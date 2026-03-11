Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Strait Of Hormuz Ship Attack Iran Us Israel Intelligence War Update Marathi

World War 3: ‘ते आमचे तेल बाल्कनमध्ये …’ इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या गुप्तहेर कारवायांचा पर्दाफाश करत जहाजांवर साधला निशाणा

Israel US Iran War : मध्य पूर्वेतील (अमेरिका-इस्रायल आणि इराण) सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, इराणने म्हटले आहे की ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार स्वसंरक्षणाचा अधिकार वापरत आहेत.

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:49 PM
strait of hormuz ship attack iran us israel intelligence war update marathi

'ते आमचे तेल बाल्कनमध्ये ...' इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या गुप्तहेर कारवाया केल्या उघड, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत मालवाहू जहाजावर हल्ला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत भीषण हल्ला
  • इराणचा आक्रमक पवित्रा
  • सागरी व्यापाराला धोका

Iran Israel War Update 2026 : मध्यपूर्वेतील संघर्षाने (US-Israel Iran War) आता अकराव्या दिवशी अत्यंत रौद्र रूप धारण केले आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील शीतयुद्ध आता प्रत्यक्ष लष्करी कारवाईत बदलताना दिसत आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’त (Strait of Hormuz) एका मालवाहू जहाजावर भीषण हल्ला झाला असून, संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत थरार: काय घडलं नेमकं?

ब्रिटीश लष्कराची सागरी सुरक्षा संस्था ‘यूके मेरीटाईम ट्रेड ऑपरेशन्स’ (UKMTO) ने दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना यूएईच्या किनाऱ्यापासून साधारण ४६ किलोमीटर अंतरावर घडली. एका अज्ञात प्रक्षेपणाने (बहुधा ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र) मालवाहू जहाजाला जोरदार धडक दिली. या धडकेनंतर जहाजावर भीषण आग लागली. आगीचे लोट इतके भयानक होते की कर्मचाऱ्यांना तातडीने जहाज सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले. सध्या तिथे बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. सुदैवाने, आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, मात्र जहाजाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

इराणचा गुप्तहेर कारवायांचा पर्दाफाश आणि इशारा

या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर इराणने एक खळबळजनक विधान केले आहे. “ते आमचे तेल बाल्कनमध्ये…” असे म्हणत इराणने अमेरिका आणि इस्रायलच्या गुप्तहेर कारवाया उघड झाल्याचा दावा केला आहे. इराणच्या मते, पाश्चात्य देश त्यांच्या तेलाच्या साठ्यावर आणि गुप्त हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत. इराणने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आम्हाला स्वसंरक्षणाचा पूर्ण अधिकार आहे आणि आम्ही आमच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. इराणच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे अमेरिका आणि इस्रायलच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे.

जागतिक व्यापारावर टांगती तलवार

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक व्यापाराची मुख्य धमनी मानली जाते. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% तेल याच मार्गावरून जाते. जर या भागात हल्ले सुरू झाले, तर तेलाचे दर गगनाला भिडतील. या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणीही स्वीकारलेली नाही, तरीही संशयाची सुई इराण समर्थित गटांकडे किंवा प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलकडे वळत आहे. ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या युद्धाने आता केवळ जमिनीवरच नाही तर समुद्रातही मृत्यूचे थैमान घालण्यास सुरुवात केली आहे.

बचावकार्य आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

हल्ल्यानंतर तातडीने मदतीसाठी याचना (SOS) पाठवण्यात आली होती. जवळच्या युद्धनौका आणि तटरक्षक दलाच्या बोटी घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढणे हे सध्या पहिले प्राधान्य आहे. मात्र, या हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनांनी (IMO) या मार्गावरून जाणाऱ्या इतर जहाजांनाही सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: होर्मुझची सामुद्रधुनी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: ही सामुद्रधुनी जगातील कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे, जो पर्शियन आखात आणि ओमानचे आखात यांना जोडतो.

  • Que: जहाजावर हल्ला कोणी केला?

    Ans: अद्याप कोणत्याही देशाने किंवा दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.

  • Que: इराणने कोणता दावा केला आहे?

    Ans: इराणने अमेरिका आणि इस्रायलच्या गुप्तहेर कारवायांचा पर्दाफाश केल्याचा दावा केला असून स्वसंरक्षणासाठी हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे.

