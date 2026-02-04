IND vs AFG U19: टीम इंडियाची ऐतिहासिक झेप! अफगाणिस्तानला धूळ चारत १० व्यांदा फायनलमध्ये; आता जेतेपदाचा सामना ‘या’ संघासोबत

A record-extending 6⃣th title in sight 🙌 India U19 will play against England U19 in the ICC Men’s Under-19 Cricket World Cup 2026 final 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/rM2IsqevMZ#U19WorldCup pic.twitter.com/hA1NyCIVPO — BCCI (@BCCI) February 4, 2026
अफगाणिस्तानचा डाव सलामीवीर खालिद अहमदझाईने सुरू केला, त्याने बाद होण्यापूर्वी ३९ चेंडूत ५ चौकारांसह ३१ धावा केल्या. त्यानंतर फैसल शिनोजादा आणि उस्मान सादत यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ६४ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला शतकाचा टप्पा ओलांडून दिला. सादतने ७० चेंडूत ३ चौकारांसह ३९ धावा केल्या.
त्यानंतर शिनोजादा यांनी उझैरुल्लाह नियाझीसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी १३० चेंडूत १४८ धावांची भागीदारी केली आणि अफगाणिस्तानला मोठी धावसंख्या गाठून दिली. शिनोजादा ९३ चेंडूत १५ चौकारांसह ११० धावा काढून बाद झाला, तर नियाझीने ८६ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद १०१ धावांची शानदार खेळी केली. भारताकडून दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले.
प्रत्युत्तरादाखल, भारतीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि आरोन जॉर्ज यांनी आक्रमक खेळ करत पहिल्या विकेटसाठी ९० धावांची भागीदारी केली. वैभव सूर्यवंशी ३३ चेंडूत ६८ धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रे यांनी आरोन जॉर्जसोबत ६२ धावा केल्या.
आरोन जॉर्जच्या शतकामुळे भारताचा विजय झाला. दरम्यान, जॉर्जनेही आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि विकेटवर कायम राहिला. जॉर्जने ९५ चेंडूत शतक ठोकले. या खेळीमुळे अफगाणिस्तानच्या विजयाच्या आशा संपुष्टात आल्या. आरोन जॉर्जने १०४ चेंडूत १५ चौकार आणि दोन षटकारांसह ११५ धावा केल्या. विहान मल्होत्राने ३८ धावा केल्या आणि वेदांत त्रिवेदीने पाच धावा केल्या आणि संघाचा विजय निश्चित केला.
