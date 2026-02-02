तुमची आमची आवडती बाईक महागली! आता TVS Raider 125 खरेदी करण्यासाठी ‘इतके’ अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार

आजही जेव्हा एखाद्या ग्राहकाला उत्तम मायलेज देणारी आणि आकर्षक लूक असणारी बाईक हवी असते तेव्हा तो आपसूकच TVS Raider 125 खरेदी करण्यास वळतो. मात्र आता या बाईकच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे.
भारतातील आघाडीची दुचाकी वाहन निर्माता कंपनी TVS विविध सेगमेंटमध्ये आपली वाहने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देते. कंपनीकडून 125 सीसी सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय TVS Raider 125 ही बाईक ऑफर केली जाते. ताज्या अहवालांनुसार या बाईकच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. कोणत्या व्हेरिएंटची किंमत किती वाढली आहे आणि आता ही बाईक किती किमतीत मिळेल, याची सविस्तर माहिती पुढे दिली आहे.
TVS ने 125 सीसी सेगमेंटमधील TVS Raider 125 च्या किमतीत वाढ केली असून ही वाढ तत्काळ लागू करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार या मोटरसायकलच्या किमतीत 1250 रुपये पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व व्हेरिएंट्ससाठी ही वाढ समान नाही. वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्सवर वेगवेगळी किंमतवाढ करण्यात आली आहे.
ड्रम व्हेरिएंटच्या किमतीत 1250 रुपये, सिंगल सीट वेरिएंटमध्ये 950 रुपये, स्प्लिट सीट व्हेरिएंटमध्ये 900 रुपये, iGO व्हेरिएंटमध्ये 900 रुपये, सुपर स्क्वॉड व्हेरिएंटमध्ये 900 रुपये, SXC DD व्हेरिएंटमध्ये 925 रुपये आणि TFT DD व्हेरिएंटमध्ये 950 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
किंमतवाढीनंतर या मोटरसायकलची एक्स-शोरूम सुरुवातीची किंमत 82 हजार रुपये झाली आहे. तर टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 97050 रुपये इतकी आहे.
TVS Raider 125 ही 125 सीसी सेगमेंटमध्ये ऑफर केली जाते. या सेगमेंटमध्ये या बाईकची स्पर्धा Hero X Treme125R, Bajaj Pulsar N125 आणि Honda CB Hornet 125 या बाईक्ससोबत होतो.