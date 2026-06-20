Iran On Hormuz Crisis: जगावर पुन्हा महाभयंकर संकट! इराणने पुन्हा बंद केली होर्मुज, वाद चिघळणार

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Iranian Armed Forces:
If the agreement continues to be violated, further #steps will be planned and taken to force the enemy to fulfill its obligations. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 20, 2026
पश्चिम आशियातील युद्ध थांबवण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या शांतता कराराला अवघ्या दोन दिवसांत मोठा धक्का बसला आहे. इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी बंद केली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, युद्धविराम झालेला असताना देखील इस्त्रायलने लेबनॉनवरील आपले हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. हल्ले थांवबवण्यास इस्त्रायलने नकार दिला आहे. त्यामुळे इराणने ही कारवाई केली आहे.
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