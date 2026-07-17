Malaika Arora Boyfriend: ग्रीसमधील सुट्ट्यांमध्ये ‘मिस्ट्री मॅन’सोबत दिसली मलायका अरोरा? एका फोटोने रंगली चर्चा

बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. ग्रीसमधील सुट्ट्यांदरम्यान तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या काही फोटोंमुळे चाहत्यांमध्ये नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे एका फोटोत ती एका अनोळखी व्यक्तीसोबत दिसत असल्याने हा ‘मिस्ट्री मॅन’ नेमका कोण, असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे.
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मलायकाने इन्स्टाग्रामवर ग्रीसमधील सुट्टीतील अनेक फोटो शेअर केले आहेत. काही फोटोंमध्ये ती समुद्रकिनारी निवांत क्षणांचा आनंद घेताना दिसते, तर काही छायाचित्रांमध्ये तिचा स्टायलिश लूक आणि फिटनेस विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. रंगीबेरंगी बीचवेअरपासून ते संध्याकाळच्या आकर्षक ड्रेसपर्यंत तिच्या प्रत्येक लूकचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे.
मात्र, पोस्टमधील शेवटच्या फोटोने सर्वाधिक चर्चा रंगवली. या छायाचित्रात मलायका समुद्रकिनारी एका व्यक्तीसोबत उभी असून दोघांचाही फोटो पाठीमागून टिपण्यात आला आहे. त्या व्यक्तीचा चेहरा दिसत नसल्यामुळे तो कोण आहे, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. काही चाहत्यांनी हा तिचा नवा बॉयफ्रेंड असू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. मात्र, याबाबत मलायकाने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
या पोस्टवर अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत त्या व्यक्तीची ओळख विचारली आहे. काहींनी “हा नवीन बॉयफ्रेंड आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित केला, तर काहींनी केवळ तिच्या स्टाईल, फिटनेस आणि सुट्टीतील फोटोंचे कौतुक केले. सध्या सोशल मीडियावर या ‘मिस्ट्री मॅन’ची जोरदार चर्चा असली, तरी त्या व्यक्तीची ओळख किंवा मलायकासोबतचे त्याचे नाते याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे सध्या या चर्चांकडे केवळ सोशल मीडिया तर्क म्हणूनच पाहिले जात आहे.
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मलायका अरोरा आणि अरबाज खान यांचा घटस्फोट!
मलायका अरोरा आणि अभिनेता-दिग्दर्शक अरबाज खान यांनी १९९८ मध्ये विवाह केला होता. जवळपास १९ वर्षे संसार केल्यानंतर दोघांनी २०१६ मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि मे २०१७ मध्ये त्यांचा अधिकृत घटस्फोट झाला. या दोघांना अरहान खान नावाचा मुलगा असून, घटस्फोटानंतरही ते त्याचे सहपालन (Co-parenting) करत आहेत. विभक्त होण्यामागील नेमके कारण दोघांनीही कधी सार्वजनिकपणे सांगितले नाही. त्यांनी हा निर्णय परस्पर संमतीने घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. घटस्फोटानंतर मलायका अभिनेता अर्जुन कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती, तर अरबाज खानने २०२३ मध्ये मेकअप आर्टिस्ट शूरा खानसोबत विवाह केला.