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Iran On Hormuz Crisis: जगावर पुन्हा महाभयंकर संकट! इराणने पुन्हा बंद केली होर्मुज, वाद चिघळणार

Updated On: Jun 20, 2026 | 08:42 PM IST
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सारांश

पश्चिम आशियातील युद्ध थांबवण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या शांतता कराराला अवघ्या दोन दिवसांत मोठा धक्का बसला आहे. इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी बंद केली आहे.

Iran On Hormuz Crisis: जगावर पुन्हा महाभयंकर संकट! इराणने पुन्हा बंद केली होर्मुज, वाद चिघळणार

इराणने पुन्हा बंद केला होर्मुज सामुद्रधुनी (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • इराणकडून पुन्हा होर्मुज सामुद्रधुनी बंद
  • जगावर पुन्हा एकदा तेल संकट येण्याचा अंदाज 
  • अमेरिका इराण संघर्ष पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता 
Iran Vs America Conflict: जगाला तेल पुरवठा होणाऱ्या होर्मुजवर पुन्हा एकदा संकट आले आहे. कारण इराणने पुन्हा एकदा होर्मुज सामुद्रधुनी बंद केल्याचे समजते आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जगावर तेल संकट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. होर्मुज बंद केल्याची माहिती इराणच्या जॉइन्ट मिलिटरी कमांडने दिली आहे. यामागे नक्की काय कारण आहे ते जाणून घेऊयात.

 

पश्चिम आशियातील युद्ध थांबवण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या शांतता कराराला अवघ्या दोन दिवसांत मोठा धक्का बसला आहे. इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी बंद केली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, युद्धविराम झालेला असताना देखील इस्त्रायलने लेबनॉनवरील आपले हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. हल्ले थांवबवण्यास इस्त्रायलने नकार दिला आहे. त्यामुळे इराणने ही कारवाई केली आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: Iran closed straight of hormuz america israel lebnon deal war news latest breaking news

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Published On: Jun 20, 2026 | 08:42 PM

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