गृहिणींसाठी खास! या आहेत अतिशय कमी भांडवलाच्या २० गृहउद्योग कल्पना! आत्ताच पाहून घ्या

गृहिणींसाठी घरबसल्या आणि अत्यंत कमी भांडवलात सुरू करता येतील अशा २० उत्तम गृहउद्योग कल्पना खालीलप्रमाणे आहेत,
अन्न आणि खाद्यपदार्थ व्यवसाय
१. घरगुती डबा सर्व्हिस: नोकरदार वर्ग किंवा विद्यार्थ्यांसाठी रोजच्या जेवणाचा डबा पुरवणे.
२. मसाले आणि पापड,लोणचे निर्मिती: घरगुती पद्धतीचे शुद्ध मसाले, पापड, लोणची आणि सांडगे बनवून विकणे.
३. बेकिंग आणि केक मेकिंग: वाढदिवस किंवा सणांसाठी घरच्या घरी कस्टमाईज्ड केक आणि पेस्ट्री बनवणे.
४. मोदक आणि लाडू (सणांचे पदार्थ): दिवाळी फराळ, गणपतीत उकडीचे मोदक किंवा उपवासाचे पदार्थ बनवून देणे. (शेवया बनवण्याचा उद्योगही वर्षभर चालण्यासारखा आहे.)
५. सेंद्रिय/घरगुती तूप (लोणी) आणि दळण पीठ: शुद्ध म्हशीचे/गाईचे तूप आणि गिरणीतून दळलेले वेगवेगळे आरोग्यदायी पीठ (उदा. नाचणी, मल्टिग्रेन) पुरवणे. (पिठाची छोटी गिरण घरी आणून, पीठ दळण्याचा व्यवसाय उत्तम आहे.)
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कला आणि हस्तकला
६. शिवणकाम आणि फॅशन डिझायनिंग: ब्लाउज, ड्रेस किंवा लहान मुलांचे कपडे शिवून देणे.
७. हँडमेड ज्वेलरी: मणी, सिल्क थ्रेड किंवा क्ले (माती) पासून ट्रेंडी दागिने तयार करणे.
८. आर्ट अँड क्राफ्ट/गिफ्ट मेकिंग: सणांसाठी डिझायनर दिवे, कंदील, किंवा कस्टमाईज्ड गिफ्ट हॅम्पर्स बनवणे.
९. मेहंदी आणि ब्युटी पार्लर: घरच्या एका खोलीत ब्युटी पार्लर सुरू करणे किंवा फक्त मेहंदी ऑर्डर्स घेणे.
१०. मेणबत्ती आणि साबण निर्मिती: सुवासिक सेंद्रिय साबण आणि डिझायनर मेणबत्त्या घरी बनवणे.
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सेवा आणि डिजिटल व्यवसाय (Services & Digital)
११. घरगुती शिकवण्या: लहान मुलांसाठी बालवाडी ते शालेय स्तरावरील क्लासेस घेणे.
१२. योगा किंवा फिटनेस क्लासेस: स्वतः प्रशिक्षण घेऊन महिलांसाठी घरच्या घरी किंवा ऑनलाईन योग वर्ग चालवणे.
१३. डे केअर/बेबी सिटिंग: नोकरदार महिलांच्या लहान मुलांची काही तासांसाठी घरीच काळजी घेणे.
१४. रीसेलिंग बिझनेस: व्हॉट्सॲप किंवा इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून कपडे, साड्या किंवा घरगुती वस्तूंचे रीसेलिंग करणे.
१५. कन्टेन्ट रायटिंग/ब्लॉगिंग: लिहिण्याची आवड असल्यास घरबसल्या कंपन्यांसाठी लेख किंवा ब्लॉग लिहिणे.
इतर नाविन्यपूर्ण कल्पना
१६. रोपवाटिका: घराच्या गॅलरीत किंवा छतावर शोभेची आणि औषधी झाडे तयार करून विकणे.
१७. इमिटेशन ज्वेलरी भाड्याने देणे: लग्नसराईत जड दागिने विकत घेण्याऐवजी भाड्याने देण्याचा व्यवसाय.
१८. पॅकिंग आणि क्युरेशन सेवा: स्थानिक व्यापाऱ्यांसाठी सुकामेवा, चॉकलेट्स किंवा किराणा मालाचे लहान पॅकेट्स बनवून देणे.
१९. लॉन्ड्री आणि इस्त्री सेवा: आजूबाजूच्या परिसरातील कपड्यांना इस्त्री किंवा ड्रायक्लीनिंगची सेवा देणे.
२०. हर्बल हेअर ऑइल आणि ब्युटी प्रॉडक्ट्स: घरगुती वनस्पती वापरून केसांचे तेल किंवा उटणे बनवून विकणे.
हे सर्व व्यवसाय अगदी रु. ५०० ते ५,००० च्या भांडवलात आणि सोशल मीडियाचा वापर करून सहज सुरू करता येतात. सुरुवातीला दर्जावर लक्ष केंद्रित केल्यास माऊथ पब्लिसिटीद्वारे ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढते.