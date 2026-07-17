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IND vs ENG 3rd ODI: रविवारचा सामना ठरणार ‘करो या मरो’; इंग्लंडविरुद्ध मालिका जिंकण्यासाठी ‘गिल सेना’ सज्ज! पण सामन्याची वेळ काय?

Updated On: Jul 17, 2026 | 08:12 PM IST
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सारांश

IND vs ENG: भारत विरुद्ध इंग्लंड वन-डे मालिकेचा तिसरा आणि निर्णायक सामना १९ जुलै रोजी खेळवला जाईल. भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू होणाऱ्या या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली एकत्र ४०० वा सामना खेळण्याचा महाविक्रम रचणार आहेत.

IND vs ENG 3rd ODI (Photo Credit- X)

IND vs ENG 3rd ODI (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • रविवारचा सामना ठरणार ‘करो या मरो’
  • इंग्लंडविरुद्ध मालिका जिंकण्यासाठी ‘गिल सेना’ सज्ज!
  • पण सामन्याची वेळ काय?
IND vs ENG 3rd ODI Timeg: भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND vs ENG) यांच्यातील वन-डे मालिका सध्या अत्यंत चुरशीच्या आणि रोमांचक वळणावर पोहोचली आहे. पहिल्या वन-डे सामन्यात भारतीय संघाने बाजी मारली होती, तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने जोरदार कमबॅक करत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आहे. त्यामुळे आता या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना जो संघ जिंकेल, तोच मालिकेचा खरा मानकरी ठरेल. हा महत्त्वाचा सामना कधी आणि किती वाजता सुरू होणार आहे, याची सविस्तर माहिती जाणून घेवूया..

आता मालिका जिंकण्यावर भारताचे लक्ष

भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत लाजीरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. टी-२० मालिकेत टीम इंडियाचा सूपडा साफ झाला होता. मात्र, वन-डे मालिकेत भारताने पहिला सामना जिंकल्यामुळे क्लीन स्वीपचे सावट पूर्णपणे टळले आहे. आता १९ जुलै रोजी (रविवार) होणारा हा सामना टीम इंडियासाठी ‘करो या मरो’ असा असेल. या अंतिम सामन्यासह भारतीय संघाचा हा इंग्लंड दौरा देखील संपणार आहे. त्यामुळे मालिका विजयाने दौऱ्याचा समारोप करण्याचा रोहित सेनेचा प्रयत्न असेल.

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दुपारी ३:३० वाजता होणार सामन्याची सुरुवात

वेळेचा विचार केला तर, हा तिसरा सामना भारतीय वेळेनुसार (IST) दुपारी साडेतीन वाजता (३:३० PM) सुरू होईल, तर सामन्याचा टॉस (फेक) अर्धा तास आधी म्हणजेच दुपारी ३:०० वाजता होईल. या मालिकेतील पहिला सामना याच वेळेत झाला होता, तर दुसरा सामना संध्याकाळी साडेपाच वाजता खेळवला गेला होता. रविवारचा हा निर्णायक सामना साडेतीन वाजता सुरू होऊन रात्री साधारण साडेदहा वाजेपर्यंत चालेल.

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली रचणार ऐतिहासिक महाविक्रम!

या अंतिम सामन्यात संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताचे दोन दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यावर असणार आहे. एकीकडे रोहित शर्माच्या वन-डे करिअरचा हा शेवटचा सामना असू शकतो आणि तो निवृत्तीची घोषणा करू शकतो, अशा चर्चा क्रीडा वर्तुळात रंगल्या आहेत. या चर्चांमध्ये किती तथ्य आहे हे येणारा काळच सांगेल; परंतु या सामन्यात रोहित आणि विराट मैदानावर उतरताच एक मोठा इतिहास रचला जाईल. रोहित आणि विराट एकत्र खेळत असलेला हा ४०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना ठरणार आहे, जो क्रिकेट जगतातील एक अभूतपूर्व विक्रम आहे. अशा ऐतिहासिक सामन्यात हे दोन्ही दिग्गज कशी फलंदाजी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

IND vs ENG: टीम इंडियाच्या अडचणीत भर; लॉर्ड्स वनडेपूर्वी विजयाचा हिरो मालिकेबाहेर

Web Title: Ind vs eng 3rd odi match schedule date time rohit sharma virat kohli 400th international match marathi news

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Published On: Jul 17, 2026 | 08:11 PM

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