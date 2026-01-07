Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • When Will India Us Trade Deal Be Finalized Know What Experts Say About Tariffs

भारत-अमेरिका ट्रेड डील कधी होणार फाइनल? जाणून घ्या टॅरिफबाबत काय सांगतात तज्ज्ञ 

India US Trade Deal : भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार तणाव अद्यापही कायम आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार तणावाचा गंभीर परिणाम होत आहे. दरम्यान तज्ज्ञांनी याबाबत आणि टॅरिफबाबत मोठा दावा केला आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 11:23 PM
India US Trade War

भारत-अमेरिका ट्रेड डील कधी होणार फाइनल? जाणून घ्या टॅरिफबाबत काय सांगतात तज्ज्ञ (फोटो सौजन्य: AI जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत-अमेरिका ट्रेड डील कधी होणार फाइनल?
  • रशियाकडून तेल खरेदीमुळे भारतावर ५०% टॅरिफ
  • जाणून घ्या काय सांगतात तज्ज्ञ
India US Trade Deal : नवी दिल्ली : गेल्या काही काळापासून भारत आणि अमेरिकेमध्ये प्रचंड व्यापार तणाव निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी व्यापारावर चर्चा केली होती. परंतु अद्यापही दोन्ही देशांत कोणताही अंतिम करार झालेला नाही. रशियाकडून तेल खरेदीमुळे अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावलेलेच आहे. याचा अमेरिका आणि भारताच्या व्यापारावर परिणाम होत आहे. दरम्यान एक मोठे वृत्त समोर आले आहे.

‘मोदींशी चांगले संबंध…’ ; ट्रम्प यांचे PM मोदींबाबत मोठे विधान, भारतावरील टॅरिफ कमी होणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या अमेरिका आणि भारताच्या व्यापार समकक्षांमध्ये टॅरिफवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुर आहे. तज्ज्ञांच्या मते भारत आणि अमेरिकेतील ही बहुप्रशिक्षित व्यापार चर्चा 2026 च्या सहा महिन्यांत अंतिम टप्प्यात पोहोचेल. यामुळे भारतावरील टॅरिफही कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय सांगतात तज्ज्ञ?

युरेशियाचे प्रमुख आणि जगप्रसिद्ध व्यापार विश्लेषक इयान ब्रेमर सांगतात की, 2026 मध्ये भारतावरील टॅरिफचा धोका कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या मते, 2025 मध्ये दोन्ही देशात तणाव निर्माण झाला होता. परंतु 2026 मध्ये याचे महत्त्व अधिक वाढले असून भारतावरील टॅरिफ लक्षणीरित्या कमी होण्याची शक्यता आहे. माध्यमांनी दिलेल्या मुलाखतीत ब्रेमर यांनी हे विधाने केले आहे. मुलाखतीदरम्यान त्यांनी सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार हा 2026 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत अंतिम होईल.

भारत अमेरिका व्यापार चर्चा

जुलै 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी भारतावर रशियाकडून तेल खरेदीच्या कारणास्तवर 50% टक्के टॅरिफ लादले होते. तेव्हापासून दोन्ही देशांतील राजकीय आणि व्यापारात तणाव निर्माण झाला. भारताने अमेरिकेशी व्यापारावर चर्चाही सुरु केल्या होत्या. पण अजूनही टॅरिफवर कोणताही निश्चित निर्णय झालेला नाही. शिवाय ट्रम्प यांनी नुकतेच पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करत भारताशी चांगले संबंध असल्याचा दावा केला होता. तसेच त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदीमुळेच टॅरिफ लावल्याचे म्हटले होते. परंतु टॅरिफ कमी होणार का नाही यावर कोणतेही भाष्य केले नाही.

ट्रम्प-मोदी फोन कॉल

याच वेळी ट्रम्प यांनी 2025 च्या अखेरीस 11 डिसेंबरला पंतप्रधान मोदींशी फोनवरुन संवाद साधला होता. यावेळी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या भेटीवर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. तसेच या फोनकॉलनंतर अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी भारत दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी भारताचे केंद्रिय वाणिज्या मंत्री पियुष्य गोयल यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीत अमेरिकेसोबत व्यापार वाटाघाटीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती.

तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांच्या विधानाकडे पाहता अमेरिका आणि भारतातील संबंध अजूनही पूर्णपणे बिघडलेले नाही. परंतु दोन्ही देशांमध्ये व्यापार शुल्कावर मतभेद कायम आहेत. ट्रम्प पंतप्रधान मोदींवर रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्यामुळे खुश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र टॅरिफवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

टॅरिफचा अमेरिकेला सर्वाधिक फटका

सध्या टॅरिफचा सर्वाधिक फटका हा अमेरिकेलाच बसला आहे. यामुळे चामडे, रसायने, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, कापड आणि कोळंबीसह अनेक उद्योंवर परिणाम झाला आहे. भारताच्या निर्यातदारांवरही मोठा दबाव वाढत आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते येत्या काळात या क्षेत्रांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांचे टॅरिफ प्रयोग अपयशी? अमेरिकन कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत अमेरिका ट्रेड डील कधी होणार अंतिम?

    Ans: भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार हा 2026 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत अंतिम होईल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

  • Que: अमेरिकेने भारतावर का आणि किती टॅरिफ लावले आहे?

    Ans: अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून तेल खरेदीमुळे ५०% टॅरिफ लावले होते.

  • Que: टॅरिफबाबत तज्ज्ञांनी काय म्हटले आहे?

    Ans: 2026 मध्ये भारतावरील टॅरिफचा धोका कमी होण्याची शक्यता असल्याचे युरेशियाचे प्रमुख आणि जगप्रसिद्ध व्यापार विश्लेषक इयान ब्रेमर यांनी म्हटले आहे.

Web Title: When will india us trade deal be finalized know what experts say about tariffs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 11:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा
1

‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी
2

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

US Tariffs on India: ट्रम्पची टॅरिफ योजना फसली! भारताचा ‘हा’ गुप्त डाव यशस्वी
3

US Tariffs on India: ट्रम्पची टॅरिफ योजना फसली! भारताचा ‘हा’ गुप्त डाव यशस्वी

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?
4

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jan 22, 2026 | 10:33 AM
AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील

AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील

Jan 22, 2026 | 10:15 AM
लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

Jan 22, 2026 | 10:05 AM
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jan 22, 2026 | 10:00 AM
Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Jan 22, 2026 | 09:55 AM
Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

Jan 22, 2026 | 09:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM