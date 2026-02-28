Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pak-Afg War: ‘हल्ले ताबडतोब थांबवा, नाहीतर…’ पाक-अफगाणिस्तान युद्धात UNची एन्ट्री; अँटोनियो गुटेरेस यांचा हादरवणारा इशारा

Afghanistan-Pakistan War: संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि दोन्ही देशांना शत्रुत्व संपवण्याचे आणि राजनैतिक मार्गाने मतभेद सोडवण्याचे..

Updated On: Feb 28, 2026 | 12:18 PM
हल्ले ताबडतोब थांबवा, नाहीतर... पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात संयुक्त राष्ट्र सक्रिय होईल; अँटोनियो गुटेरेस यांनी जारी केले निवेदन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • यूएनचा निर्वाणीचा इशारा
  • मानवतावादी संकट
  • निधीचा अभाव

Antonio Guterres statement on Pak-Afghan war 2026 : दक्षिण आशियातील दोन शेजारील देश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान (Afghanistan-Pakistan Conflict) यांच्यातील सीमावाद आता एका विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्ध “खुले युद्ध” घोषित केल्यानंतर ड्युरंड रेषेवर रक्ताचा सडा पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांनी (United Nations) अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांना तातडीने शस्त्रसंधी करण्याचे आवाहन केले असून, “हिंसाचार थांबवा, अन्यथा याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील,” असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

तोरखम सीमेवर मृत्यूचे तांडव आणि यूएनची चिंता

संयुक्त राष्ट्रांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी न्यूयॉर्कमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, अफगाणिस्तानमधील तोरखम सीमा ओलांडणाऱ्या निर्वासितांच्या छावण्यांवर (Transit Centers) झालेले हल्ले हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहेत. या भागात गरिबी, दुष्काळ आणि भूकंपाने आधीच कंबरडे मोडले असताना, आता युद्धाने सामान्य जनतेचे जगणे कठीण केले आहे. सुमारे २२ दशलक्ष (२.२ कोटी) अफगाण नागरिक, ज्यात महिला आणि चिमुरड्या मुलांचा समावेश आहे, सध्या केवळ मानवी मदतीवर जिवंत आहेत. या युद्धामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारी रसद खंडित झाली आहे.

निधीचा ठणठणाट: मदतीचे हात तोकडे पडणार?

संयुक्त राष्ट्रांनी एक धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. या वर्षाच्या मानवतावादी मदत योजनेसाठी साधारण १.७ अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता आहे, परंतु दुर्दैवाने आतापर्यंत केवळ ११ टक्केच निधी जागतिक समुदायाकडून मिळाला आहे. जर हे युद्ध असेच सुरू राहिले, तर मृतांची संख्या हजारो पटीने वाढू शकते. अन्नाचा तुटवडा आणि वैद्यकीय सोयींचा अभाव यामुळे रणांगणापेक्षा उपासमारीने जास्त बळी जाण्याची भीती गुटेरेस यांनी व्यक्त केली आहे.

credit – social media and Twitter

राजनैतिक मध्यस्थीची गरज: इराण आणि युएईचे कौतुक

अँटोनियो गुटेरेस यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, तोफांच्या गोळ्यांनी प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यांनी अलिकडच्या काळात इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांनी दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे राजकीय मिशन (UNAMA) सध्या काबूलमध्ये सक्रिय असून तेथील स्थानिक नेत्यांच्या संपर्कात आहे. “शत्रुत्व संपवून चर्चेच्या मेजावर येणे हाच एकमेव पर्याय आहे,” असे यूएनचे ठाम मत आहे.

खुले युद्ध आणि नागरिकांची सुरक्षा

पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी शेजाऱ्यांसोबत उघडपणे युद्धाची घोषणा केल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. काबूल, पक्तिया आणि खोस्त प्रांतात झालेल्या हवाई हल्ल्यांनी मानवी हक्कांच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी सर्व पक्षांना ‘आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे’ (International Humanitarian Law) पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. निष्पाप नागरिकांना युद्धाचे साधन बनवू नका, असा कडक संदेश पाकिस्तान आणि तालिबान या दोन्ही राजवटींना देण्यात आला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: संयुक्त राष्ट्रांनी पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धावर काय भूमिका घेतली आहे?

    Ans: संयुक्त राष्ट्रांनी दोन्ही देशांना तातडीने हिंसाचार थांबवून राजनैतिक मार्गाने वाद सोडवण्याचे आवाहन केले आहे आणि नागरिकांच्या संरक्षणावर भर दिला आहे.

  • Que: अफगाणिस्तानमध्ये सध्या किती लोकांना मदतीची गरज आहे?

    Ans: सुमारे २२ दशलक्ष (२.२ कोटी) लोक सध्या मानवतावादी मदतीवर अवलंबून आहेत, जे युद्धामुळे धोक्यात आले आहेत.

  • Que: तोरखम सीमेवर काय घडले आहे?

    Ans: तोरखम सीमा ओलांडणाऱ्या निर्वासितांच्या रिसेप्शन सेंटर्सवर हल्ले झाले असून, त्यामुळे मानवतावादी मदत कार्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.

Published On: Feb 28, 2026 | 12:18 PM

