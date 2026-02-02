Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जानेवारी 2026 मध्ये Tata Motors च्या ‘या’ कारने रचला इतिहास! थेट विकले 23000 युनिट्स

जानेवारी 2026 मध्ये कोणत्या कार्सच्या किती विक्री झाली आहे, याचा रिपोर्ट सादर झाला आहे. चला जाणून घेऊयात विक्रीत कोणत्या कारने बाजी मारली आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:35 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतीय मार्केटमध्ये जानेवारीत 2026 वाहनांची दमदार विक्री
  • Tata Nexon च्या 23 हजारांहून अधिक युनिट्सची विक्री
  • जाणून घ्या जानेवारी 2026 मधील सेल्स रिपोर्ट
भारतीय ऑटो बाजारात वाहनांच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. भारतात दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने वाहनांची विक्री होते आणि यामध्ये कार्सचा मोठा वाटा असतो. देशात विविध कार्स ऑफर होत असतात. नुकतेच अहवालांनुसार, 2026 च्या पहिल्या महिन्यात देशात सर्वाधिक मागणी असलेल्या Top 5 कार्सची नावे समोर आल्या आहेत. कोणत्या कंपनीची कोणती कार या यादीत आहे, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

पहिल्या क्रमांकावर Tata Nexon

टाटा मोटर्सकडून कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Tata Nexon ऑफर केली जाते. 2026 च्या पहिल्या महिन्यात ही एसयूव्ही देशात सर्वाधिक मागणी असलेली कार ठरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील महिन्यात Nexon च्या 23 हजारांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली आहे.

तुमची आमची आवडती बाईक महागली! आता TVS Raider 125 खरेदी करण्यासाठी ‘इतके’ अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार

दुसऱ्या क्रमांकावर Maruti Dzire

देशातील आघाडीची वाहन निर्माता कंपनी Maruti Suzuki विविध सेगमेंटमध्ये आपली वाहने विक्रीसाठी देते. कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमधील Maruti Dzire ने 2026 च्या पहिल्या महिन्यात दमदार कामगिरी केली असून, या कारच्या एकूण 19,629 युनिट्सची विक्री झाली आहे.

तिसऱ्या क्रमांकावर Tata Punch

टाटा मोटर्सकडून Nexon सोबतच Tata Punch देखील ऑफर केली जाते. अहवालांनुसार, मागील महिन्यात या एसयूव्हीच्या 19 हजारांपेक्षा अधिक युनिट्सची विक्री देशभरात झाली आहे.

चौथ्या क्रमांकावर Hyundai Creta

ह्युंदाईकडून मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Hyundai Creta ऑफर केली जाते. 2026 च्या पहिल्या महिन्यात Creta ला देखील ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, या एसयूव्हीच्या सुमारे 18 हजार युनिट्सची विक्री झाली आहे.

भारतात ‘या’ ऑटो कंपनीचाच बोलबाला! नवीन वर्षाची दमदार सुरुवात; जानेवारीत विक्रीमध्ये 33 टक्क्यांची मोठी वाढ

Top 5 मध्ये Maruti Ertiga चा समावेश

मारुती अर्टिगा ही बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमधील लोकप्रिय कार आहे. ही कार भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात पसंत केली जाते. अहवालांनुसार, मागील महिन्यात Ertiga च्या 17,892 युनिट्सची विक्री झाली आहे.

