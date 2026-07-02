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Maharashtra Rain Alert: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! ‘या’ जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट; ६ जुलैपर्यंत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

Updated On: Jul 02, 2026 | 09:02 PM IST
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सारांश

भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रापासून उत्तर केरळच्या किनारपट्टीपर्यंत पसरलेला एक तीव्र कमी दाबाचा पट्टा (ट्रफ) सक्रिय झाला आहे. याच्या प्रभावामुळे, ६ जुलैपर्यंत राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! 'या' जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट (Photo Credit- X)

राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! 'या' जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • राज्यात पावसाचा जोर वाढणार!
  • ‘या’ जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट
  • ६ जुलैपर्यंत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
मुंबई: जुलैच्या सुरुवातीलाच राज्यात मान्सूनने जोरदार पुनरागमन केले आहे. कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेशसह राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाचा जोर वाढला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रापासून उत्तर केरळच्या किनारपट्टीपर्यंत पसरलेला एक तीव्र कमी दाबाचा पट्टा (ट्रफ) सक्रिय झाला आहे. याच्या प्रभावामुळे, ६ जुलैपर्यंत राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

‘या’ जिल्ह्यांसाठी ‘रेड’ आणि ‘ऑरेंज’ अलर्ट

हवामान विभागाने पालघर आणि पुणे जिल्ह्यांतील घाट क्षेत्रांसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे. याव्यतिरिक्त, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचा आणि अत्यंत आवश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

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कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस

IMD च्या मते, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रांसाठी पुढील ४८ तास अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. २ आणि ३ जुलै रोजी या भागांत मुसळधार पावसाची दाट शक्यता असून, ४ ते ६ जुलै दरम्यान पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांत जोरदार पावसाचा अंदाज

गेल्या दोन दिवसांपासून नागपूरसह संपूर्ण विदर्भ भागात सतत पाऊस पडत आहे. बुधवारी संध्याकाळी नागपूर शहरात झालेल्या जोरदार पावसामुळे वातावरणात आल्हाददायक गारवा निर्माण झाला आणि नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला. ६ जुलैपर्यंत विदर्भातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांत सतत मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे, ज्यामुळे स्थानिक नद्या आणि ओढ्यांच्या पाणी पातळीत वाढ होऊ शकते. अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.

मराठवाड्यातील हवामानाचा अंदाज

मराठवाड्यात शुक्रवारी पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे, तर इतर दिवशी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ४ जुलैपर्यंत मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात सोसाट्याचा वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचीही शक्यता आहे.

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Web Title: Rainfall intensity to increase in the state these districts under red and orange alerts warning of extremely heavy rainfall until july 6

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Published On: Jul 02, 2026 | 09:00 PM

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