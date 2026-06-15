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US-Iran Peace Deal : जगासाठी मोठा दिलासा? अमेरिका-इराण शांतता करारानंतर होर्मुझ शुल्कमुक्त होणार?

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:42 AM IST
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सारांश

US Iran Peace Deal : अमेरिका-इराणमध्ये शांतता करार झाला असून १९ जून रोजी दोन्ही देशांता जिनिव्हा येते करारावर अंतिम स्वाक्षरी होईल. दरम्यान होर्मुझ मार्ग खुला करण्यात आला असून ट्रम्प यांनी यावरुन वसूल होणाऱ्या शुल्काबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

Trump on Hormuz

US-Iran Peace Deal : जगासाठी मोठा दिलासा? अमेरिका-इराण शांतता करारानंतर होर्मुझ शुल्कमुक्त होणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अखेर अमेरिका-इराणमध्ये युद्धबंदी लागू
  • स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवरील कर होणार रद्द?
  • ट्रम्प यांचा मोठा खुलासा
US-Iran Peace Deal News in Marathi : अखेर गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी अपडेट समोर आली आहे. अमेरिका-इराण(Iran) मध्ये शांतता करार झाल्याचा ट्रम्प यांना दावा केला आहे. यासोबतच स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबतही मोठे माहिती समोर आली आहे. यामुळे संपूर्ण जगाला दिलासा मिळाला आहे.

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इराणसोबत डील पूर्ण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत इराणसोबतची डील पूर्ण झाल्याचे सांगितले. गेल्या काही दिवसांत दोन्ही देशांतील संघर्ष तीव्र वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.


मात्र, ट्रम्प यांनी मोठा दावा करत सांगितले की, अमेरिका (America) इराणमधील शांतता करार पूर्ण झाला आहे. दोन्ही देशांत १० कलमी शांतात करार झाला आहे. १९ जून रोजी दोन्ही देशांता स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथे करारावर अंतिम स्वाक्षरी होणार असून इराणकडून परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची या करारावर स्वाक्षरी करतील तर अमेरिकेकडून उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी व्हान्स या करारावर सही करणार आहेत.

होर्मुझबाबतही मोठा दावा

ट्रम्प यांनी शांततेच्या घोषणेनंतर जगातील व्यापारी वाहतूकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझबाबतही मोठी घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, होर्मुझमधून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वसूल केले जाणार नाही. त्यांनी अमेरिकन नौदलाने लागू केलेली नाकेबंदी देखील तात्काळ उठवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे संपूर्ण जगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ इतका महत्त्वाचा का?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) या समुद्री मार्गावरुन जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायूची वाहतूक होते. या मार्गावरुन हा मार्ग अत्यंत अरुंद असून पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातांना जोडतो. याच्या एका बाजूला इराण आणि दुसऱ्या बाजूला ओमान, संयुक्त अरब अमिराती (UAE)हे देश आहेत. जवळपास २० टक्के तेल पुरवठ्याची आयात-निर्यात या मार्गावरुन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत होते.

सौदी अरेबिया(Saudi Arabia), कुवैत, इराक, युएई आणि इराण हे जगातील सर्वात मोठे तेल उत्पादक देश आहे. या देशांद्वारे २ कोटी बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेलाची निर्यात जागतिक बाजारपेठेत होते. ज्याचा जागतिक तेलाच्या किंमतींवर आणि व्यापारावर परिणाम होतो. यामुळे हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

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Web Title: Us iran peace deal hormuz strait toll free trump big announcement

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:31 AM

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