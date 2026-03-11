इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

Tech Mahindra Layoff: टेक महिंद्रा ३०,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार? सोशल मीडियावरील दाव्यांमुळे गोंधळ
सैन्य हे बॉम्ब वापरतील राष्ट्रीय साठ्याच्या स्थितीबद्दल वॉशिंग्टन पोस्टने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, पेंटागॉनचे मुख्य प्रवक्ते शॉन पार्नेल म्हणाले की, राष्ट्रपतींच्या निवडीच्या वेळी आणि ठिकाणी आणि कोणत्याही वेळेत कोणतीही मोहीम पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट विभागाकडे आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने वृत्त दिले आहे की, अमेरिका आणि इस्त्रायली सैन्ये अंतर्गत हालचाली करताना ‘लेसर-मार्गदर्शित बॉम्बचा मोठा साठा’ वापरतील. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेहरानला कडक इशारा दिला आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पेट्रोलियमच्या वाहतुकीत व्यत्यय आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास मोठ्या प्रमाणात लष्करी प्रत्युत्तर दिले जाईल.
तेल पुरवठा थांबला तर आणखी मोठे हल्ले :
अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी जाहीर केले की जर महत्त्वाच्या शिपिंग लेनशी तडजोड केली गेली तर अमेरिकेची प्रतिक्रिया मागील कोणत्याही संघर्षापेक्षा अधिक तीव्र असेल. ट्रुथसोशियलवरील एका पोस्टमध्ये, राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की, जर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेलाच्या प्रवाहात व्यत्यय आणणारे काहीही केले तर अमेरिका पूर्वी केलेल्या कोणत्याही हल्ल्यापेक्षा वीस पट जास्त जोरदार हल्ला करेल. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, जर इराणने तेलाच्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण केला, तर अमेरिकेचे प्रत्युत्तर पूर्वीच्या कोणत्याही संघर्षापेक्षा वीस पट अधिक तीव्र असेल.
विश्लेषकांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची सागरी वाहतूक मार्गिका आहे. त्यामुळे या मार्गात कोणताही व्यत्यय आला तर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच अमेरिका या मार्गाच्या सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व देत असून इराणला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.