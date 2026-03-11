Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Iran Nuclear Bomb 2026 : मध्यपूर्वेतील रणधुमाळी (US-Israel Iran War) थांबण्याचे नाव घेत नाहीये, उलट आता एका विनाशकारी वळणावर येऊन ठेपली आहे. गेल्या वर्षी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणू केंद्रांवर भीषण हल्ले करून तो कार्यक्रम उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीचे (IAEA) प्रमुख राफेल ग्रोसी यांनी जो नवा खुलासा केला आहे, त्याने संपूर्ण जगाच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे. ग्रोसी यांच्या मते, इराणकडे अजूनही इतके युरेनियम शिल्लक आहे की, त्यातून सहज १० अणू बॉम्ब तयार होऊ शकतात.
राफेल ग्रोसी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या समृद्ध युरेनियमचा मोठा साठा इस्फहान परिसरातील एका खोल भूमिगत बोगद्यात दडवून ठेवण्यात आला होता. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, अमेरिकेने ‘बी-२ स्पिरिट बॉम्बर्स’द्वारे शेकडो फूट जमिनीखाली मारा करणारे बंकर बस्टर बॉम्ब टाकूनही, हे बोगदे पूर्णपणे नष्ट झाले नाहीत. उपग्रह चित्रांनुसार, या ठिकाणाहून अणू साहित्य हलवल्याचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत. याचाच अर्थ, इराणचा ‘विनाशकारी साठा’ अजूनही तिथेच सुरक्षित असण्याची दाट शक्यता आहे.
IAEA च्या अंदाजानुसार, इराणकडे ६० टक्के शुद्धतेचे तब्बल ४४० किलोग्रॅम समृद्ध युरेनियम आहे. अण्वस्त्र तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ९० टक्के शुद्धतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे युरेनियम पुरेसे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर इराणने ठरवले, तर या साठ्यातून ते एकामागून एक १० अणू बॉम्ब बनवू शकतात. इस्फहान, नतान्झ आणि फोर्डो ही तीन अणू केंद्रे आजही जगासाठी सर्वात मोठे चिंतेचे विषय बनली आहेत.
Head of the International Atomic Energy Agency says Iran is hiding enriched uranium ‘Up to 60 percent of enriched uranium is still stored in tunnels in Isfahan, allowing Iran to produce a nuclear bomb in a short period of time,’ says Rafael Grossi, head of the International… — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 10, 2026
गेल्या वर्षी जून २०२५ मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने ‘ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर’ अंतर्गत इराणवर महाभयंकर हल्ले केले होते. त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, इराणचा अणू कार्यक्रम दोन वर्षे मागे पडला आहे. मात्र, वास्तवात इराणने आपला अणू साठा अत्यंत हुशारीने खोल बोगद्यात सुरक्षित ठेवला होता. २४ जून २०२५ रोजी युद्धबंदी झाली असली तरी, २०२६ च्या सुरुवातीलाच पुन्हा हल्ले सुरू झाले, ज्याने परिस्थिती अधिक स्फोटक बनवली आहे.
आता चर्चा सुरू आहे ती अमेरिकेच्या एका अत्यंत गुप्त मोहिमेची. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हवाई हल्ल्यांमधून अणू साठा नष्ट होत नसल्याने, अमेरिका आता आपल्या ‘स्पेशल फोर्सेस’ला इराणच्या भूमीवर उतरवण्याच्या तयारीत आहे. हे विशेष सैन्य इराणच्या भूमिगत बोगद्यांमध्ये घुसून तो अणू साठा प्रत्यक्ष ताब्यात घेण्याचा किंवा तिथेच नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकते. जर ही मोहीम राबवली गेली, तर मध्यपूर्वेत थेट जमिनीवरचे मोठे युद्ध पेटण्याची शक्यता आहे.
इराणने गेल्या काही महिन्यांपासून IAEA निरीक्षकांना आपल्या बॉम्बस्फोट झालेल्या ठिकाणांची तपासणी करण्याची परवानगी नाकारली आहे. माहितीची ही लपवाछपवी इराण खरोखरच अणू बॉम्ब बनवण्याच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सूचित करत आहे. जर इराणने अण्वस्त्र मिळवले, तर केवळ इस्रायलच नाही तर संपूर्ण जगाची सुरक्षा धोक्यात येईल.
Ans: IAEA नुसार इराणकडे ४४० किलो ६०% समृद्ध युरेनियम आहे, ज्यातून १० अणू बॉम्ब बनवता येऊ शकतात.
Ans: हे बोगदे अत्यंत खोल आणि डोंगराच्या आत आहेत, ज्यामुळे शक्तिशाली बंकर बस्टर बॉम्बचा प्रभाव मर्यादित राहिला.
Ans: जून २०२५ मध्ये अमेरिकेने इराणच्या अणू सुविधांवर केलेले हे सर्वात मोठे हवाई हल्ले होते.