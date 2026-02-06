ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकवर पहिल्यांदाच मोठी सूट, ९०,००० रुपयांनी स्वस्त, काय आहेत सेफ्टी फीचर्स?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ह्युंदाईच्या इलेक्ट्रिक पोर्टफोलिओमध्ये क्रेटा इलेक्ट्रिक ही सर्वात लोकप्रिय कार आहे. मात्र जानेवारीमध्ये कंपनीला विनफास्टने मागे टाकले. विक्री वाढवण्यासाठी, ह्युंदाईने या महिन्यात लक्षणीय सवलती आणल्या आहेत.

Updated On: Feb 06, 2026 | 06:09 PM
ह्युंदाईच्या इलेक्ट्रिक पोर्टफोलिओमध्ये क्रेटा इलेक्ट्रिक ही सर्वात लोकप्रिय कार आहे. मात्र जानेवारीमध्ये कंपनीला विनफास्टने मागे टाकले. विक्री वाढवण्यासाठी, ह्युंदाईने या महिन्यात लक्षणीय सवलती आणल्या आहेत. क्रेटा इलेक्ट्रिक या महिन्यात ९०,००० पर्यंतच्या फायद्यांसह उपलब्ध आहे. ऑफर स्ट्रक्चरमध्ये पात्रता आणि योजनेच्या लागूतेनुसार ३०,००० ची रोख सवलत, ३०,००० चा स्क्रॅपपेज बोनस आणि ३०,००० चा अपग्रेड बोनस समाविष्ट आहे.

चार्जिंग वेळ कमी करण्याचे अपडेट जारी

कंपनीने क्रेटा इलेक्ट्रिक एसयूव्हीसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट जारी केले आहे. ही इलेक्ट्रिक कार आता १०० किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल, ज्यामुळे सार्वजनिक जलद चार्जिंग स्टेशनवर चार्जिंगचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. पूर्वी, ती ५० किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करत होती, ज्यामुळे बॅटरी १०-८०% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी अंदाजे ५८ मिनिटे लागायची. नवीन अपडेटसह, फक्त ३९ मिनिटे लागतील. ही नवीन सुविधा केवळ सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे आणली जात आहे.

क्रेटा इलेक्ट्रिक मालकांना हे अपडेट ओव्हर-द-एअर (OTA) मिळेल, म्हणजेच ग्राहकांना सेवा केंद्रात जाण्याची आवश्यकता नाही. क्रेटा एका चार्जवर ५१० किमीची रेंज देते. ४२ किलोवॅट तासाच्या बॅटरी प्रकाराची एक्स-शोरूम किंमत १८.०२ लाख ते २२.३३ लाख आहे. लाँग रेंज (LR) प्रकाराची किंमत २० लाख ते २३.९६ लाख आहे.

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक दोन बॅटरी पर्यायांसह येते. ४२ किलोवॅट तासाच्या बॅटरीची रेंज ४२० किमी आहे. ५१.४ किलोवॅट तासाची बॅटरी ५१० किमीची रेंज देते. कंपनीचा दावा आहे की तिचा लांब पल्ल्याचा प्रकार फक्त ७.९ सेकंदात ० ते १०० किमी/ताशी वेग वाढवू शकतो. ही एसयूव्ही तीन ड्राइव्ह मोड्स (इको, नॉर्मल आणि स्पोर्ट) सह येते आणि सिंगल-पेडल ड्रायव्हिंगसाठी आय-पेडल तंत्रज्ञान देते. क्रेटा इलेक्ट्रिक चार प्रकारांमध्ये उपलब्ध असेल: एक्झिक्युटिव्ह, स्मार्ट, प्रीमियम आणि एक्सलन्स.

यात दोन १०.२५-इंच स्क्रीन, एक नवीन फ्लोटिंग सेंट्रल कन्सोल डिझाइन, ३६०-डिग्री कॅमेरा, एडीएएस (अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम), एक पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि ह्युंदाईची अनेक डिजिटल वैशिष्ट्ये आहेत. ईव्हीमध्ये एका इलेक्ट्रिक वाहनातून दुसऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनात चार्जिंग करण्याची परवानगी देणारे व्हेईकल-टू-लोड (V2V) वैशिष्ट्ये देखील आहेत. ही एसयूव्ही ८ मोनोटोन आणि २ ड्युअल-टोन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल, ज्यामध्ये ३ मॅट फिनिश रंगांचा समावेश आहे. एकूण, ग्राहकांना १० रंग पर्याय मिळतील.

Published On: Feb 06, 2026 | 06:09 PM

Feb 06, 2026 | 06:09 PM
