवस्तीची ठिकाणे रिकामी केली असून, नागरिकांना सामुदायिक इमारतींमध्ये आश्रय देण्यात आला आहे.

हवाई दलाचा मदतीसाठी धाव

आग विझवण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या हवाई दलाची (SAAF) लष्करी हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात आली आहेत. खडकाळ टेकड्या आणि दुर्गम भागात जिथे पोहोचणे कठीण आहे, तिथे या हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून पाण्याचा मारा केला जात आहे. सुदैवाने, आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, धुरामुळे अनेक अग्निशमन जवान आजारी पडले असून मोसेल बे येथील एका तरुणीला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे.

अर्थव्यवस्थेवर आगीचे सावट

जानेवारी महिना हा दक्षिण आफ्रिकेतील पर्यटनाचा सर्वोच्च मोसम मानला जातो. मात्र, या वणव्यामुळे जगातील सर्वात सुंदर पर्यटन मार्ग मानला जाणारा ‘गार्डन रूट’ सध्या धोक्यात आला आहे. पूर्व केपचे प्रीमियर लुबाबलो ऑस्कर माबुयान यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, या आगीमुळे पर्यटन उद्योगाचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. अनेक रिसॉर्ट्स आणि नॅशनल पार्क्स खबरदारीचा उपाय म्हणून पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्यात आले आहेत.

अस्थिर हवामानाचा इशारा

हवामान खात्याने इशारा दिला आहे की, येत्या २४ तासांत वाऱ्याचा वेग अधिक वाढू शकतो, ज्यामुळे आगीचा प्रसार होण्याचा धोका दुपटीने वाढला आहे. कौगा नगरपालिकेसह अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. अग्निशमन दलाच्या ५०० हून अधिक तुकड्या जमिनीवर अहोरात्र काम करत आहेत, परंतु निसर्गाच्या कोपापुढे सध्या यंत्रणा अपुरी पडताना दिसत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: दक्षिण आफ्रिकेतील आगीचे मुख्य केंद्र कोणते आहे?

    Ans: पश्चिम केप (Western Cape) प्रांतात आगीचा सर्वाधिक प्रभाव असून मोसेल बे आणि पर्ली बीच हे भाग सर्वात जास्त बाधित आहेत.

  • Que: किती जमिनीचे नुकसान झाले आहे?

    Ans: अधिकृत माहितीनुसार, आतापर्यंत १,००,००० हेक्टरपेक्षा जास्त वनजमीन जळून खाक झाली आहे.

  • Que: पर्यटकांवर याचा काय परिणाम झाला आहे?

    Ans: गार्डन रूट आणि किनारपट्टीवरील अनेक पर्यटन स्थळे पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे पर्यटन उद्योगाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

Published On: Jan 11, 2026 | 01:28 PM

