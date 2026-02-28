Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • The Only Country In The World Where Windows Have No Curtains Viral News In Marathi

अजब-गजब! जगातील असा देश जिथे खिडक्यांना पडदेच नाहीत, रात्री घरातलं सगळं दिसतं तरीही प्रायव्हसीचा प्रश्न नाही…

युरोपमधील नेदरलँड हा असा देश आहे जिथे अनेक घरांच्या खिडक्यांना पडदे लावले जात नाहीत. रात्री दिवे लागल्यानंतरही घरातील घडामोडी बाहेरून दिसू शकतात, तरीही या संस्कृतीमागे खोल ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सामाजिक कारणे दडलेली आहेत.

Updated On: Feb 28, 2026 | 12:16 PM
अजब-गजब! जगातील असा देश जिथे खिडक्यांना पडदेच नाहीत, रात्री घरातलं सगळं दिसतं तरीही प्रायव्हसीचा प्रश्न नाही...

(फोटो सौजन्य: Gordon's Window Decor)

Follow Us:
Follow Us:
  • जगात असा एक देश आहे जिथे खिडक्यांना पडदेच लावले जात नाही.
  • पडणे न लावण्याची ही परंपरा फार जुनी आहे.
  • चला असं कारण्यामागचं कारण जाणून घेऊया.
नेदरलँड देशात लोक आपल्या घरांच्या खिडक्यांना पडदे लावत नाहीत. इतकेच नाही, तर रात्री दिवे लागल्यावर घरातील लोक काय करत आहेत, त्यांचा सोफा कसा आहे, ते जेवणात काय खात आहेत, हे बाहेरून स्पष्ट दिसते. जगभरात लोक संध्याकाळ झाली की, आपल्या घराचे दरवाजे आणि खिडक्यांचे पडदे ओढून घेतात. आपली प्रायव्हसी जपण्यासाठी ही धडपड असते. मात्र, युरोपमधील नेदरलँड् हा देश याला अपवाद आहे. या देशात लोक आपल्या घरांच्या खिडक्यांना पडदे लावत नाहीत.

अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

इतकेच नाही, तर रात्री दिवे लागल्यावर घरातील लोक काय करत आहेत, त्यांचा सोफा कसा आहे, ते जेवणात काय खात आहेत, हे बाहेरून स्पष्ट दिसते. सोशल मीडियावर या ‘नो कर्टन कल्चर’ची सध्या मोठी चर्चा रंगली आहे. नेदरलँड्‌मधील लोक आपली खाजगी जिंदगी जगाला दाखवू इच्छितात असे नाही, तर यामागे काही खास ऐतिहासिक, धार्मिक आणि व्यावहारिक कारणे आहेत. या परंपरेमागे ‘कॅल्विनवाद’ ही जुनी धार्मिक विचारधारा असल्याचे मानले जाते. या विचारधारेनुसार, जर तुम्ही प्रामाणिक आणि चांगले जीवन जगत असाल, तर तुमच्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नसावे. उघड्या खिडक्या हे पारदर्शकतेचे आणि नैतिकतेचे प्रतीक मानले जातात. ‘माझ्या घरात काहीही चुकीचे घडत नाहीये,’ हे दाखवण्याचा हा एक मार्ग आहे.

परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला तब्बल 30 वेळा कानशिलात लगावल्या; Video Viral

नेदरलँडमध्ये हवामान अनेकदा ढगाळ असते आणि हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश खूप कमी मिळतो. येथील घरे अरुंद पण खिडक्या मोठ्या असतात. नैसर्गिक प्रकाश जास्तीत जास्त घरात यावा आणि घर मोकळे वाटावे, यासाठी लोक पडदे लावणे टाळतात. पडदे लावल्यास घरात अंधार आणि कोंदटपणा जाणवतो, असे तिथल्या लोकांचे मत आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जेव्हा नेदरलँडवर जर्मन सैन्याचा ताबा होता, तेव्हा रात्रीच्या वेळी ‘ब्लॅकआउट’चे कडक नियम होते. खिडक्या पूर्णपणे झाकून ठेवाव्या लागत होत्या. युद्ध संपल्यानंतर आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, लोकांनी स्वातंत्र्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी पडदे कायमचे बाजूला सारले. हा अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाण्याचा एक सामाजिक बदल होता. उघड्या खिडक्यांचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तिथे उभे राहून कोणाच्या घरात डोकावून पाहावे. नेदरलँड्मध्ये कोणाच्या घरात टक लावून पाहणे अत्यंत असभ्य मानले जाते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: The only country in the world where windows have no curtains viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 12:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एका फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग…; मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी महिलेसोबत गैरवर्तन; संतापजनक कृत्याचा VIDEO VIRAL
1

एका फोटोसाठी १५ मिनिटं पाठलाग…; मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी महिलेसोबत गैरवर्तन; संतापजनक कृत्याचा VIDEO VIRAL

अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral
2

अद्भुत! मातीच्या पणतीवर बनवली ‘होलिका दहन कँडल’, अनोख्या जुगाडाने वेधले लोकांचं लक्ष; Video Viral

परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला तब्बल 30 वेळा कानशिलात लगावल्या; Video Viral
3

परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला तब्बल 30 वेळा कानशिलात लगावल्या; Video Viral

दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral
4

दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्मार्टफोन ग्राहकांना धक्का! 1 मार्चपासून महागणार Vivo आणि iQOO चे फोन? लीकमध्ये समोर आली माहिती

स्मार्टफोन ग्राहकांना धक्का! 1 मार्चपासून महागणार Vivo आणि iQOO चे फोन? लीकमध्ये समोर आली माहिती

Feb 28, 2026 | 12:16 PM
अजब-गजब! जगातील असा देश जिथे खिडक्यांना पडदेच नाहीत, रात्री घरातलं सगळं दिसतं तरीही प्रायव्हसीचा प्रश्न नाही…

अजब-गजब! जगातील असा देश जिथे खिडक्यांना पडदेच नाहीत, रात्री घरातलं सगळं दिसतं तरीही प्रायव्हसीचा प्रश्न नाही…

Feb 28, 2026 | 12:15 PM
Pune ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी हालचाली वाढल्या; ‘या’ तारखेला राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीची निर्णायक बैठक

Pune ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी हालचाली वाढल्या; ‘या’ तारखेला राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीची निर्णायक बैठक

Feb 28, 2026 | 12:14 PM
सावधान! ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ पूर्णपणे बनावट; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा खुलासा

सावधान! ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ पूर्णपणे बनावट; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा खुलासा

Feb 28, 2026 | 12:09 PM
PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

Feb 28, 2026 | 11:57 AM
शहरापासून गावांपर्यंत Gold Loan ची मागणी गगनाला भिडली, 4 लाख कोटीच्या पार आकडा

शहरापासून गावांपर्यंत Gold Loan ची मागणी गगनाला भिडली, 4 लाख कोटीच्या पार आकडा

Feb 28, 2026 | 11:56 AM
काँग्रेस हाच भाजपला सक्षम पर्याय, 2029 साली देशात काँग्रेसची सत्ता येणार; हर्षवर्धन सपकाळांचा विश्वास

काँग्रेस हाच भाजपला सक्षम पर्याय, 2029 साली देशात काँग्रेसची सत्ता येणार; हर्षवर्धन सपकाळांचा विश्वास

Feb 28, 2026 | 11:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM