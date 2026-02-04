Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs AFG U19: टीम इंडियाची ऐतिहासिक झेप! अफगाणिस्तानला धूळ चारत १० व्यांदा फायनलमध्ये; आता जेतेपदाचा सामना 'या' संघासोबत

Under 19 World Cup 2026: भारतीय १९ वर्षांखालील संघाने अफगाणिस्तानचा ७ विकेट्सने पराभव करून १०व्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आरोन जॉर्जच्या शतकामुळे भारताने ४२ व्या षटकात सामना जिंकला.

Updated On: Feb 04, 2026 | 08:44 PM
  • भारताची ऐतिहासिक झेप!
  • अफगाणिस्तानला ७ विकेट्सनी चिरडत १० व्यांदा फायनलमध्ये
  • आता जेतेपदासाठी इंग्लंडशी भिडणार
India U19 vs Afghanistan U19, 2nd Semi-Final: १९ वर्षांखालील भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत अफगाणिस्तान संघाचा पराभव केला आणि १० व्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला. अंतिम फेरीत भारताचा सामना इंग्लंडशी होणार आहे, जिथे भारतीय संघ सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवेल. या विजयासह, भारतीय संघ उपांत्य फेरीत सर्वाधिक लक्ष्य गाठणारा संघ बनला आहे. झिम्बाब्वेच्या हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने दमदार सुरुवात केली.


अफगाणिस्तानचा डाव सलामीवीर खालिद अहमदझाईने सुरू केला, त्याने बाद होण्यापूर्वी ३९ चेंडूत ५ चौकारांसह ३१ धावा केल्या. त्यानंतर फैसल शिनोजादा आणि उस्मान सादत यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ६४ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला शतकाचा टप्पा ओलांडून दिला. सादतने ७० चेंडूत ३ चौकारांसह ३९ धावा केल्या.

टीम इंडियाची T20 World Cup मध्ये आतापर्यंत कशी राहिली कामगिरी? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण इतिहास

त्यानंतर शिनोजादा यांनी उझैरुल्लाह नियाझीसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी १३० चेंडूत १४८ धावांची भागीदारी केली आणि अफगाणिस्तानला मोठी धावसंख्या गाठून दिली. शिनोजादा ९३ चेंडूत १५ चौकारांसह ११० धावा काढून बाद झाला, तर नियाझीने ८६ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद १०१ धावांची शानदार खेळी केली. भारताकडून दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले.

भारताचा दमदार विजय

प्रत्युत्तरादाखल, भारतीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि आरोन जॉर्ज यांनी आक्रमक खेळ करत पहिल्या विकेटसाठी ९० धावांची भागीदारी केली. वैभव सूर्यवंशी ३३ चेंडूत ६८ धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रे यांनी आरोन जॉर्जसोबत ६२ धावा केल्या.

आरोन जॉर्जच्या शतकामुळे भारताचा विजय झाला. दरम्यान, जॉर्जनेही आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि विकेटवर कायम राहिला. जॉर्जने ९५ चेंडूत शतक ठोकले. या खेळीमुळे अफगाणिस्तानच्या विजयाच्या आशा संपुष्टात आल्या. आरोन जॉर्जने १०४ चेंडूत १५ चौकार आणि दोन षटकारांसह ११५ धावा केल्या. विहान मल्होत्राने ३८ धावा केल्या आणि वेदांत त्रिवेदीने पाच धावा केल्या आणि संघाचा विजय निश्चित केला.

T20 World Cup 2026 चॅम्पियन टीम होणार मालामाल! उपविजेत्यालाही मिळणार मोठी रक्कम

Web Title: India under 19 world cup final 10th time afghanistan defeat 7 wickets

Published On: Feb 04, 2026 | 08:44 PM

