Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Can Still Make 10 Nuclear Bombs Iaea Chief Warning Isfahan Tunnels Marathi

Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Nuclear Threat: IAEA चे प्रमुख राफेल ग्रोसी यांच्या मते, इराणच्या समृद्ध युरेनियमचा मोठा भाग इस्फहान परिसरातील एका भूमिगत बोगद्यात साठवला गेला होता आणि तो पदार्थ अजूनही तिथे असण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:18 PM
iran can still make 10 nuclear bombs iaea chief warning isfahan tunnels marathi

Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • अण्वस्त्रांचा धोका
  • बंकरमध्ये साठा सुरक्षित
  • गुप्त मोहिमेची तयारी

Iran Nuclear Bomb 2026 : मध्यपूर्वेतील रणधुमाळी (US-Israel Iran War) थांबण्याचे नाव घेत नाहीये, उलट आता एका विनाशकारी वळणावर येऊन ठेपली आहे. गेल्या वर्षी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणू केंद्रांवर भीषण हल्ले करून तो कार्यक्रम उद्ध्वस्त केल्याचा दावा केला होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीचे (IAEA) प्रमुख राफेल ग्रोसी यांनी जो नवा खुलासा केला आहे, त्याने संपूर्ण जगाच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे. ग्रोसी यांच्या मते, इराणकडे अजूनही इतके युरेनियम शिल्लक आहे की, त्यातून सहज १० अणू बॉम्ब तयार होऊ शकतात.

इस्फहानच्या बोगद्यात दडलंय काय?

राफेल ग्रोसी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या समृद्ध युरेनियमचा मोठा साठा इस्फहान परिसरातील एका खोल भूमिगत बोगद्यात दडवून ठेवण्यात आला होता. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, अमेरिकेने ‘बी-२ स्पिरिट बॉम्बर्स’द्वारे शेकडो फूट जमिनीखाली मारा करणारे बंकर बस्टर बॉम्ब टाकूनही, हे बोगदे पूर्णपणे नष्ट झाले नाहीत. उपग्रह चित्रांनुसार, या ठिकाणाहून अणू साहित्य हलवल्याचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत. याचाच अर्थ, इराणचा ‘विनाशकारी साठा’ अजूनही तिथेच सुरक्षित असण्याची दाट शक्यता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार

१० अणू बॉम्बचे गणित: ४४० किलो युरेनियम!

IAEA च्या अंदाजानुसार, इराणकडे ६० टक्के शुद्धतेचे तब्बल ४४० किलोग्रॅम समृद्ध युरेनियम आहे. अण्वस्त्र तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या ९० टक्के शुद्धतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे युरेनियम पुरेसे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर इराणने ठरवले, तर या साठ्यातून ते एकामागून एक १० अणू बॉम्ब बनवू शकतात. इस्फहान, नतान्झ आणि फोर्डो ही तीन अणू केंद्रे आजही जगासाठी सर्वात मोठे चिंतेचे विषय बनली आहेत.

credit – social media and Twitter

२०२५ चे ते १२ दिवसांचे भीषण युद्ध

गेल्या वर्षी जून २०२५ मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने ‘ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर’ अंतर्गत इराणवर महाभयंकर हल्ले केले होते. त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, इराणचा अणू कार्यक्रम दोन वर्षे मागे पडला आहे. मात्र, वास्तवात इराणने आपला अणू साठा अत्यंत हुशारीने खोल बोगद्यात सुरक्षित ठेवला होता. २४ जून २०२५ रोजी युद्धबंदी झाली असली तरी, २०२६ च्या सुरुवातीलाच पुन्हा हल्ले सुरू झाले, ज्याने परिस्थिती अधिक स्फोटक बनवली आहे.

अमेरिकेचे ‘स्पेशल फोर्स’ मिशन?

आता चर्चा सुरू आहे ती अमेरिकेच्या एका अत्यंत गुप्त मोहिमेची. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हवाई हल्ल्यांमधून अणू साठा नष्ट होत नसल्याने, अमेरिका आता आपल्या ‘स्पेशल फोर्सेस’ला इराणच्या भूमीवर उतरवण्याच्या तयारीत आहे. हे विशेष सैन्य इराणच्या भूमिगत बोगद्यांमध्ये घुसून तो अणू साठा प्रत्यक्ष ताब्यात घेण्याचा किंवा तिथेच नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकते. जर ही मोहीम राबवली गेली, तर मध्यपूर्वेत थेट जमिनीवरचे मोठे युद्ध पेटण्याची शक्यता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा

पूर्ण जगाची सुरक्षा धोक्यात

इराणने गेल्या काही महिन्यांपासून IAEA निरीक्षकांना आपल्या बॉम्बस्फोट झालेल्या ठिकाणांची तपासणी करण्याची परवानगी नाकारली आहे. माहितीची ही लपवाछपवी इराण खरोखरच अणू बॉम्ब बनवण्याच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सूचित करत आहे. जर इराणने अण्वस्त्र मिळवले, तर केवळ इस्रायलच नाही तर संपूर्ण जगाची सुरक्षा धोक्यात येईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणकडे किती अणू बॉम्ब बनवण्याचे साहित्य आहे?

    Ans: IAEA नुसार इराणकडे ४४० किलो ६०% समृद्ध युरेनियम आहे, ज्यातून १० अणू बॉम्ब बनवता येऊ शकतात.

  • Que: इस्फहानमधील बोगदे नष्ट का झाले नाहीत?

    Ans: हे बोगदे अत्यंत खोल आणि डोंगराच्या आत आहेत, ज्यामुळे शक्तिशाली बंकर बस्टर बॉम्बचा प्रभाव मर्यादित राहिला.

  • Que: अमेरिकेचे 'ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर' काय होते?

    Ans: जून २०२५ मध्ये अमेरिकेने इराणच्या अणू सुविधांवर केलेले हे सर्वात मोठे हवाई हल्ले होते.

Web Title: Iran can still make 10 nuclear bombs iaea chief warning isfahan tunnels marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 12:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार
1

Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार

Hormuz Strait Crisis: भारतासमोर आर्थिक आव्हान; तेल-वायू दरवाढीचा महागाईवर परिणाम?
2

Hormuz Strait Crisis: भारतासमोर आर्थिक आव्हान; तेल-वायू दरवाढीचा महागाईवर परिणाम?

India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’
3

India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा
4

World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Mar 11, 2026 | 12:18 PM
मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Mar 11, 2026 | 12:15 PM
LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती

LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती

Mar 11, 2026 | 12:10 PM
खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

Mar 11, 2026 | 12:05 PM
Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Mar 11, 2026 | 11:58 AM
Mumbai Heatwave Alert: मुंबईत उष्णतेचा कडेलोट! 24 तासात अलर्ट बदलला, कुठे किती तापमान? वाचा सविस्तर बातमी

Mumbai Heatwave Alert: मुंबईत उष्णतेचा कडेलोट! 24 तासात अलर्ट बदलला, कुठे किती तापमान? वाचा सविस्तर बातमी

Mar 11, 2026 | 11:54 AM
धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

Mar 11, 2026 | 11:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM