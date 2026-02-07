Ola-Uber पेक्षा भारत टॅक्सीचे भाडे किती स्वस्त? राईडबद्दल सर्व माहिती एका क्लिकवर

Bharat Taxi App News in Marathi : भारतातील कॅब उद्योगात एक नवीन भर म्हणजे “भारत टॅक्सी“, जी अधिकृतपणे ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झाली. दिल्ली-एनसीआरमध्ये ही सेवा सुरू झाली असली तरी, भविष्यात ती मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल. सरकारच्या मते, हे मॉडेल ड्रायव्हर्स आणि प्रवाशांसाठी फायदेशीर ठरेल.
भारत टॅक्सीची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याचे ड्रायव्हर-मालकी मॉडेल आहे. विद्यमान कॅब प्लॅटफॉर्म उच्च कमिशन आकारतात, ज्यामुळे त्यांच्या कमाईवर परिणाम होतो. मात्र भारत टॅक्सी ड्रायव्हर्सकडून कोणतेही कमिशन आकारणार नाही. ड्रायव्हर्स केवळ सेवा प्रदातेच नव्हे तर प्लॅटफॉर्मचे सह-मालक देखील असतील. यामुळे आर्थिक बळकटी मिळेल आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होणाऱ्या प्रत्येक ड्रायव्हरला सहकारी संस्थेचे ५ शेअर्स दिले जातील. ज्यामुळे ते थेट भागीदार बनतील. चालकांना फक्त किमान सदस्यता शुल्क भरावे लागेल, जे दररोज, आठवड्याला किंवा मासिक भरता येईल. या व्यवस्थेमुळे लहान आणि नवीन चालकांनाही सामील होणे सोपे होते.
भारत टॅक्सीचा दावा आहे की, त्यांचे भाडे सध्याच्या बाजारभावापेक्षा अंदाजे ३०% कमी असेल. कोणतेही वाढीव दर आकारले जाणार नाहीत, म्हणजेच पाऊस, वाहतूक किंवा गर्दीच्या वेळी भाडे वाढणार नाही. प्रवाशांना पूर्व-निर्धारित भाडे दिसेल, ज्यामुळे कोणताही गोंधळ दूर होईल.
भारत टॅक्सी अॅप बाईक, ऑटो आणि कारसाठी पर्याय देईल. चालकांना 5 लाखांचा अपघात विमा आणि 5 लाखांचा कुटुंब आरोग्य विमा देखील मिळेल. लाँच होण्यापूर्वीच, प्लॅटफॉर्मने ३,००,००० हून अधिक ड्रायव्हर्स आणि १००,००० वापरकर्ते पाहिले आहेत, जे त्याची वाढती लोकप्रियता दर्शवते.
देशातील अॅप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये, सरकार आणि सहकारी मॉडेलवर आधारित एक नवीन पर्याय उदयास येत आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने लाँच केलेले, भारत टॅक्सी अॅप लवकरच लोकांसाठी उपलब्ध झाले आहे. त्याचे मोबाइल अॅप गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅप स्टोअरवर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये ते पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे.
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, तुम्ही फक्त सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडने जारी केलेले भारत टॅक्सी अॅप डाउनलोड करावे. अॅप स्टोअर आणि गुगल प्ले स्टोअरवर भारत टॅक्सी या नावाने इतर अनेक कॅब सेवा अॅप उपलब्ध आहेत. योग्य अॅप निवडण्यासाठी, तुम्ही वर दाखवलेल्या प्रतिमेशी मोबाइल अॅप लोगोची तुलना करू शकता.