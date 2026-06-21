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Meloni Trump Controversy : ‘स्वत:च्या लोकप्रियतेवर लक्ष्य द्या’ ; ट्रम्प यांच्या आरोपांवर मेलोनींचे सडेतोड उत्तर

Updated On: Jun 21, 2026 | 12:30 PM IST
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सारांश

Meloni Trump Controversy : ट्रम्प-मेलोनी यांच्यातील वाद पुन्हा पेटला आहे. मेलोनी यांच्यावर ट्रम्प यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. यावर मेलोनी यांनी सणसणीत टोला लगावला आहे. जाणून घ्या काय आहे वाद?

Meloni -Trump Controversy

Meloni Trump Controversy : 'स्वत:च्या लोकप्रियतेवर लक्ष्य द्या' ; ट्रम्प यांच्या आरोपांवर मेलोनींचे सडेतोड उत्तर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प-मेलोनी वाद पुन्हा पेटला
  • लोकप्रियतेच्या आरोपावरुन वाद
  • मेलोनी यांचे ट्रम्प यांना सडेतोड उत्तर
Meloni Trump Controversy: वॉशिंग्टन/रोम : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा मेलोनींवर टीका केली आहे, तर मेलोनीं यांनी पुन्हा सडेतोड उत्तर दिले आहे. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात.

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फ्रान्समध्ये झालेल्या G7 शिखर परिषदेदरम्यान मेलोनी यांनी वारंवरा आपल्यासोबत फोटो काढण्याची विनंती केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. यावर सुरुवातीलाच जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांनी मी अशी कोणतीही विनंती केली नव्हती, मी आणि इटली कधी अमेरिकेसमोर झुकणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले होते.

ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर तोच दावा केला आहे. त्यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांची लोकप्रियता घसरत असल्याने त्यांनी असे केल्याचे म्हटले.

त्यांनी म्हटले की, मेलोनी यांनी वारवंरा माझ्यासोबत फोटो काढण्यासाठी विनंती केली. इटलीची लोकप्रियता कमी होत असल्याचे त्या असे करत असतील असा त्यांनी आरोप केला. ट्रम्प यांच्या मते, इटलीने इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखसाठी अमेरिकेला पाठिंबा दिला नाही, यामुळे त्यांची लोकप्रियता कमी झाली आहे.

याशिवाय अमेरिकेला इटलीतील हवाई तळे, धावपट्ट्या वापरण्याची परवानगी न मिळाल्याने अमेरिका (America) अडचणीत आली होती. परंतु तरीही अमेरिका इटलीच्या संरक्षणासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करते असे ट्रम्प यांनी म्हटले.

ट्रम्प यांना वाटते की, अमेरिकेने इराणला पराभूत केले आहे. ज्यामुळे मेलोनी पुन्हा मैत्री करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यामुळे त्यांना लोकप्रियता मिळेल असे वाटते. पण मला त्यास रस नाही असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

मेलोनी भडकल्या

ट्रम्प यांच्याया विधानानंतर मेलोनी यांनी चोख उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, माझ्यावर सतत आणि कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय निरर्थक आरोप केले जात आहेत. माझी लोकप्रियता कोणत्याही परदेशी नेत्यावर अवलंबून नाही. ती इटलीच्या राष्ट्रीय हिंताचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या माझ्या क्षमतेवर आधारित आहे, असे मेलोमी यांनी ठणकावून सांगतिले.

मेलोनी यांनी हेही स्पष्ट केले की, इटलीने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय कारारांचा सन्मान केला आहे. अमेरिकन लष्कर तळांच्या वापरबाबात करार असो किंना सुरक्षा विषयक सहकार्य असो, इटली आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. इटली (Italy) हा सार्वभौम देश असून त्याचे निर्णय राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊनही घेतले जाताता असेही त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय त्यांनी माझी लोकप्रियता ही तुमच्या चिंतेची बाब नाही. त्याऐवजी तुम्ही स्वत:च्या लोकप्रियतेकडे लक्ष्य केंद्रित करा असा टोलाही ट्रम्प यांना लगावला.

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Web Title: Meloni trump controversy over popularity claims

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Published On: Jun 21, 2026 | 12:28 PM

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