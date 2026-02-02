T20 World Cup 2026 पूर्वी श्रीलंकेला मोठा धक्का! ‘या’ खेळाडूचा निखळला खांदा; स्पर्धेतून पकडावा लागला बाहेरचा रस्ता 

Eshan Malinga is out of the T20 World Cup due to injury : क्रिकेटप्रेमी ७ फेब्रुवारीपासून स होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेची आतुरतेने वाट बघत आहे. ही बहुराष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन भारत आणि श्रीलंकेत होणार आहे. सर्व संघ या स्पर्धेत आपले नशीब आजमानवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेला सुरू होण्याच्या अवघ्या चार ते पाच दिवस आधी श्रीलंकेला मोठा झटका बसला आहे. श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज इशान मलिंगा दुखापतग्रस्त झाला आहे.
श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज इशान मलिंगा मंगळवारी इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यातून खांद्याला निखळल्यामुळे बाहेर पडला आहे. विश्वचषकातील त्याचा सहभाग आता संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. पल्लेकेले येथे रविवारी इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या पराभवादरम्यान २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज दुखापतग्रस्त झाला होता. श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, “मलिंगा सोमवारी कोलंबोला परतेल. त्यानंतर त्याच्या दुखापतीचे मूल्यांकन करण्यात येईल आणि त्याच्या पुढील कृतीबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे.”
इशान मलिंगाने अलिकडच्या काही महिन्यांत अपवादात्मक कामगिरी केली असून त्याने गोलंदाजीच्या क्रमवारीत वेगाने प्रगती साधली आहे. २०२५ च्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये शानदार पदार्पण केल्यानंतर, मलिंगाने नोव्हेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघा पदार्पण केले. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत आठ टी-२० सामन्यांमध्ये आठ विकेट्स चटकाकल्या आहेत. या दरम्यान ज्याचा स्ट्राईक रेट १७.१ राहिला आहे.
श्रीलंकेने तिसऱ्या टी-२० सामन्यासाठी मलिंगाच्या जागी कोणाची देखील अद्याप निवड करण्यात आलेली नाही. प्रमोद मदुशन हा एकमेव आघाडीचा वेगवान गोलंदाज संघात उपलब्ध आहे. मालिकेच्या सुरुवातीपासूनच दुष्मंथ चामीराच्या सहाय्याने विचारात घेतलेल्या मदुशनचा आता अंतिम अकरा जणांमध्ये समावेश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
श्रीलंका क्रिकेटकडून अद्याप त्यांचा विश्वचषक संघ अंतिम करण्यात आलेला नाही. परिणामी, १५ जणांच्या संघात मलिंगाच्या स्थानाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ३१ जानेवारीच्या अंतिम तारखेनंतर कोणत्याही बदलांसाठी आयसीसीची मान्यता आवश्यक असणार आहे. ज्यामुळे निर्णय प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.
जर श्रीलंकेला त्यांच्या संघात काही बदल करायचे असतील तर त्यांच्याकडे वेगवान गोलंदाजीच्या पर्यायांची कमी नाही. यामध्ये मदुशन आणि नुवान तुषारा या आघाडीच्या खेळाडूंचा समावेश आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात मदुशनला स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी असणार आहे. दरम्यान, तुषारा गेल्या वर्षभरापासून श्रीलंकेच्या टी-२० संघात सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना दिसत आहे. असिता फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो आणि दिलशान मदुशनका हे देखील या स्पर्धेत आहेत.