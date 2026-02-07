Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Car Loan संपल तरीही टेन्शन…! आता घरबसल्या तुमचा RC अपडेट करा, कसं ते जाणून घ्या…

जर तुम्ही तुमचे कार कर्ज पूर्णपणे परत केले असेल आणि तरीही तुमच्या वाहनाच्या आरसीवर बँक किंवा फायनान्सरचे नाव सूचीबद्ध असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. आता रद्द करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करून शकता.

Updated On: Feb 07, 2026 | 12:57 PM
जर तुम्ही तुमचे कार कर्ज पूर्णपणे परत केले असेल आणि तरीही तुमच्या वाहनाच्या आरसी (नोंदणी प्रमाणपत्र) वर बँक किंवा फायनान्सरचे नाव सूचीबद्ध असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. सरकारने गॅपोथेकेशन रद्द करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करून वाहन मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता, तुम्ही आरटीओला भेट न देता तुमच्या मोबाईल फोन किंवा लॅपटॉपचा वापर करून हे घरी बसून करू शकता.

जेव्हा कोणी कर्जावर कार खरेदी करते तेव्हा गॅपोथेकेशन कलम आरसीमध्ये समाविष्ट केले जाते. हे सूचित करते की वाहन बँकेकडे किंवा फायनान्सरकडे गहाण ठेवले आहे. मात्र कर्ज फेडल्यानंतरही जर ही नोंद काढून टाकली नाही, तर बँक सरकारी नोंदींमध्ये वाहनाची मालकी कायम ठेवते. यामुळे वाहनाची विक्री, हस्तांतरण किंवा पुनर्नोंदणी करताना अडचणी येऊ शकतात. गैर- ऑनलाइन गहाणखत काढून टाकण्यासाठी, तुम्हाला खालील कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील

तुमच्या बँक किंवा फायनान्सरकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी)

आरटीओ फॉर्म ३५
वैध विमा प्रमाणपत्र
मूळ वाहन नोंदणी क्रमांक
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

Ola-Uber पेक्षा भारत टॅक्सीचे भाडे किती स्वस्त? राईडबद्दल सर्व माहिती एका क्लिकवर

वाहन वेबसाइटवर लॉग इन करा

“ऑनलाइन सेवा” वर जा आणि “वाहन संबंधित सेवा” निवडा
ओटीपी जनरेट करण्यासाठी नोंदणी क्रमांक आणि चेसिस नंबर प्रविष्ट करा
ओटीपी प्रविष्ट केल्यानंतर, “गहाणखत समाप्ती” निवडा
तुमचे विमा तपशील भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
विहित शुल्क ऑनलाइन भरा

गहाणखत काढून टाकणे का महत्त्वाचे आहे?

जर तुम्हाला तुमची कार विकायची असेल, मालकी हस्तांतरित करायची असेल किंवा तुमचा आरसी स्वच्छ ठेवायचा असेल, तर गहाणखत काढून टाकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की कोणत्याही बँकेचा किंवा फायनान्सरचा वाहनावर कोणताही दावा नाही.

एसबीआयचा नवीन कार कर्जाचा व्याजदर किती ?

एसबीआयच्या वेबसाइटनुसार, १३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कार कर्जाचा व्याजदर ८.७५% होता. तथापि, आरबीआयने २५ बेसिस पॉइंट कपात केल्यानंतर, हा दर ८.५०% पर्यंत घसरला आहे. व्याजदरातील या छोट्या कपातीचा ईएमआयवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे आणि दीर्घकाळात लक्षणीय बचत होते.

१० लाख रुपयांच्या कार कर्जावरील ईएमआय किती कमी झाला आहे?

जर एखादा ग्राहक ५ वर्षांसाठी १० लाख रुपयांचे कार कर्ज घेत असेल, तर पूर्वी ८.७५% व्याजदराने दरमहा २०,६७३ रुपये ईएमआय असावा लागतो. आता, ८.५०% च्या नवीन दराने, ईएमआय २०,५१७ रुपये झाला आहे, ज्यामुळे मासिक बचत अंदाजे १२० रुपये होईल.

१५ लाख रुपयांच्या कर्जावर किती ईएमआय कमी होईल?

१५ लाख रुपयांच्या कार कर्जावरील ईएमआय पूर्वी ३०,९५६ रुपये होता. नवीन ८.५०% दर लागू झाल्यानंतर, हा ईएमआय ३०,७७५ रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे ग्राहकाची मासिक बचत १८१ रुपयांपर्यंत होईल.

२० लाख रुपयांच्या कार कर्जावर किती सवलत मिळेल?

८.७५% व्याजदराने २० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी पूर्वीचा ईएमआय ४१,२७४ रुपये होता. आता, हा ईएमआय ४१,०३३ रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे दरमहा २४१ रुपयांची थेट बचत होते, जी एका वर्षात मोठी रक्कम देते.

ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकवर पहिल्यांदाच मोठी सूट, ९०,००० रुपयांनी स्वस्त, काय आहेत सेफ्टी फीचर्स?

Published On: Feb 07, 2026 | 12:57 PM

