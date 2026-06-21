Trump on Hormuz : होर्मुझवर टोल वसूल करणार अमेरिका? इराण कराराबाबत ट्रम्प यांनी स्पष्टचं सांगितलं

Meloni Trump Controversy : ‘स्वत:च्या लोकप्रियतेवर लक्ष्य द्या’ ; ट्रम्प यांच्या आरोपांवर मेलोनींचे सडेतोड उत्तर
इराणने होर्मुझ बंद केल्यानंतर ट्रम्प यांनी पुन्हा मोठे विधान केले. त्यांनी इराण(Iran) कारारबाबत संकेत दिले आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले की, अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या ६० दिवसांत होर्मुझमधून कोणताही टोल वसूल केला जाणार नाही. परंतु या ६० दिवसांच्या युद्धविरामाच्या काळात शांतता करार अंतिम झाला नाही, तर भविष्यात या व्यापारी मार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांवर टोल वसूल केला जाऊ शकतो असे संकेत त्यांनी दिले.
डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ट्रुथ सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, पश्चिम आशियातील देशांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिका संरक्षक म्हणून काम करत आहे. या सुरक्षा सेवेच्या बदल्यात भविष्यात जहाजांकडून टोल वसूल केला जाऊ शकतो.
दुसरीकडे इराणने होर्मुझ (Hormuz) बंदीची घोषणा केली आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने या मार्गापासून व्यापारी जहाजांना दूर राहण्याचा इशारा दिला आहे. कोणत्याही जहाजाने घुसखोरीचा प्रयत्न केला, तर त्यांचे परिणाम भोगावे लागतील. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इस्रायलच्या लेबनॉनवरील सततच्या हल्ल्यांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इराणने लेबनॉनमधील युद्धविरामाच्या अटींचे पालन केले न गेलयाचा आरोप केला आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. या मार्गावरुन मोठ्या प्रमाणात कच्चा तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा होता. हा मार्ग बंद राहिल्यास पुरवठा विस्कळीत होऊन जगावर इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण होईल. संपूर्ण जगभरात महागाईचा भडका उडू शकतो.
इस्रायलच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे पश्चिम आशियातील तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वांचे जागतिक बाजारपेठा आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीकडे लागले आहे.
Iran On Hormuz Crisis: जगावर पुन्हा महाभयंकर संकट! इराणने पुन्हा बंद केली होर्मुज, वाद चिघळणार