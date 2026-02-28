Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tech Tips: फक्त ऑन-ऑफसाठीच नाही… फोनच्या Power Button मध्ये लपलेले आहेत 5 जबरदस्त फीचर्स! 90% लोकांना माहितीच नाही

आता आम्ही तुम्हाला काही सोप्या टिप्स सांगणार आहोत ज्यामुळे तुम्हाला समजेल की तुम्ही विविध कामांसाठी स्मार्टफोनचे पॉवर बटण वापरू शकता. पावर बटन होल्ड करून एआय असिस्टंट जसे जेमिनी आणि दुसरी व्हॉइस असिस्टंट ॲक्सेस करू शकतो.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:53 PM
  • फोनचा Power Button वापरता का फक्त लॉकसाठी?
  • फोनच्या Power Button चे 5 गुपित ट्रिक्स
  • फोनचा Power Button इतका उपयोगी आहे?
स्मार्टफोनमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याचे पावर बटन. अनेक स्मार्टफोन युजर पॉवर बटनचा वापर केवळ फोन चालू आणि बंद करण्यासाठीच करतात. मात्र हे छोटेसे पावर बटन केवळ फोन चालू आणि बंद करण्यासाठी नाही तर इतर अनेक कामांसाठी फायदेशीर ठरते. या पावर बटनच्या मदतीने युजर्स स्मार्टफोनमधील अनेक फीचर्स अगदी सहज कंट्रोल करू शकतात. योग्य सेटिंगसह जर तुम्ही पॉवर बटणचा वापर केला तर स्मार्टफोनचा वापर करणं पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे आणि स्मार्ट होऊ शकते.

Budget Vlogging Phones: 50 हजार रुपयांहून कमी किंमत आणि कॅमेरा आहे टॉपक्लास! हे स्मार्टफोन्स कंटेट क्रिएटर्ससाठी बेस्ट पर्याय

क्विक कॅमेरा एक्सेस

टेक कंपनी ॲपल आयफोनमध्ये एक खास कॅमेरा कंट्रोल बटन देते. पण जर तुम्ही अँड्रॉइड युजर्स असाल पॉवर बटनचा वापर करून फोटो कॅप्चर करू शकता. अनेकदा असं होतं की आपण एखादे सुंदर दृश्य पाहतो मात्र कॅमेरा ओपन करेपर्यंत वेळ निघून केलेला असतो. अशावेळी तुम्ही स्मार्टफोनच्या पॉवर बटणचा वापर करू शकता. तुम्ही स्मार्टफोनचे पावर बटन दोन वेळा प्रेस करून कॅमेरा ऍक्सेस करू शकता. यामुळे काही क्षणातच कॅमेरा ओपन होईल आणि तुम्ही फोटो कॅप्चर करू शकता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

AI असिस्टेंट एक्टिव करू शकता

सध्या लाँच केले जाणारे स्मार्टफोन्स अधिक अपडेट आणि अपग्रेड असतात. यामध्ये यूजरच्या फायद्यासाठी AI असिस्टंट दिलेले असतात जे युजर्सची काम अधिक सोपी करतात. तुम्ही पावर बटन होल्ड करून एआय असिस्टंट जसे जेमिनी आणि दुसरी व्हॉइस असिस्टंट ॲक्सेस करू शकता. यावेळी तुम्ही प्रश्न विचारू शकता तुम्हाला हव्या असलेल्या विषयावर माहिती देखील मिळवू शकता. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला कॉल करायचा असेल तर तुम्हाला फोनला हात लावायची गरज देखील भासणार नाही.

टॉर्च ऑन/ऑफ करा

अंधारात जेव्हा तुम्हाला बॅटरीची गरज असते तेव्हा फोनची फ्लॅश चालू करण्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला तुमचा स्मार्टफोन अनलॉक करावा लागतो. मात्र अनेक फोन्समध्ये पॉवर बटणद्वारे फ्लॅश चालू आणि बंद करण्याचा ऑप्शन मिळतो. तुम्हाला केवळ सेटिंगमध्ये जाऊन हे फीचर ऍक्टिव्ह करावे लागते त्यानंतर तुम्ही बटन प्रेस करून स्मार्टफोनचे फ्लॅश चालू किंवा बंद करू शकता.

इमरजेंसी SOS फीचर

पावर बटनवर तुम्ही इमरजेंसी SOS फीचर देखील सेट करु शकता. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पावर बटनचा सर्वाधिक वापर इमरजेंसी SOS फीचरमध्ये केला जातो. जर ही सेटिंग चालू असेल तर पॉवर बटण 3 किंवा 5 वेळा दाबल्याने, फोन आपोआप आपत्कालीन संपर्कांना स्थान आणि महत्त्वाची माहिती पाठवतो. कठीण काळात हे फीचर अतिशय फायद्याचे ठरते.

Apple Event 2026: मुहूर्त ठरला… या दिवशी कंपनी करणार मोठा धमाका, iPhone 17e पासून स्वस्त MacBook पर्यंत हे डिव्हाईस करणार एंट्री

एक प्रेस आणि कॉल कट

तुम्ही तुमच्या फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन येणारे कॉल कट करण्यासाठी देखील याचा वापर करू शकता. एकदा तुम्ही पॉवर बटण दाबा कॉल समाप्त करण्यासाठी पर्याय सक्षम केल्यानंतर, तुम्ही फक्त एकदा पॉवर बटण दाबून कोणताही कॉल समाप्त करू शकता.

Published On: Feb 28, 2026 | 02:53 PM

Feb 28, 2026 | 02:53 PM
