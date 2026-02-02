जानेवारी 2026 मध्ये Tata Motors च्या ‘या’ कारने रचला इतिहास! थेट विकले 23000 युनिट्स

टाटा मोटर्सकडून कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Tata Nexon ऑफर केली जाते. 2026 च्या पहिल्या महिन्यात ही एसयूव्ही देशात सर्वाधिक मागणी असलेली कार ठरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील महिन्यात Nexon च्या 23 हजारांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली आहे.
देशातील आघाडीची वाहन निर्माता कंपनी Maruti Suzuki विविध सेगमेंटमध्ये आपली वाहने विक्रीसाठी देते. कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमधील Maruti Dzire ने 2026 च्या पहिल्या महिन्यात दमदार कामगिरी केली असून, या कारच्या एकूण 19,629 युनिट्सची विक्री झाली आहे.
टाटा मोटर्सकडून Nexon सोबतच Tata Punch देखील ऑफर केली जाते. अहवालांनुसार, मागील महिन्यात या एसयूव्हीच्या 19 हजारांपेक्षा अधिक युनिट्सची विक्री देशभरात झाली आहे.
ह्युंदाईकडून मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Hyundai Creta ऑफर केली जाते. 2026 च्या पहिल्या महिन्यात Creta ला देखील ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, या एसयूव्हीच्या सुमारे 18 हजार युनिट्सची विक्री झाली आहे.
मारुती अर्टिगा ही बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमधील लोकप्रिय कार आहे. ही कार भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात पसंत केली जाते. अहवालांनुसार, मागील महिन्यात Ertiga च्या 17,892 युनिट्सची विक्री झाली आहे.