अमेरिकेत ‘Forever Chemicals’ चा कहर; दूषित पाणी आणि जमिनीमुळे लाखो लोकांचे आरोग्य संकटात

मीडिया रिपोर्टनुसार, नुकतेच अमेरिकेच्या विस्कॉन्सिन राज्यात टेस्ला या छोट्या शहरात खासगी विहिरींच्या तपासणीत PFAS चे प्रमाण मर्यादेपक्षा हजार पटींनी जास्त आढळले आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प सरकारने नागरिकांना मासे किंवा हरणाचे मांस न खाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. एका कागद कारखान्यातून गेल्या अनेक दशकांपासून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्यामुळे झालं असल्याचे सांगितले जात आहे.
PFAS हे सर्वात धोकादायक रसायन आहे. हे रसायन कधीही नष्ट होत नाही. एकदा पाण्यात किंवा जमिनीत मिसळ्यावर पिढनपिढ्या तसेच राहते. मानवी शरीरात गेल्यास लिव्हर, किडन आणि रक्तात साठून राहते. या धोकादायक रसायनामुळे कॅन्सर, हॉर्मोन्सचे असंतुलन, रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे, मुलांचा शारीरिक व मेंदूचा विकास खुंटणे अशा आरोग्यविषयक समस्या उत्पन्न होतात.
अमेरिकेत हे रसायन आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. यामुळे दूषित भागांमधील घरे, जमिनींच्या किमती प्रचंड घसरल्या आहेत. लोकांना आपली घरे, संपत्ती विकताही येणार नाहीत. तसेच स्थलांतर होण्याचा पर्यायही अमेरिकेच्यो लोकांकडे राहिलेले नाही. जवळपास अर्ध्या घरांच्या पाण्यात हे खतरनाक रसायन आढळल्याचे वृत्तांमध्ये सांगितले जात आहे.
सध्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सरकारसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहे. सरकारने सार्वजनिक पाणी पुरवठ्यावर कठोर नियम लागू केले आहेत, पण प्रायव्हेट विहिरींवर अवलंबून असलेले अनेक लोक असुरक्षित आहे. सध्या सरकारसमोर प्रदूषणाची तपासणी, स्वच्छता आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
Ans: PFAS हे एक कृत्रिम रसायन असून ते रसायन पाणी, जमीन आणि मानवी शरीराता दीर्घकाळ टिकून राहते. यामुळे यांना फॉरेएवर केमिकल्स म्हणतात.
Ans: याचा वापर नॉनस्टिक भांडी, वॉटरप्रूफ कपडे, आग विझवण्यासाठी केला जातो. औद्योगिक उत्पादनांमध्ये देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
Ans: औद्योगिक उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे हे केमिकल अमेरिकेच्या जमिनींमध्ये, पाण्यात मिसळले आहे यामुळे पिण्याचे पाणी प्रदूषित झाले असून लाखो लोकांपर्यत स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी पोहेचवणे कठीण झाले आहे.