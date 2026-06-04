Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO

Freedom Ship Project Update 2026 : विज्ञानाने आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने मानवाला अशक्य गोष्टी शक्य करून दाखवण्याची सवय लावली आहे. आजपर्यंत आपण जमिनीवर उत्तुंग इमारती आणि स्मार्ट शहरे पाहिली आहेत. पण, आता मानवाने थेट समुद्राच्या अथांग लाटांवर एक संपूर्ण आधुनिक महानगर वसवण्याचा महत्त्वाकांक्षी विडा उचलला आहे. ‘फ्रीडम शिप’ (Freedom Ship Project) नावाचा हा प्रकल्प सध्या जागतिक स्तरावर प्रचंड चर्चेत आहे. हे केवळ एक जहाज नसून समुद्रावर तरंगणारे एक जागतिक दर्जाचे हाय-टेक शहर असेल, ज्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना आपले जीवन जगण्यासाठी कधीही जमिनीवर पाय ठेवण्याची गरज भासणार नाही.
या अद्भूत आणि अवाढव्य तरंगत्या शहराची मूळ संकल्पना १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात प्रसिद्ध अभियंता नॉर्मन निक्सन यांनी मांडली होती. त्या काळात तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प कागदावरच राहिला. परंतु, आता ‘फ्रीडम क्रूझ लाइन इंटरनॅशनल’चे (Freedom Cruise Line International) सीईओ रॉजर गूच यांनी या महाप्रकल्पाला पुन्हा जिवंत केले आहे. सुमारे १.२५ लाख कोटी रुपये (१२ अब्ज पाउंड) इतका प्रचंड खर्च करून हे जहाज साकारण्याचे नियोजन सुरू आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास, ते सध्या जगातील सर्वात मोठे क्रूझ जहाज असलेल्या रॉयल कॅरिबियनच्या ‘आयकॉन ऑफ द सीज’ (Icon of the Seas) पेक्षा कित्येक पटीने मोठे आणि भव्य असेल.
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‘फ्रीडम शिप’चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे महाकाय शहर कधीही कोणत्याही देशाच्या बंदरावर किंवा किनाऱ्यावर थांबणार नाही. याचा आकार आणि वजन इतके प्रचंड असेल की जगातील कोणतेही बंदर याला सामावून घेऊ शकणार नाही. हे जहाज दर दोन ते तीन वर्षांत संपूर्ण जगाची एक प्रदक्षिणा पूर्ण करेल आणि आपला बहुतांश वेळ आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात (International Waters) घालवेल. मग प्रश्न पडतो की यातील रहिवासी जमिनीवर कसे जाणार? तर, प्रवाशांना आणि जीवनावश्यक सामानाला जहाजावरून जमिनीवर नेण्यासाठी आणि आणण्यासाठी विशेष शटल जहाजे (Shuttle Ships) आणि हेलिकॉप्टर्सचा वापर केला जाईल.
या तरंगत्या महानगराची पायाभूत सुविधा कोणत्याही जागतिक पातळीवरील विकसित शहरापेक्षा कमी नसेल. या जहाजामध्ये हजारो लोकांसाठी आलिशान अपार्टमेंट्स, पेंटहाऊस आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कार्यालये असतील. मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा आणि महाविद्यालये उभारली जातील, तसेच २४ तास सेवेसाठी जागतिक दर्जाचे संशोधन रुग्णालय (Research Hospital) असेल. मनोरंजनासाठी यामध्ये भव्य शॉपिंग मॉल, सिम्फनी हॉल, वॉटर पार्क, मल्टिप्लेक्स आणि सुंदर हिरवीगार उद्याने (Parks) तयार केली जाणार आहेत. या जहाजाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे याचे ‘फ्लाईट डेक’ (Flight Deck), जिथे छतावर एक मोठी धावपट्टी असेल. या धावपट्टीवर लहान व्यावसायिक विमाने आणि खाजगी जेट्स सहज उतरू शकतील. सोबतच २४ तास कनेक्टिव्हिटीसाठी ८ हेलिपॅड देखील बांधले जातील.
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हा प्रकल्प ऐकायला आणि कल्पनेत जितका सुंदर वाटतो, प्रत्यक्षात त्याचे बांधकाम करणे तितकेच आव्हानात्मक आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच अब्जावधी डॉलर्सच्या आगाऊ गुंतवणुकीची गरज आहे. एवढ्या प्रचंड आकाराच्या शहराला समुद्राच्या लाटांवर अखंडपणे पुढे ढकलण्यासाठी आणि संपूर्ण शहराला वीज पुरवण्यासाठी सामान्य इंधन अपुरे पडेल. म्हणूनच, शास्त्रज्ञांच्या मते या जहाजासाठी अणुऊर्जेवर चालणारी प्रणोदन प्रणाली (Nuclear-Powered Propulsion System) हाच एकमेव व्यावहारिक आणि दीर्घकालीन उपाय असू शकतो. समुद्रातील तीव्र वादळे आणि अजस्र लाटांचा सामना करण्यासाठी या जहाजाची रचना अत्यंत मजबूत करावी लागणार आहे. हे आव्हान विज्ञानाने पेलले, तर मानवी इतिहासातील हा एक मैलाचा दगड ठरेल.