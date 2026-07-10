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UK च्या मातीत आकार घेतोय मराठी माणसाचा सिनेमा! अभिनेता पुष्कर जोगचा ‘अंतराल’; चित्रीकरणाला सुरुवात

Updated On: Jul 10, 2026 | 04:45 PM IST
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सारांश

मराठी अभिनेता पुष्कर जोग याने त्याच्या आगामी हिंदी चित्रपट 'अंतराल'च्या चित्रीकरणाला युनायटेड किंगडममध्ये सुरुवात केली आहे. हॉरर आणि रोमँटिक ड्रामाचा संगम असलेल्या या ब्रिटिश-भारतीय क्रॉसओव्हर चित्रपटाची घोषणा त्याने सोशल मीडियावर केली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता पुष्कर जोग सध्या युनायटेड किंगडममध्ये त्याच्या आगामी ‘अंतराल’ या हिंदी चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहे. हॉरर आणि रोमँटिक ड्रामाचा संगम असलेल्या या ब्रिटिश-भारतीय क्रॉसओव्हर चित्रपटाची माहिती पुष्करने सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. सेटवरील क्लॅपबोर्डचा फोटो पोस्ट करत त्याने या नव्या प्रवासाची अधिकृत घोषणा केली. इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत पुष्करने लिहिले की, ‘अंतराल’ हा त्याचा पुढील हिंदी हॉरर-रोमँटिक ड्रामा चित्रपट असून त्याचे चित्रीकरण युनायटेड किंगडममध्ये होत आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत अभिनेत्री अनिसा बट मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. या घोषणेनंतर चाहत्यांकडून त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

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या चित्रपटाची निर्मिती गुसबम्प्स एंटरटेनमेंटने केली असून, ब्रिटिश-भारतीय चित्रपट निर्माते तेजा सलादी यांनी लेखन आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. तर निखिल रानडे यांनी छायांकन केले आहे. प्रेम, रहस्य आणि थरार यांचा मिलाफ असलेल्या या कथेमुळे चित्रपटाबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

विविध धाटणीच्या भूमिका साकारण्यासाठी ओळखला जाणारा पुष्कर जोग नेहमीच वेगळे विषय आणि आव्हानात्मक भूमिका स्वीकारतो. ‘अंतराल’ हा त्याच्या कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात असून, या चित्रपटातून तो एका नव्या अंदाजात प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.पुष्करच्या या नव्या प्रोजेक्टची घोषणा होताच चाहते आणि चित्रपटसृष्टीतील अनेकांनी त्याचे अभिनंदन केले आहे. चित्रपटाचे चित्रीकरण सध्या यूकेमध्ये सुरू असून, येत्या काही आठवड्यांत कलाकार, कथा आणि प्रदर्शनासंदर्भातील आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

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यंदाच्या Cannes मध्ये झळकला होता अभिनेता!

मराठी अभिनेता यंदाच्या Cannes Film Festival मुळे जास्त चर्चेत आला होता. पुष्कर जोगने cannes च्या रेड कार्पेटवर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले होते. सूटबूटमध्ये त्याने एंट्री घेतली होती. अशामध्ये त्याच्या नवा सिनेमा पाहण्यासाठी पुष्करच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Web Title: Pushkar jog antaral shooting started in uk

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Published On: Jul 10, 2026 | 04:45 PM

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