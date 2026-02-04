TAFE कडून ‘मॅसे डायनास्टार स्पर्धा’ सीझन 3 ची घोषणा; शेती नवकल्पनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील व्यासपीठ

ही स्पर्धा शेतकरी, उद्योजक, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण भागातील परिवर्तनकर्त्यांसाठी एक राष्ट्रीय नवकल्पना मंच म्हणून कार्य करणार आहे. मॅसे फर्ग्युसन ट्रॅक्टरवर आधारित नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देत, शेती, संलग्न उद्योग आणि ग्रामीण व्यवसायांमध्ये नवे उपाय शोधण्याचा या स्पर्धेचा उद्देश आहे.
TAFE कडून सांगण्यात आले की, सीझन ३ मध्ये कोणत्याही मॅसे फर्ग्युसन ट्रॅक्टरवर आधारित कल्पना सादर करता येणार आहेत. यामुळे सहभागींसाठी संधींची व्याप्ती अधिक वाढणार आहे. निवड झालेल्या सहभागींना राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळेल तसेच TAFE चे वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योगतज्ज्ञ असलेल्या तज्ज्ञ समितीसमोर आपली संकल्पना सादर करण्याची संधी मिळणार आहे.
या स्पर्धेतील विजेत्याला सुमारे ₹८.२ लाख किमतीचा मॅसे फर्ग्युसन २५४ डायनास्मार्ट ट्रॅक्टर देण्यात येणार असून, याशिवाय आकर्षक रोख बक्षिसेही दिली जाणार आहेत.
सहभागी ऑनलाइन नोंदणी करून आपले विचार व्हिडिओ किंवा मजकूर स्वरूपात इंग्रजी किंवा कोणत्याही भारतीय प्रादेशिक भाषेत सादर करू शकतात. सादर करण्यात येणाऱ्या कल्पनांमध्ये मॅसे फर्ग्युसन ट्रॅक्टरचा व्यावहारिक उपयोग दाखवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे शेती सुधारणा, नवी व्यावसायिक संधी किंवा सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक बदल साध्य होतील.
ही स्पर्धा १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या भारतीय नागरिकांसाठी खुली आहे. अधिक माहिती व नोंदणीसाठी अधिकृत वेबसाइटवर भेट देता येईल.
TAFE ने सांगितले की, आधुनिक शेती, शाश्वतता आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना, मॅसे डायनास्टार सीझन ३ नवप्रवर्तकांसाठी एक मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे.