America Vs China :जागतिक स्तरावर अडचणीत अमेरिका, प्यू रिसर्चच्या नवीन सर्वेत चीनने घेतली ऐतिहासिक आघाडी

३६ देशात केलेल्या सर्वेनुसार आलेल्या आकड्यानी अमेरिकेला आणखी एक झटका दिला आहे . AI मध्ये चीन अमेरिकेला धोबीपछाड देत असतानाच हि बातमी सुद्धा अमेरिकेला चिंतेत टाकणारी आहे . तसेच नेटो देशाच्या नागरिकांनी हि बिजींगचे वाढते महत्व मान्य केले आहे . जगातील सर्वात प्रतिष्ठित सर्वे कंपनी गैलप आणि प्यू रिसर्च सेंटर ने अमेरिकेची पडझड नोंदवली आहे . इतिहासात पहिल्यांदा वैश्विक अप्रूव्हल रेटिंग मध्ये चीन ने १० % ची प्रगती करून अमेरिकेला मागे टाकले आहे .
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या सर्व्हेचा धक्कादायक प्रकार हा आहे कि , अमेरिकेचे पारंपरिक युरोपीय कट्टर दोस्त हि अमेरिकेला ना पसंद करू लागले आहेत . कॅनडा , स्पेन ,इटली ,ग्रीस , नेदरलँड , जर्मनी आणि फ्रान्स सारखे नाटोचे देश हि चीन कडे वळत आहेत . ब्रिटन सारख्या जुन्या मित्रांच्या इथेही चीन अमेरिकेच्या बरोबर रेटिंग मिळवून आला आहे . डोनाल्ड ट्रम्पचे सरकार आल्यापासून आपल्या मित्र राष्ट्रासोबतचे त्यांचे वागणे न पटल्यामुळे बरेचसे देश अमेरिकेवर नाराज झाले आहेत . त्याबदल्यात त्यांना चीन आश्वासक आणि जवळचा वाटू लागला आहे . हे खूपच मनोरंजकीय आहे कि ज्या देशांना चीन पासून धोका आहे असे अमेरिका सांगत होता ,ते देश हि चीनकडे झुकले आहेत .
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दशकांपासून अमेरिकन प्रभाव टिकवून ठेवण्यात तेथील मोठ्या मीडिया हाऊसेस आणि इंग्रजी भाषेच्या मक्तेदारीची खूप मोठी भूमिका राहिली आहे. पण गाझा मध्ये सुरू असलेल्या इस्रायली लष्करी कारवाया आणि पाश्चात्य मीडियाच्या एकतर्फी रिपोर्टिंगमुळे या जुन्या विश्वासाला पूर्णपणे तडा गेला आहे. स्वतंत्र मीडिया आणि सोशल मीडियावर येणाऱ्या थेट फोटोज आणि व्हिडीओज नी पारंपरिक चॅनेल्सच्या स्थापित नैरेटिव्हला पूर्णपणे निष्फळ केले आहे.खरं तर, बीबीसी आणि सीएनएन सारख्या मोठ्या चॅनेल्सच्या रिपोर्टिंग आणि जमीनी हकीकतीमध्ये जो मोठा फरक दिसला, त्याने पाश्चात्य प्रचार यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का दिला आहे.गाझा संकट आणि इराण युद्धादरम्यान जगातील सामान्य लोकांनी आपल्या स्क्रीनवर पाहिले की हकीकत काय आहे आणि काय दाखवले जात आहे. या डिजिटल जागरूकतेने कोट्यवधी डॉलरच्या अमेरिकन कूटनीतिक गुंतवणुकीला पूर्णपणे निष्प्रभावी करून टाकले आहे.