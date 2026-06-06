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Car Tips: कार खरेदीचे प्लॅनिंग करताय? डिलिव्हरी घेण्यापूर्वी या 5 गोष्टी नक्की तपासा, अन्यथा पश्चाताप कराल

Updated On: Jun 06, 2026 | 02:06 PM IST
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सारांश

Car Delivery Tips: नवीन गाडीची डिलिव्हरी घेणे हा प्रत्येकासाठी आनंदाचा क्षण असतो, मात्र या उत्साहात काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. डिलिव्हरीपूर्वी योग्य तपासणी केल्यास भविष्यातील त्रास, अतिरिक्त खर्च आणि फसवणूक टाळता येऊ शकते.

Car Tips: कार खरेदीचे प्लॅनिंग करताय? डिलिव्हरी घेण्यापूर्वी या 5 गोष्टी नक्की तपासा, अन्यथा पश्चाताप कराल

Car Tips: कार खरेदीचे प्लॅनिंग करताय? डिलिव्हरी घेण्यापूर्वी या 5 गोष्टी नक्की तपासा, अन्यथा पश्चाताप कराल

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विस्तार
  • गाडीची डिलिव्हरी घेण्यापूर्वी एक्सटीरियर, इंटीरियर आणि सर्व फीचर्स नीट तपासून कोणताही दोष नसल्याची खात्री करा.
  • टायर, बॅटरी, इंधनाची पातळी तसेच सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि वाहन क्रमांक बारकाईने पडताळा.
  • अंतिम टेस्ट ड्राइव्ह करून ब्रेक, स्टीयरिंग आणि गाडीची कामगिरी तपासा, कारण PDI ही सुरक्षित खरेदीसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.
नवीन गाडीची डिलीव्हरी घेणं, प्रत्येकासाठी एक खास क्षण असतो. नवीन गाडी खरेदी करण्याच्या उत्साहात आणि आनंदात आपण अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी विसरुन जातो. गाडीची डिलीव्हरी घेताना केलेला थोडा निष्काळजीपणा देखील आपल्यासाठी नंतर अनेक समस्या निर्माण करू शकतो. गाडीची डिलीव्हरी घेताना आपल्याला काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

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गाडीचे एक्सटीरियर

सर्वात आधी गाडी बाहेरून तपासा, जसे गाडीचा रंग, बॉडी, आरसे आणि बंपरवर कोणत्या प्रकारचा स्क्रॅच, डेंट किंवा कोणत्याही प्रकारचे रिपेयरिंगचे निशान नसतील याची खात्री करा. अनेकदा ट्रांसपोर्टदरम्यान गाड्यांमध्ये छोटे स्क्रॅच किंवा डेंट लागू शकतात. हे स्क्रॅच किंवा डेंट शोरुममध्ये दुरुस्त केले जाऊ शकतात. यामुळे डिलीव्हरी घेण्यापूर्वी गाडी बाहेरून तपासणं गरजेचं आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

इंटीरियर आणि फीचर्स

गाडीच्या आतमध्ये बसून गाडीचे सर्व फीचर्स योग्य पद्धतीने तपासा, जसे एसी योग्य आहे की नाही, क्लस्टर, कंसोल आणि इंफोटेनमेंट सिस्टिम योग्य पद्धतीने काम करत आहेत की नाही. गाडीच्या सीट्स देखील योग्य पद्धतीने तपासा, यामध्ये कोणता कॉस्मेटिक डिफेक्ट नाही याची खात्री करा. इंटीरियरमध्ये काही तुटलेले नाही, याची खात्री करा.

टायर, बॅटरी आणि फ्यूल लेवल

गाडीच्या टायरची परिस्थिती आणि हवेचा दबाव देखील तपासा. अनेकदा शोरूम्स टायरमध्ये काही फेरबदल देखील केले जातात. यामुळे कंपनी गाडीमध्ये कोणते टायर ऑफर करत आहे आणि गाडीमध्ये कोणते टायर दिले आहेत, दोन्ही बारकाईने तपासा. गाडीची बॅटरी योग्य आहे की नाही, हे देखील तपासा. यासोबतच, गाडीमध्ये किती इंधन भरले आहे याचीही खात्री करा, कारण अनेकदा गाडी जवळपास रिकाम्या टाकीत दिली जाते आणि तुमची गाडी रस्त्यातच बंद पडते.

डॉक्यूमेंट्स आणि नंबर तपासा

डिलीव्हरी घेण्यापूर्वी सर्व डॉक्यूमेंट्स जसे इंश्योरेंस, टेम्पररी आरसी, इनवॉइस आणि वॉरंटी पेपर काळजीपूर्वक वाचा. चेसिस नंबर आणि इंजिन नंबर वाहनाच्या मूळ नंबरशी जुळवणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे योग्य वाहनाची खात्री होते आणि भविष्यातील समस्या टाळता येतात.

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अंतिम चाचणी फेरी करा

डिलीव्हरी घेण्यापूर्वी एक छोटे टेस्ट ड्राइव्ह घ्या. यामुळे तुम्हाला गाडीचा स्मूथनेस, ब्रेकिंग आणि स्टीयरिंगचा अंदाज येईल. तुम्हाला काही समस्या आढळल्यास, डीलरला ताबडतोब कळवा आणि बदलून देण्याची किंवा दुरुस्तीची मागणी करा. या प्रक्रियेला प्री-डिलिव्हरी इन्स्पेक्शन (PDI) म्हणतात, जी खूप महत्त्वाची आहे.

Web Title: Buying a new car check these 5 things before delivery to avoid future problems

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Published On: Jun 06, 2026 | 02:06 PM

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