Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • India Us Trade Donald Trump Narendra Modi Tarrif Russia Oil

‘मोदींशी चांगले संबंध…’ ; ट्रम्प यांचे PM मोदींबाबत मोठे विधान, भारतावरील टॅरिफ कमी होणार?

India US Trade Deal : ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींबाबत एक मोठे विधान केले आहे. तसेच त्यांनी भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापाराबाबतही संकेत दिले आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी संबंध चांगले असल्याचे म्हटले आहे, परंतु...

Updated On: Jan 07, 2026 | 10:28 AM
Trump on PM Modi

'मोदींशी चांगले संबंध...' ; ट्रम्प यांचे PM मोदींबाबत मोठे विधान, भारतावरील टॅरिफ कमी होणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचे पंतप्रधान मोदींबाबत मोठे विधान
  • मोदींचे कौतुक करत टॅरिफबाबत दिला हा इशारा
  • भारत-अमेरिका व्यापारावर मतभेद कायम
India US Trade War : नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% टॅरिफ लादले आहे. रशियाकडून तेल खरेदीमुळे हे टॅरिफ लादण्यात आले असून तेव्हापासून भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार तणावात प्रचंड वाढ झाली आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार चर्चा अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. दरम्यान ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबात पुन्हा एकदा मोठे विधान केेल आहे. त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करत टॅरिफ आणि दोन्ही देशांतील व्यापाराबाबत मोठे संकेत दिले आहे.

Trade Deal : भारताने अमेरिकेला दिली ‘सर्वोत्तम ऑफर’! ट्रम्पच्या अधिकाऱ्याने केले ‘कौतुक’; व्यापार करारावर होणार शिक्कामोर्तब

भारत आणि अमेरिकेचे संबंध गेल्या अनेक वर्षापासून चांगले आहेत. परंतु ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे दोन्ही देशांतील व्यापारात तूट निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर प्रचंड टॅरिफ लादले आहे. यामुळे भारताला अमेरिकेत वस्तू पाठवणे शक्य नाही. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी भारताशी आणि पंतप्रधान मोदींशी संबंधावर भाष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, भारताशी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी अमेरिकेचे चांगले संबंध आहेत.

परंतु मोदी माझ्यावर नाराज असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, पंतप्रधान मोदींच्या नाराजीचे कारण त्यांच्यावर लादलेले टॅरिफ आहे. ट्रम्प यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी त्यांच्यावर खुश नाहीत. कारण भारताला मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ भरावा लागत आहे. ट्रम्प यांनी असाही दावा केला आहे की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी मोठ्या प्रमाणात कमी केली आहे. ट्रम्प यांनी भारत आणि नरेंद्र मोदींशी संबंधावर थेट विधान केले आहे.

व्यापाराबाबत दिले हे संकेत?

ट्रम्प यांच्या विधानातून हे स्पष्ट होते की, ट्रम्प अद्यापही भारतावरील टॅरिफ कमी करणार नाहीत. जोपर्यंत भारत पूर्णपणे रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवत नाहीत, तोपर्यंत अमेरिका भारतावर मोठे टॅरिफ लादत राहिले, असा इशारा ट्रम्प यांनी आपल्या विधानातून दिला आहे. यावरुन भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार तणाव अद्यापही कायम असल्याचे स्पष्ट होते. यापूर्वी देखील ट्रम्प यांनी अनेक वेळा भारताशी संबंध चांगले असल्याचा दावा केला आहे. मात्र भारतावरील टॅरिफ सध्या कमी होण्याची शक्यता दिसून येत नाही. भारत अमेरिकेशी यावर सतत चर्चा करत आहे, परंतु अद्याप कोणताही तोडगा यावर निघालेला नाही.

Trade War: ‘त्यांना मला खूश करायचे होते… ‘PM Modi आणि Trump यांच्यात ‘ऑइल’वरून ठिणगी; USने पुन्हा उगारली Tariff तलवार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींबाबात काय विधान केले?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याचे म्हटले. परंतु पंतप्रधान मोदी माझ्यावर नाराज असल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटले.

  • Que: अमेरिकेने भारतावर किती टॅरिफ लावले आहे?

    Ans: अमेरिकेने भारतावर 50% टॅरिफ लावले आहे.

  • Que: ट्रम्प भारतवार का नाराज आहेत?

    Ans: भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे भारतावर नाराज आहेत.

  • Que: भारतावरील अमेरिकन टॅरिफबाबत ट्रम्पकडून काय संकेत मिळाले आहेत?

    Ans: ट्रम्प यांच्या विधानावरुन हे स्पष्ट होते की, ट्रम्प अजूनही भारतावर रशियाकडून तेल खरेदीमुळे नाराज आहेत. यामुळे अमेरिका आणि भारतील व्यापार तणाव, भारतावरील टॅरिफ वाढण्याची शक्यता आहे.

Web Title: India us trade donald trump narendra modi tarrif russia oil

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 10:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल
1

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
2

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
3

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण
4

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM