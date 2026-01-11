X India: अश्लील पोस्टबद्दल X ने मागितली माफी; 600 हून अधिक खाती केली डिलीट, म्हणाले, ‘भारतीय कायद्याचे…’

X India apology on pornographic content : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X‘ (पूर्वीचे ट्विटर) आणि भारत सरकार यांच्यातील तणाव आता एका निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकुराबाबत केंद्र सरकारने पाठवलेल्या नोटिसीनंतर, ‘X’ ने आपली चूक मान्य केली आहे. भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यात आपल्याकडून त्रुटी राहिल्याचे मान्य करत, कंपनीने आतापर्यंत ६०० हून अधिक खाती कायमची बंद केली असून ३,५०० हून अधिक पोस्ट्स ब्लॉक केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) दिलेला कठोर इशारा या कारवाईला कारणीभूत ठरला आहे.
एलन मस्क यांच्या मालकीच्या ‘X’ प्लॅटफॉर्मवरील ‘Grok AI’ हे साधन सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या AI टूलचा वापर करून काही वापरकर्ते महिलांचे अश्लील, अपमानजनक आणि बनावट फोटो/व्हिडिओ (Deepfakes) तयार करत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. केंद्र सरकारने याला आयटी कायद्याचे गंभीर उल्लंघन मानले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ‘Grok’ कडून अशा प्रकारचा बेकायदेशीर मजकूर तयार होणे ही तांत्रिक आणि देखरेखीची मोठी त्रुटी आहे.
सुरुवातीला, ‘X’ ला ५ जानेवारीपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु सरकारने ही मुदत ७ जानेवारीपर्यंत वाढवली होती. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘X’ ला स्पष्ट बजावले होते की, जर ७२ तासांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर काढला नाही, तर ‘X’ ला मिळणारे कायदेशीर संरक्षण (Safe Harbour Protection) काढून घेतले जाईल. याचा अर्थ असा की, प्लॅटफॉर्मवर कोणीही चुकीची पोस्ट टाकली, तर त्यासाठी कंपनीला जबाबदार धरून थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
X admits mistake, says will follow Indian laws on AI use; blocks obscene content: Sources Read @ANI Story l https://t.co/xCqOql0PKN #Grok #AIUse #IndianLaws pic.twitter.com/pfssIrfl6d — ANI Digital (@ani_digital) January 11, 2026
credit : social media and Twitter
सरकारच्या दणक्यानंतर, ‘X’ ने आपल्या अधिकृत सुरक्षा हँडलवरून निवेदन जारी केले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, “आम्ही भारतीय कायद्यांचा आदर करतो आणि प्लॅटफॉर्मवर अश्लील किंवा प्रतिबंधित सामग्रीला थारा दिला जाणार नाही. आम्ही स्थानिक सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्यास बांधील आहोत.” जर ‘X’ ने पुन्हा अशा नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांना आयटी कायदा आणि नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
आयटी कायद्याचे कलम ७९ हे सोशल मीडिया कंपन्यांना ‘मध्यस्थ’ (Intermediary) म्हणून संरक्षण देते. जोपर्यंत या कंपन्या नियमांचे पालन करतात, तोपर्यंत वापरकर्त्यांच्या पोस्टसाठी कंपनीला दोषी धरले जात नाही. मात्र, ‘X’ ने ज्या प्रकारे अश्लीलतेला मोकळीक दिली होती, त्यामुळे हे संरक्षण धोक्यात आले होते. आता ‘X’ ने आपली मॉनिटरिंग सिस्टम अधिक मजबूत करण्याचे आणि भविष्यात कोणत्याही तांत्रिक कमतरता राहू न देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Ans: 'X' ने भारतीय आयटी कायद्यांचे उल्लंघन करून प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि अपमानजनक मजकूर (विशेषतः Grok AI द्वारे तयार केलेला) प्रसारित होऊ दिल्याबद्दल चूक मान्य केली आहे.
Ans: मंत्रालयाने इशारा दिला होता की, जर ७२ तासांत आक्षेपार्ह मजकूर हटवला नाही, तर 'X' चे कायदेशीर संरक्षण काढून घेतले जाईल आणि कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
Ans: 'Grok' या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून महिलांचे अश्लील फोटो तयार केले जात होते, जे प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षा प्रणालीतील अपयश मानले गेले आहे.