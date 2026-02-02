Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तुमची आमची आवडती बाईक महागली! आता TVS Raider 125 खरेदी करण्यासाठी ‘इतके’ अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार

भारतात 125cc सेगमेंटमध्ये अनेक बाईक लोकप्रिय आहेत. अशीच एक बाईक म्हणजे TVS Raider 125. नुकतेच कंपनीने या बाईकच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 02, 2026 | 07:03 PM
  • भारतात 125cc सेगमेंटमध्ये एकापेक्षा एक उत्तम बाईक लोकप्रिय
  • TVS Raider 125 ही त्यातीलच एक लोकप्रिय बाईक
  • बाईकची नवीन एक्स शोरूम किंमत 82000 रुपयांपासून सुरु
भारतीय मार्केटमध्ये 125cc सेगमेंटमधील अनेक बाईक्सला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतो. या बाईक्स किमतीत तर स्वस्त असतातच मात्र त्या मायलेजमध्ये सुद्धा दमदार असतात. अशीच एक लोकप्रिय बाईक म्हणजे TVS Raider 125.

आजही जेव्हा एखाद्या ग्राहकाला उत्तम मायलेज देणारी आणि आकर्षक लूक असणारी बाईक हवी असते तेव्हा तो आपसूकच TVS Raider 125 खरेदी करण्यास वळतो. मात्र आता या बाईकच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे.

Kia ने उडवली झोप! बाकी कंपन्या मार्केटमध्ये डाउन? तब्बल २७,६०३…, विषय काय?

भारतातील आघाडीची दुचाकी वाहन निर्माता कंपनी TVS विविध सेगमेंटमध्ये आपली वाहने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देते. कंपनीकडून 125 सीसी सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय TVS Raider 125 ही बाईक ऑफर केली जाते. ताज्या अहवालांनुसार या बाईकच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. कोणत्या व्हेरिएंटची किंमत किती वाढली आहे आणि आता ही बाईक किती किमतीत मिळेल, याची सविस्तर माहिती पुढे दिली आहे.

TVS Raider 125 ची किंमत वाढली

TVS ने 125 सीसी सेगमेंटमधील TVS Raider 125 च्या किमतीत वाढ केली असून ही वाढ तत्काळ लागू करण्यात आली आहे.

किंमतीत किती वाढ झाली?

मिळालेल्या माहितीनुसार या मोटरसायकलच्या किमतीत 1250 रुपये पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व व्हेरिएंट्ससाठी ही वाढ समान नाही. वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्सवर वेगवेगळी किंमतवाढ करण्यात आली आहे.

कोणत्या व्हेरिएंटची किती वाढ?

ड्रम व्हेरिएंटच्या किमतीत 1250 रुपये, सिंगल सीट वेरिएंटमध्ये 950 रुपये, स्प्लिट सीट व्हेरिएंटमध्ये 900 रुपये, iGO व्हेरिएंटमध्ये 900 रुपये, सुपर स्क्वॉड व्हेरिएंटमध्ये 900 रुपये, SXC DD व्हेरिएंटमध्ये 925 रुपये आणि TFT DD व्हेरिएंटमध्ये 950 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

Budget 2026: ग्राहकांनो लागा तयारीला! ‘या’ एका निर्णयामुळे Nexon-Punch आणि Windsor EV होणार स्वस्त

आता किती झाली किंमत?

किंमतवाढीनंतर या मोटरसायकलची एक्स-शोरूम सुरुवातीची किंमत 82 हजार रुपये झाली आहे. तर टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 97050 रुपये इतकी आहे.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

TVS Raider 125 ही 125 सीसी सेगमेंटमध्ये ऑफर केली जाते. या सेगमेंटमध्ये या बाईकची स्पर्धा Hero X Treme125R, Bajaj Pulsar N125 आणि Honda CB Hornet 125 या बाईक्ससोबत होतो.

 

Published On: Feb 02, 2026 | 07:03 PM

