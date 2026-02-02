एकदा चार्ज करा अन् 169 किमी फिरा! Yamaha ची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 भारतात दाखल

यामाहाने भारतातील इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारात आपली पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 सादर करत मोठा टप्पा गाठला आहे. इंडिया यामाहा मोटर (IYM) प्रा. लि.ने या स्कूटरची एक्स-शोरूम (दिल्ली) किंमत Rs. 1,67,600 जाहीर केली आहे. ही स्कूटर सुरुवातीला निवडक शहरांमध्ये यामाहाच्या प्रीमियम Blue Square शोरूम्सद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
तुमची आमची आवडती बाईक महागली! आता TVS Raider 125 खरेदी करण्यासाठी ‘इतके’ अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार
EC-06 ही स्टायलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर 169 किमी प्रमाणित रेंजसह येते, त्यामुळे ती दैनंदिन शहरी प्रवासासाठी एक आकर्षक पर्याय ठरते. आधुनिक डिझाइन, मजबूत बॉडी स्टान्स आणि यामाहाच्या डीएनएशी सुसंगत स्टायलिंगमुळे ही स्कूटर तरुण ग्राहकांना आकर्षित करेल, असा कंपनीचा दावा आहे.
या स्कूटरमध्ये IPMSM मोटर आणि 4 kWh फिक्स्ड बॅटरी देण्यात आली आहे. यामधून 79 kmph टॉप स्पीड, 26 Nm टॉर्क आणि 6.7 kW पॉवर मिळते. स्कूटर साधारण 8 तासांत पूर्ण चार्ज होते. बॅटरीवर 3 वर्षे किंवा 30,000 किमी वॉरंटी देण्यात आली आहे.
रायडर्सच्या गरजेनुसार EC-06 मध्ये Eco, Standard आणि Power असे तीन राइडिंग मोड्स देण्यात आले आहेत. तसेच रिव्हर्स मोड, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेन्शन, रिअर कॉईल स्प्रिंग सस्पेन्शन, 200 mm फ्रंट आणि रिअर डिस्क ब्रेक्स आणि CBS यांसारखी फीचर्स देण्यात आले आहेत.
Toyota Fortuner ची हवा टाइट! MG Motors च्या ‘या’ पॉवरफुल SUV चा टिझर रिलीज
डिजिटल कलर LCD डिस्प्ले, LED हेडलाइट्स आणि टेललाइट्स, तसेच Yamaha Motor Connect R ॲपमुळे कनेक्टेड फीचर्सही उपलब्ध आहेत. याशिवाय, सीटखाली 24.5 लिटर स्टोरेज स्पेस देण्यात आली आहे.
यामाहा मोटर इंडिया ग्रुपचे अध्यक्ष हाजीम ओटा यांनी सांगितले की, EC-06 हे शाश्वत शहरी मोबिलिटीच्या दिशेने यामाहाचे महत्त्वाचे पाऊल असून, भारताच्या कार्बन-न्यूट्रल भविष्यासाठी कंपनी कटिबद्ध आहे.