एकदा चार्ज करा अन् 169 किमी फिरा! Yamaha ची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 भारतात दाखल

यामाहा या दुचाकी उत्पादक कंपनीने भारतीय मार्केटमध्ये त्यांची पहिलीवहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Yamaha EC-06 सादर केली आहे. चला या स्कूटरच्या फीचर्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 02, 2026 | 07:23 PM
  • यामाहाने भारतात लाँच केली त्यांची इलेक्ट्रिक स्कूटर
  • Yamaha EC-06 भारतीय ऑटो बाजारात दाखल
  • जाणून घ्या किंमत
भारतीय ऑटो बाजारात एकापेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनं लाँच होताना दिसत आहे. ग्राहक देखील या वाहनांना भरभरून प्रतिसाद देताय. सध्या मार्केटमध्ये इलेक्ट्रिक स्कूटरला चांगली मागणी मिळतेय. त्यामुळेच ओला इलेक्ट्रिक किंवा Ather सारख्या कंपन्यांच्या विक्रीत वाढ होताना दिसत आहे. नुकतेच Yamaha ने देखील भारतीय मार्केटमध्ये त्यांची पहिलीवहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सादर केली आहे.

यामाहाने भारतातील इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारात आपली पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 सादर करत मोठा टप्पा गाठला आहे. इंडिया यामाहा मोटर (IYM) प्रा. लि.ने या स्कूटरची एक्स-शोरूम (दिल्ली) किंमत Rs. 1,67,600 जाहीर केली आहे. ही स्कूटर सुरुवातीला निवडक शहरांमध्ये यामाहाच्या प्रीमियम Blue Square शोरूम्सद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे.

EC-06 ही स्टायलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर 169 किमी प्रमाणित रेंजसह येते, त्यामुळे ती दैनंदिन शहरी प्रवासासाठी एक आकर्षक पर्याय ठरते. आधुनिक डिझाइन, मजबूत बॉडी स्टान्स आणि यामाहाच्या डीएनएशी सुसंगत स्टायलिंगमुळे ही स्कूटर तरुण ग्राहकांना आकर्षित करेल, असा कंपनीचा दावा आहे.

या स्कूटरमध्ये IPMSM मोटर आणि 4 kWh फिक्स्ड बॅटरी देण्यात आली आहे. यामधून 79 kmph टॉप स्पीड, 26 Nm टॉर्क आणि 6.7 kW पॉवर मिळते. स्कूटर साधारण 8 तासांत पूर्ण चार्ज होते. बॅटरीवर 3 वर्षे किंवा 30,000 किमी वॉरंटी देण्यात आली आहे.

रायडर्सच्या गरजेनुसार EC-06 मध्ये Eco, Standard आणि Power असे तीन राइडिंग मोड्स देण्यात आले आहेत. तसेच रिव्हर्स मोड, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेन्शन, रिअर कॉईल स्प्रिंग सस्पेन्शन, 200 mm फ्रंट आणि रिअर डिस्क ब्रेक्स आणि CBS यांसारखी फीचर्स देण्यात आले आहेत.

डिजिटल कलर LCD डिस्प्ले, LED हेडलाइट्स आणि टेललाइट्स, तसेच Yamaha Motor Connect R ॲपमुळे कनेक्टेड फीचर्सही उपलब्ध आहेत. याशिवाय, सीटखाली 24.5 लिटर स्टोरेज स्पेस देण्यात आली आहे.

यामाहा मोटर इंडिया ग्रुपचे अध्यक्ष हाजीम ओटा यांनी सांगितले की, EC-06 हे शाश्वत शहरी मोबिलिटीच्या दिशेने यामाहाचे महत्त्वाचे पाऊल असून, भारताच्या कार्बन-न्यूट्रल भविष्यासाठी कंपनी कटिबद्ध आहे.

