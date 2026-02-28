Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
66 वर्षाचा दुष्काळ संपला…जम्मू आणि काश्मीरने कर्नाटकला हरवून Ranji Trophy 2025-26 च्या स्पर्धेचे विजेतेपद केले नावावर

हुबळी येथे झालेल्या सामन्यात जम्मू आणि काश्मीरने वर्चस्व गाजवले आणि फलंदाजीने शानदार प्रभाव पाडला. सामना अनिर्णित राहिला, परंतु जम्मू आणि काश्मीरने पहिल्या डावात आघाडी घेतली आणि त्यांना विजेते घोषित केले.

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:04 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ranji Trophy 2025-26 : जम्मू आणि काश्मीरने दीर्घ दुष्काळ संपवला. २०२५-२६ च्या रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात त्यांनी कर्नाटकला हरवून ट्रॉफी जिंकली. हुबळी येथे झालेल्या सामन्यात जम्मू आणि काश्मीरने वर्चस्व गाजवले आणि फलंदाजीने शानदार प्रभाव पाडला. सामना अनिर्णित राहिला, परंतु जम्मू आणि काश्मीरने पहिल्या डावात आघाडी घेतली आणि त्यांना विजेते घोषित केले. जम्मू आणि काश्मीरसाठी हा एक ऐतिहासिक सामना होता. ६६ वर्षांत पहिल्यांदाच संघाने रणजी ट्रॉफी जिंकली.

जम्मू आणि काश्मीर रणजी ट्रॉफी विजेता 

२०२५-२६ रणजी ट्रॉफीमध्ये जम्मू आणि काश्मीरने प्रथम फलंदाजी केली. त्यांनी पहिल्या डावात ५८४ धावा केल्या. शुभम पुंडीरने १२१ धावांची शानदार खेळी केली. यावर हसन (८८ धावा), कर्णधार पारस डोगरा (७० धावा), अबुल समद (६१ धावा), कन्हैया वाधवान (७० धावा) आणि साहिल लोत्रा ​​(७२ धावा) यांनीही योगदान दिले. जम्मू आणि काश्मीरने मोठी आघाडी घेतली होती. कर्नाटक, कदाचित दबाव सहन करू शकला नाही, त्यांना २९३ धावांवर सर्वबाद करावे लागले.

IND vs WI सामन्याआधी आकडेवारीवर टाका नजर! आकडे पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का…कोणाचं पारडं जड?

मयंक अग्रवालने १६० धावांची शानदार खेळी केली पण त्याला इतर कोणत्याही खेळाडूची साथ मिळाली नाही. जम्मू आणि काश्मीरला पहिल्या डावात आघाडी होती आणि नियमांनुसार, जर अंतिम सामना अनिर्णित राहिला तर पहिल्या डावात आघाडी असलेल्या संघाला विजयी घोषित केले जाते. जम्मू आणि काश्मीरने त्यांचा दुसरा डाव ४ बाद ३४२ धावांवर घोषित केला. सामना अनिर्णित घोषित करण्यात आला आणि जम्मू आणि काश्मीरने ट्रॉफी जिंकली.

संपूर्ण स्पर्धेत आकिब नबीने आपल्या स्फोटक गोलंदाजीने चाहत्यांची मने जिंकली. या स्फोटक वेगवान गोलंदाजाने १० सामन्यांमध्ये १२.५६ च्या प्रभावी सरासरीने ६० बळी घेतले. २०२५-२६ च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये तो सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज होता, त्याने सात वेळा पाच बळी घेतले. जम्मू आणि काश्मीरच्या विजयानंतर त्याला मालिकावीर म्हणून निवडण्यात आले.

Published On: Feb 28, 2026 | 03:04 PM

