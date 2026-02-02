Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Due To Injury Ishan Malinga Is Out Of The T20 World Cup 2026 Tournament

T20 World Cup 2026 पूर्वी श्रीलंकेला मोठा धक्का! ‘या’ खेळाडूचा निखळला खांदा; स्पर्धेतून पकडावा लागला बाहेरचा रस्ता 

७ फेब्रुवारीपासून टी-२० विश्वचषक 2026 स्पर्धेची सुरुवात होत आहे. या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेला सुरू होण्याच्या अवघ्या चार ते पाच दिवस आधीच श्रीलंकेला वेगवान गोलंदाज इशान मलिंगा दुखापतग्रस्त झाला आहे. 

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:38 PM
A major blow for Sri Lanka ahead of the T20 World Cup 2026! This player dislocated his shoulder; he has been ruled out of the tournament.

दुखापतीमुळे ईशान मलिंगा टी-२० विश्वचषकातून बाहेर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Eshan Malinga is out of the T20 World Cup due to injury : क्रिकेटप्रेमी ७ फेब्रुवारीपासून स होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेची आतुरतेने वाट बघत आहे. ही बहुराष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन भारत आणि श्रीलंकेत होणार आहे. सर्व संघ या स्पर्धेत आपले नशीब आजमानवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेला सुरू होण्याच्या अवघ्या चार ते पाच दिवस आधी श्रीलंकेला मोठा झटका बसला आहे.  श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज इशान मलिंगा दुखापतग्रस्त झाला आहे.

हेही वाचा : GG vs DC, WPL 2026 : सलग चौथ्या अंतिम सामन्यावर असेल दिल्ली कॅपिटल्सचा डोळा! तर GG इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर

श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज इशान मलिंगा मंगळवारी इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यातून खांद्याला निखळल्यामुळे बाहेर पडला आहे. विश्वचषकातील त्याचा सहभाग आता संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. पल्लेकेले येथे रविवारी इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या पराभवादरम्यान २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज दुखापतग्रस्त झाला होता. श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, “मलिंगा सोमवारी कोलंबोला परतेल. त्यानंतर त्याच्या दुखापतीचे मूल्यांकन करण्यात येईल आणि त्याच्या पुढील कृतीबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे.”

इशान मलिंगाचा शानदार फॉर्म

इशान मलिंगाने अलिकडच्या काही महिन्यांत अपवादात्मक कामगिरी केली असून त्याने गोलंदाजीच्या क्रमवारीत वेगाने प्रगती साधली आहे. २०२५ च्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये शानदार पदार्पण केल्यानंतर, मलिंगाने नोव्हेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघा पदार्पण केले. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत आठ टी-२० सामन्यांमध्ये आठ विकेट्स चटकाकल्या आहेत. या दरम्यान ज्याचा स्ट्राईक रेट १७.१ राहिला आहे.

श्रीलंकेने तिसऱ्या टी-२० सामन्यासाठी मलिंगाच्या जागी कोणाची देखील अद्याप निवड  करण्यात आलेली नाही. प्रमोद मदुशन हा एकमेव आघाडीचा वेगवान गोलंदाज संघात उपलब्ध आहे. मालिकेच्या सुरुवातीपासूनच दुष्मंथ चामीराच्या सहाय्याने विचारात घेतलेल्या मदुशनचा आता अंतिम अकरा जणांमध्ये समावेश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विश्वचषक संघ अंतिम नाही…

श्रीलंका क्रिकेटकडून अद्याप त्यांचा विश्वचषक संघ अंतिम करण्यात आलेला नाही. परिणामी, १५ जणांच्या संघात मलिंगाच्या स्थानाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ३१ जानेवारीच्या अंतिम तारखेनंतर कोणत्याही बदलांसाठी आयसीसीची मान्यता आवश्यक असणार आहे.  ज्यामुळे निर्णय प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलियाला मोठा झटका! ‘या’ धुरंधर खेळाडूला पहिल्या सामन्याला मुकावे लागणार

मदुशन आणि तुषारा यांच्यावर लक्ष्य

जर श्रीलंकेला त्यांच्या संघात काही बदल करायचे असतील तर त्यांच्याकडे वेगवान गोलंदाजीच्या पर्यायांची कमी नाही. यामध्ये  मदुशन आणि नुवान तुषारा या आघाडीच्या खेळाडूंचा समावेश आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात मदुशनला स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी असणार आहे. दरम्यान, तुषारा गेल्या वर्षभरापासून श्रीलंकेच्या टी-२० संघात सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना दिसत आहे. असिता फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो आणि दिलशान मदुशनका हे देखील या स्पर्धेत आहेत.

