गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार?’ चर्चांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट उत्तर; ‘रिअॅलिटी आम्हा दोघांनाही माहिती’

Updated On: Jul 02, 2026 | 08:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

शिवसेना ठाकरे गटातील सहा खासदार शिंदे गटात दाखल झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, अशा चर्चांना उधाण आले होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या बहुमताचा दाखला देत या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.

'एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार?' चर्चांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट उत्तर; 'रिअॅलिटी आम्हा दोघांनाही माहिती'

'एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार?' चर्चांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट उत्तर; 'रिअॅलिटी आम्हा दोघांनाही माहिती'

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या घडामोडीनंतर महायुतीमध्ये शिंदे गटाचे खासदार सर्वाधिक झाल्याने एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. या चर्चांवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना फारसे महत्त्व नसल्याचे सांगितले.

‘१३७ आमदार असलेल्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री राहील’

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ज्या राज्यात बहुमतासाठी १४७ जागा लागतात आणि ज्या पक्षाकडे स्वतःचे १३७ निवडून आलेले आमदार आहेत, त्या राज्याचा मुख्यमंत्री त्याच पक्षाचा राहणार की दुसऱ्या पक्षाचा? अर्थात त्याच पक्षाचा राहणार. त्यामुळे कितीही कहाण्या तयार झाल्या तरी वास्तव मला माहिती आहे आणि शिंदे साहेबांनाही माहिती आहे. अशा बातम्यांमुळे ना मी विचलित होतो, ना शिंदे साहेब.”

RTI नियमांवरील वादानंतर सरकारचा यू-टर्न; अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश, बदलांना स्थगिती

ते पुढे म्हणाले, “प्रत्येकाला आपली स्वप्ने पूर्ण व्हावीत असे वाटते. त्यात काही गैर नाही.” या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

ठाकरे गटातील पक्षांतरावरही प्रतिक्रिया

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही बंडखोर नेत्यांनी ‘विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्यामुळे आम्ही सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला’ असे कारण दिले होते. त्यावरही फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, “निधी हे अनेक कारणांपैकी एक कारण असू शकते. मात्र पक्षांतर केवळ निधीपुरते मर्यादित नसते. विकास प्रकल्प, सामाजिक प्रश्न आणि सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षात असण्याचाही त्यावर परिणाम होतो.”

Devendra Fadnavis News: ‘त्या’ खासदारांना भाजपमध्ये यायचे होते, पण आम्ही दारे बंद ठेवली; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा गौप्यस्फोट

‘नेतृत्वावर विश्वास कमी झाला तरी पक्षांतर होते’

पक्षांतरामागील इतर कारणांवर भाष्य करताना फडणवीस म्हणाले, “जेव्हा नेतृत्व कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यात कमी पडते किंवा भविष्यात आपले राजकीय भविष्य सुरक्षित राहणार नाही, अशी भावना निर्माण होते, तेव्हाही नेते आणि कार्यकर्ते पक्ष बदलण्याचा निर्णय घेतात.”

शिवसेना ठाकरे गटातील अलीकडील घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या वक्तव्याने मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चांवर भाजपची भूमिका स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे.

Web Title: Devendra fadnavis on eknath shinde chief minister speculation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 08:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पासाठी ९२ कोटींचा निधी; किल्ले प्रतापगडावर वीर जिवाजी महाले यांचे भव्य स्मारक उभारणार!
1

मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पासाठी ९२ कोटींचा निधी; किल्ले प्रतापगडावर वीर जिवाजी महाले यांचे भव्य स्मारक उभारणार!

‘उमेदवारी अर्ज रद्द करणे म्हणजे लोकशाहीवर अन्याय’; ‘स्वातंत्र्याच्या दुसऱ्या लढाईची गरज’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सरकारवर हल्लाबोल
2

‘उमेदवारी अर्ज रद्द करणे म्हणजे लोकशाहीवर अन्याय’; ‘स्वातंत्र्याच्या दुसऱ्या लढाईची गरज’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सरकारवर हल्लाबोल

भोर नगरपरिषदेची सभा वादळी, नगरसेविकांच्या आरोपानंतर नगराध्यक्षांचा लेखी माफीनामा; नेमकं काय घडलं?
3

भोर नगरपरिषदेची सभा वादळी, नगरसेविकांच्या आरोपानंतर नगराध्यक्षांचा लेखी माफीनामा; नेमकं काय घडलं?

‘राऊतांना उद्धव ठाकरेंनी इतकं झापलं की, फक्त मारायचं बाकी होतं’; बच्चू कडू यांचा खळबळजनक दावा
4

‘राऊतांना उद्धव ठाकरेंनी इतकं झापलं की, फक्त मारायचं बाकी होतं’; बच्चू कडू यांचा खळबळजनक दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार?’ चर्चांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट उत्तर; ‘रिअॅलिटी आम्हा दोघांनाही माहिती’

‘एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार?’ चर्चांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट उत्तर; ‘रिअॅलिटी आम्हा दोघांनाही माहिती’

Jul 02, 2026 | 08:56 PM
Aai Tuljabhavani : तुळजा भवानीच्या शक्तिरूपांचे विराट दर्शन! अनुभवा दिव्य स्वस्तिकाचा निर्णायक जुलै महिना

Aai Tuljabhavani : तुळजा भवानीच्या शक्तिरूपांचे विराट दर्शन! अनुभवा दिव्य स्वस्तिकाचा निर्णायक जुलै महिना

Jul 02, 2026 | 08:35 PM
अशोक खरातवरील सिनेमावरून रुपाली चाकणकर भडकल्या, चित्रपटाविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा

अशोक खरातवरील सिनेमावरून रुपाली चाकणकर भडकल्या, चित्रपटाविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा

Jul 02, 2026 | 08:30 PM
Pune Crime : सायबर चोरट्यांकडून तीन ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक; तब्बल लाखो रुपयांना घातला गंडा

Pune Crime : सायबर चोरट्यांकडून तीन ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक; तब्बल लाखो रुपयांना घातला गंडा

Jul 02, 2026 | 08:30 PM
पावसाळ्यात सफाई मित्रांच्या सुरक्षिततेसाठी पुढाकार; पांचगणी नगरपरिषद व हिलदारीचा मान्सूनपूर्व उपक्रम

पावसाळ्यात सफाई मित्रांच्या सुरक्षिततेसाठी पुढाकार; पांचगणी नगरपरिषद व हिलदारीचा मान्सूनपूर्व उपक्रम

Jul 02, 2026 | 08:27 PM
Diljit Dosanjh : ‘मी कलाकार…’ CJP विषय प्रश्न विचारल्यावर दिले थेट उत्तर! दिलजीत डोसांझनेही केला पाठिंबा जाहीर?

Diljit Dosanjh : ‘मी कलाकार…’ CJP विषय प्रश्न विचारल्यावर दिले थेट उत्तर! दिलजीत डोसांझनेही केला पाठिंबा जाहीर?

Jul 02, 2026 | 08:20 PM
बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवताय? वेळीच सवय बदला नाहीतर आरोग्यासाठी ठरेल घातक, जाणून घ्या दुष्परिणाम

बाथरूममध्ये अंडरगार्मेंट्स सुकवताय? वेळीच सवय बदला नाहीतर आरोग्यासाठी ठरेल घातक, जाणून घ्या दुष्परिणाम

Jul 02, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा