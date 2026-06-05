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SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात; पुतिन यांनी भारताला गौरवले जगातील ‘सर्वोच्च विश्वासार्ह भागीदार

Updated On: Jun 05, 2026 | 09:29 AM IST
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सारांश

Putin Praises PM Modi: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाची आणि भारताच्या आर्थिक प्रगतीची प्रशंसा केली आहे. त्यांनी भारताला एक महान लोकशाही आणि अत्यंत विश्वासार्ह सामरिक भागीदार म्हणून संबोधले.

vladimir putin praises pm modi india most reliable partner western pressure harmful 100 billion trade

पंतप्रधान मोदींवर दबाव आणणे हानिकारक ठरेल, असे म्हणत पुतिन यांनी भारताला जगातील सर्वात विश्वासार्ह भागीदार म्हणून गौरवले आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • दबावाचे राजकारण अपयशी ठरणार
  • भारताची आर्थिक गरुडझेप
  • १०० अब्ज डॉलरच्या व्यापाराचे लक्ष्य

St Petersburg International Economic Forum SPIEF 2026 India : जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारताची वाढती ताकद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा दबदबा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिद्ध झाला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचाच्या (SPIEF) पार्श्वभूमीवर जागतिक वृत्तसंस्थांच्या प्रमुखांशी संवाद साधताना भारताची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. पुतिन यांनी अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांना उघड इशारा दिला आहे की, भारताला रशियासोबत सहकार्य करण्यापासून रोखण्यासाठी त्याच्यावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न पूर्णपणे निष्फळ ठरतील. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या महान राष्ट्रावर दबाव आणणे आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी अत्यंत हानिकारक आहे,” अशा कडक शब्दांत पुतिन यांनी पाश्चात्त्य देशांच्या भूमिकेवर तोफ डागली.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील ‘आर्थिक चमत्कार’

भारताच्या अभूतपूर्व आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख करताना राष्ट्राध्यक्ष पुतिन म्हणाले की, आज भारत केवळ एक महान राष्ट्रच नाही, तर जगातील अग्रगण्य आणि सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताचा हा सध्याचा उच्च विकास दर केवळ योगायोग किंवा नशीब नाही, तर तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारत सरकारने केलेल्या सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रमांचा आणि योग्य आर्थिक धोरणांचा थेट परिणाम आहे. पुतिन यांच्या मते, भारत हा एक परिपक्व लोकशाही देश असून, तो कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या प्रभावाखाली न येता केवळ आणि केवळ आपल्या नागरिकांच्या आणि राष्ट्रीय हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन स्वतःचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेतो.

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पाश्चात्त्य देशांच्या दबावाला भारताचे सशक्त प्रत्युत्तर

युक्रेन संघर्षानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले असून, भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी करावी यासाठी सातत्याने अप्रत्यक्ष दबाव आणला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुतिन यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केले. पुतिन म्हणाले की, अमेरिका अनेक आघाड्यांवर भारताला रशियासोबतचे संबंध मर्यादित ठेवण्यासाठी धमकावण्याचा किंवा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु भारत आपल्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करत नाही. वॉशिंग्टनसोबत भारताचे वाढत असलेले संबंध आणि क्वाड (QUAD) सारख्या संघटनांमधील सहभागावर रशियाचा कोणताही आक्षेप नाही, कारण भारत सर्व देशांशी आपल्या फायद्याचे संबंध ठेवण्यास सक्षम आहे आणि यामुळे रशिया-भारत यांच्यातील ‘विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी’वर (Special and Privileged Strategic Partnership) कोणताही नकारात्मक परिणाम झालेला नाही.

credit – social media and Twitter

१०० अब्ज डॉलरच्या ऐतिहासिक व्यापाराचे उद्दिष्ट

दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांना एका ऐतिहासिक उंचीवर नेण्याचा संकल्प पुतिन यांनी यावेळी व्यक्त केला. सध्या रशिया आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ५८ ते ६० अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. मात्र, आगामी काळात हा व्यापार १०० अब्ज डॉलरचा टप्पा सहज पार करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा व्यापार केवळ पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र किंवा कच्च्या तेलाच्या खरेदीपुरता मर्यादित न ठेवता अणुऊर्जा, आधुनिक औषधनिर्माण उद्योग (Pharmaceuticals), उच्च तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांमध्येही दोन्ही देश परस्पर सहकार्य वेगाने वाढवत आहेत.

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१.५ अब्ज जनतेचा महान देश आणि स्वतंत्र धोरण

पुतिन यांनी भारताचा अत्यंत आदराने उल्लेख ‘१.५ अब्ज लोकसंख्या असलेला महान देश’ असा केला. जागतिक स्तरावर वेगाने बदलत असलेल्या भू-राजकीय (Geopolitical) परिस्थितीमध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण हे विकसनशील देशांसाठी एक आदर्श बनले आहे. रशिया आणि भारत यांच्यात केवळ तात्कालिक करार नसून अत्यंत दीर्घकालीन आणि दोन्ही देशांच्या नागरिकांना फायदेशीर ठरणाऱ्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. पुतिन यांचे हे खळबळजनक आणि तितकेच महत्त्वपूर्ण विधान म्हणजे जागतिक पातळीवर भारताच्या वाढत्या राजनैतिक प्रभावाचा (Diplomatic Clout) आणि स्वतंत्र, निष्पक्ष परराष्ट्र धोरणाचा एक मोठा ऐतिहासिक विजय मानला जात आहे.

Web Title: Vladimir putin praises pm modi india most reliable partner western pressure harmful 100 billion trade

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Published On: Jun 05, 2026 | 09:04 AM

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