Web Title: Due to injury ishan malinga is out of the t20 world cup 2026 tournament

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 09:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC चे फटकारे तरीही पाकिस्तान बधला नाही! PCB प्रमुखाने दिले स्पष्टीकरण, म्हणाले ‘सरकारच्या निर्देशांचे’
1

ICC चे फटकारे तरीही पाकिस्तान बधला नाही! PCB प्रमुखाने दिले स्पष्टीकरण, म्हणाले ‘सरकारच्या निर्देशांचे’

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलियाला मोठा झटका! ‘या’ धुरंधर खेळाडूला पहिल्या सामन्याला मुकावे लागणार 
2

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलियाला मोठा झटका! ‘या’ धुरंधर खेळाडूला पहिल्या सामन्याला मुकावे लागणार 

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: “हा आमचा निर्णय….” भारताविरुद्धच्या बहिष्कारावर पाक कर्णधाराने केला मोठा खुलासा 
3

IND vs PAK, T20 World Cup 2026: “हा आमचा निर्णय….” भारताविरुद्धच्या बहिष्कारावर पाक कर्णधाराने केला मोठा खुलासा 

T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…
4

T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जानेवारी 2026 मध्ये Tata Motors च्या ‘या’ कारने रचला इतिहास! थेट विकले 23000 युनिट्स

जानेवारी 2026 मध्ये Tata Motors च्या ‘या’ कारने रचला इतिहास! थेट विकले 23000 युनिट्स

Feb 02, 2026 | 09:35 PM
T20 World Cup 2026 पूर्वी श्रीलंकेला मोठा धक्का! ‘या’ खेळाडूचा निखळला खांदा; स्पर्धेतून पकडावा लागला बाहेरचा रस्ता 

T20 World Cup 2026 पूर्वी श्रीलंकेला मोठा धक्का! ‘या’ खेळाडूचा निखळला खांदा; स्पर्धेतून पकडावा लागला बाहेरचा रस्ता 

Feb 02, 2026 | 09:33 PM
जगातील पहिले Public Flushing Toilet कधी आणि कुठे सुरू झाले? मनोरंजक कहाणी, 99% लोकांना माहीतच नाही

जगातील पहिले Public Flushing Toilet कधी आणि कुठे सुरू झाले? मनोरंजक कहाणी, 99% लोकांना माहीतच नाही

Feb 02, 2026 | 08:56 PM
Ahilyanagar News: जेऊर परिसरातील शेतकऱ्यांना पुन्हा रात्रीची वीज देण्याचा प्रकार सुरु! बळीराजा आक्रमक

Ahilyanagar News: जेऊर परिसरातील शेतकऱ्यांना पुन्हा रात्रीची वीज देण्याचा प्रकार सुरु! बळीराजा आक्रमक

Feb 02, 2026 | 08:48 PM
वेगवान, सुसाट अन्…! ‘Missing Link ’मुळे ‘हा’ प्रवास अत्यंत जलद होणार; बोरघाटातील धोकादायक वळणं…

वेगवान, सुसाट अन्…! ‘Missing Link ’मुळे ‘हा’ प्रवास अत्यंत जलद होणार; बोरघाटातील धोकादायक वळणं…

Feb 02, 2026 | 08:41 PM
IVF केल्यानंतर किती वेळात होऊ शकता Pregnant, तज्ज्ञांनी सांगितले तपशील; होणार नाही Confusion

IVF केल्यानंतर किती वेळात होऊ शकता Pregnant, तज्ज्ञांनी सांगितले तपशील; होणार नाही Confusion

Feb 02, 2026 | 08:29 PM
एका रात्रीत फिरलं चक्र! UAE च्या राष्ट्राध्यक्षांनी मुलाचे नावे केली २६० अब्ज डॉलर्सची संपत्ती, देशात सत्ताबदलाचे संकेत

एका रात्रीत फिरलं चक्र! UAE च्या राष्ट्राध्यक्षांनी मुलाचे नावे केली २६० अब्ज डॉलर्सची संपत्ती, देशात सत्ताबदलाचे संकेत

Feb 02, 2026 | 08:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM