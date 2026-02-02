Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IVF केल्यानंतर किती वेळात होऊ शकता Pregnant, तज्ज्ञांनी सांगितले तपशील; होणार नाही Confusion

जर तुम्हाला IVF द्वारे गर्भवती होण्यासाठी किती वेळ लागतो हे जाणून घ्यायचे असेल, तर हा लेख खूप उपयुक्त ठरू शकतो. IVF प्रक्रियेतील पायऱ्या आणि प्रत्येक टप्प्याला किती वेळ लागतो याबद्दल तपशीलवार माहिती तज्ज्ञांद्वारे

Updated On: Feb 02, 2026 | 08:29 PM
आयव्हीएफ केल्यानंतर किती वेळात गरोदर होता येते (फोटो सौजन्य - iStock)

  • आयव्हीएफचा खर्च किती
  • किती वेळात आयव्हीएफमुळे गरोदर होता येते 
  • किती वेळा आयव्हीएफ करावे लागते 
सहसा, जेव्हा डॉक्टर जोडप्यांना IVF (इन विट्रो फर्टिलायझेशन) ची शिफारस करतात तेव्हा त्यांच्या मनात पहिला प्रश्न येतो की गर्भवती होण्यासाठी किती वेळ लागतो. बरेच जोडपे तज्ज्ञांना वेळेबद्दल विचारतात, परंतु बहुतेकदा हा महत्त्वाचा मुद्दा समजून घेण्यास किंवा लक्षात ठेवण्यास विसरतात, ज्यामुळे नंतर गोंधळ निर्माण होतो. म्हणून, आज आपण स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शिखा टंडन यांच्याशी संपूर्ण प्रक्रियेला किती वेळ लागतो याबद्दल तपशीलवार चर्चा करू.

IVF मुळे अनेक जोड्यांना आई-वडील होण्याचे सौभाग्य मिळते आणि त्यांचे स्वप्न पूर्ण होते. अनेकदा आयव्हीएफ केल्यानंतर त्वरीत बाळ होते असे अनेकांना वाटते. पण याचे खरे उत्तर काय आहे? आयव्हीएफ केल्यानंतर महिला कधीपर्यंत गरोदर होऊ शकतात याबाबत अधिक माहिती तज्ज्ञांनी दिले आहे.

वयाच्या 70 व्या वर्षी महिलेने IVF द्वारे दिला बाळाला जन्म, वाढत्या वयात आयव्हीएफ ट्रीटमेंट यशस्वी ठरते का?

आयव्हीएफ ही एक दिवसाची प्रक्रिया नाही

इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शिखा टंडन स्पष्ट करतात की आयव्हीएफ ही एक महिन्याची प्रक्रिया नाही, तर वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. याला साधारणपणे २ ते ३ महिने लागू शकतात. डॉ. शिखा यांच्या मते, डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून आयव्हीएफची सुरुवात होते. त्यानंतर, जोडप्यांना काही आवश्यक चाचण्या कराव्या लागतात. या चाचणी अहवालांवर आधारित, डॉक्टर महिलेला पुढील उपचारांसाठी तयार करण्यासाठी काही पूरक आहार आणि औषधे शिफारस करतात. पुढची पायरी म्हणजे अंडी उत्तेजित करणे आणि अंडी पुनर्प्राप्ती. अंडी उत्तेजित करण्यासाठी महिलेला अंदाजे १० ते १४ दिवस इंजेक्शन दिले जातात, त्यानंतर अंडी पुनर्प्राप्ती प्रक्रिया होते.

गर्भनिर्मिती प्रक्रिया सुरू होते

ती पुढे स्पष्ट करते की, नंतर पुनर्प्राप्त केलेल्या अंड्यांना प्रयोगशाळेत शुक्राणू इंजेक्शन दिले जातात. त्यानंतर गर्भ निर्मिती प्रक्रिया सुरू होते, ज्याला अंदाजे ५ दिवस लागतात. पुढचा टप्पा म्हणजे गर्भाशयाची तयारी. या प्रक्रियेला अंदाजे १० ते १५ दिवस किंवा काही प्रकरणांमध्ये २० दिवस लागतात.

गर्भ हस्तांतरणानंतर १५ दिवसांनी गर्भधारणा चाचणी आवश्यक 

गर्भाशय पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर गर्भ हस्तांतरण केले जाते. त्यानंतर जोडप्यांना अंदाजे १४ ते १५ दिवस वाट पहावी लागते, त्यानंतर गर्भधारणा चाचणी आयव्हीएफ यशस्वी झाला की नाही हे ठरवेल. डॉ. शिखा टंडन जोडप्यांना सल्ला देतात की आयव्हीएफ हा एक दिवसाचा व्यवहार नाही; योग्य नियोजन, संयम आणि तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन केल्यानेच इष्टतम परिणाम मिळू शकतात.

‘आईबाबा होऊ शकत नाही…’, वाढती व्यसनाधीनता, बदलती जीवनशैली कारणीभूत; ‘IVF’ उपचारातून वंध्यत्वावर मात शक्य

Published On: Feb 02, 2026 | 08:29 PM

