Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • America Went Bankrupt In 48 Hours In Anti Iran Action Cost Of So Many Crores

Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईच्या पहिल्या ४८ तासांत पेंटागॉनने शस्त्रांवर ५.६ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ५२,००० कोटी रुपये खर्च केले. या धक्कादायक आकडेवारीमुळे अमेरिकेच्या सर्वांत प्रगत शस्त्रांचा पुरवठा वेगाने कमी होत आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 01:19 PM
इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण-इस्त्रायल युद्धात अमेरिकेचे मोठे नुकसान
  • अमेरिकेचा ५.६ अब्ज डॉलर्सचा शस्त्र खर्च
  • होर्मुझला धोका दिल्यास 20 पट जोरदार हल्ला करणार
Iran-Israel War: इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईच्या पहिल्या ४८ तासांत पेंटागॉनने शस्त्रांवर ५.६ अब्ज डॉलर्स अर्थात अंदाजे ५२,००० कोटी रुपये खर्च केले. या धक्कादायक आकडेवारीमुळे अमेरिकेच्या सर्वांत प्रगत शस्त्रांचा पुरवठा वेगाने कमी होत असल्याबद्दल अधिकाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. काँग्रेससमोर सादर केलेल्या या अंदाजामुळे अमेरिका सैन्यावरील खर्चात कपात होत नसल्याच्या प्रशासनाच्या या दाव्यावर पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे. चालू मोहिमेला टिकवून ठेवण्यासाठी, व्हाईट हाऊस या आठवड्यात पूरक संरक्षण बजेटची विनंती करेल अशी अपेक्षा आहे, जे कदाचित १० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अनेक पट जास्त असेल.

Tech Mahindra Layoff: टेक महिंद्रा ३०,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार? सोशल मीडियावरील दाव्यांमुळे गोंधळ

सैन्य हे बॉम्ब वापरतील राष्ट्रीय साठ्याच्या स्थितीबद्दल वॉशिंग्टन पोस्टने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, पेंटागॉनचे मुख्य प्रवक्ते शॉन पार्नेल म्हणाले की, राष्ट्रपतींच्या निवडीच्या वेळी आणि ठिकाणी आणि कोणत्याही वेळेत कोणतीही मोहीम पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट विभागाकडे आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने वृत्त दिले आहे की, अमेरिका आणि इस्त्रायली सैन्ये अंतर्गत हालचाली करताना ‘लेसर-मार्गदर्शित बॉम्बचा मोठा साठा’ वापरतील. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेहरानला कडक इशारा दिला आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पेट्रोलियमच्या वाहतुकीत व्यत्यय आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास मोठ्या प्रमाणात लष्करी प्रत्युत्तर दिले जाईल.

तेल पुरवठा थांबला तर आणखी मोठे हल्ले :

अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी जाहीर केले की जर महत्त्वाच्या शिपिंग लेनशी तडजोड केली गेली तर अमेरिकेची प्रतिक्रिया मागील कोणत्याही संघर्षापेक्षा अधिक तीव्र असेल. ट्रुथसोशियलवरील एका पोस्टमध्ये, राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की, जर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेलाच्या प्रवाहात व्यत्यय आणणारे काहीही केले तर अमेरिका पूर्वी केलेल्या कोणत्याही हल्ल्यापेक्षा वीस पट जास्त जोरदार हल्ला करेल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, जर इराणने तेलाच्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण केला, तर अमेरिकेचे प्रत्युत्तर पूर्वीच्या कोणत्याही संघर्षापेक्षा वीस पट अधिक तीव्र असेल.

Hormuz Strait Crisis: भारतासमोर आर्थिक आव्हान; तेल-वायू दरवाढीचा महागाईवर परिणाम?

विश्लेषकांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची सागरी वाहतूक मार्गिका आहे. त्यामुळे या मार्गात कोणताही व्यत्यय आला तर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच अमेरिका या मार्गाच्या सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व देत असून इराणला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

Web Title: America went bankrupt in 48 hours in anti iran action cost of so many crores

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

खळबळजनक! वॉशिंग्टनमध्ये भर चौकात Trump-Epstein चा ‘टायटॅनिक’ स्टाईल पुतळा; अमेरिकेत नवा वाद पेटला
1

खळबळजनक! वॉशिंग्टनमध्ये भर चौकात Trump-Epstein चा ‘टायटॅनिक’ स्टाईल पुतळा; अमेरिकेत नवा वाद पेटला

LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती
2

LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती

Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार
3

Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार

Hormuz Strait Crisis: भारतासमोर आर्थिक आव्हान; तेल-वायू दरवाढीचा महागाईवर परिणाम?
4

Hormuz Strait Crisis: भारतासमोर आर्थिक आव्हान; तेल-वायू दरवाढीचा महागाईवर परिणाम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
No-confidence motion : अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप

No-confidence motion : अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप

Mar 11, 2026 | 01:18 PM
Bangladesh Crisis: तारिक रहमान उचलणार युनूस सरकार राजकीय निर्णयांचे ओझे; USच्या एका करारामुळे 1300 कोटींचा महसूल बुडाला

Bangladesh Crisis: तारिक रहमान उचलणार युनूस सरकार राजकीय निर्णयांचे ओझे; USच्या एका करारामुळे 1300 कोटींचा महसूल बुडाला

Mar 11, 2026 | 01:18 PM
‘बिग बॉस 19’च्या मेकर्सनी गौरव खन्नाला बनवलं मूर्ख? विनिंग अमाउंटवर धक्कादायक अपडेट

‘बिग बॉस 19’च्या मेकर्सनी गौरव खन्नाला बनवलं मूर्ख? विनिंग अमाउंटवर धक्कादायक अपडेट

Mar 11, 2026 | 01:15 PM
धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली

धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली

Mar 11, 2026 | 01:12 PM
Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

Mar 11, 2026 | 01:01 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: खुलताबाद पंचायत समितीत ‘अजब’ युती; भाजपचा सभापती तर ठाकरे गटाचा उपसभापती

Chhatrapati Sambhajinagar: खुलताबाद पंचायत समितीत ‘अजब’ युती; भाजपचा सभापती तर ठाकरे गटाचा उपसभापती

Mar 11, 2026 | 12:54 PM
World War 3: ‘ते आमचे तेल बाल्कनमध्ये …’ इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या गुप्तहेर कारवायांचा पर्दाफाश करत जहाजांवर साधला निशाणा

World War 3: ‘ते आमचे तेल बाल्कनमध्ये …’ इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या गुप्तहेर कारवायांचा पर्दाफाश करत जहाजांवर साधला निशाणा

Mar 11, 2026 | 12:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM