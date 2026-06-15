US-Iran Peace Deal : जगासाठी मोठा दिलासा? अमेरिका-इराण शांतता करारानंतर होर्मुझ शुल्कमुक्त होणार?

US-Iran Deal: ‘इराणसोबतचे युद्ध संपले, वाहू द्या तेल’ असे म्हणून ट्रम्प यांचे नौदलाला परतीचे आदेश; होर्मुझची सामुद्रधुनी अखेर खुली
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत इराणसोबतची डील पूर्ण झाल्याचे सांगितले. गेल्या काही दिवसांत दोन्ही देशांतील संघर्ष तीव्र वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
मात्र, ट्रम्प यांनी मोठा दावा करत सांगितले की, अमेरिका (America) इराणमधील शांतता करार पूर्ण झाला आहे. दोन्ही देशांत १० कलमी शांतात करार झाला आहे. १९ जून रोजी दोन्ही देशांता स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे करारावर अंतिम स्वाक्षरी होणार असून इराणकडून परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची या करारावर स्वाक्षरी करतील तर अमेरिकेकडून उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी व्हान्स या करारावर सही करणार आहेत.
ट्रम्प यांनी शांततेच्या घोषणेनंतर जगातील व्यापारी वाहतूकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझबाबतही मोठी घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, होर्मुझमधून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वसूल केले जाणार नाही. त्यांनी अमेरिकन नौदलाने लागू केलेली नाकेबंदी देखील तात्काळ उठवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे संपूर्ण जगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) या समुद्री मार्गावरुन जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायूची वाहतूक होते. या मार्गावरुन हा मार्ग अत्यंत अरुंद असून पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातांना जोडतो. याच्या एका बाजूला इराण आणि दुसऱ्या बाजूला ओमान, संयुक्त अरब अमिराती (UAE)हे देश आहेत. जवळपास २० टक्के तेल पुरवठ्याची आयात-निर्यात या मार्गावरुन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत होते.
सौदी अरेबिया(Saudi Arabia), कुवैत, इराक, युएई आणि इराण हे जगातील सर्वात मोठे तेल उत्पादक देश आहे. या देशांद्वारे २ कोटी बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेलाची निर्यात जागतिक बाजारपेठेत होते. ज्याचा जागतिक तेलाच्या किंमतींवर आणि व्यापारावर परिणाम होतो. यामुळे हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
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